アメリカ代表とベネズエラ代表によるWBC2026決勝が、3月18日(水)に行われる。

本記事では、WBC2026の無料視聴方法の有無を紹介する。

WBC2026決勝はいつ？どこで開催？

WBC2026の決勝は、日本時間2026年3月18日(水)にローンデポ・パーク(アメリカ・フロリダ州マイアミ)で開催。プレイボール時刻は午前9:00予定となっている。

対戦カードはアメリカvsベネズエラに決定。アメリカは3大会連続の決勝進出で2017年以来2大会ぶり2度目、ベネズエラは初のファイナルで初優勝を目指す。

WBC2026決勝を無料で見る方法はある？Netflix(ネットフリックス)以外は？

結論として、日本国内からWBC2026の決勝を無料で視聴する方法は存在しない。今大会は『Netflix』が全試合ライブ・見逃し配信予定であり、地上波テレビや『NHK』、ネット『TVer』などによる無料中継は行われない。

WBC2026が唯一視聴できる『Netflix』では、プレイボール1時間前の日本時間3月18日(水)午前8:00から配信開始予定となっている。

なお、『ニッポン放送』などでのラジオ中継も予定されておらず。一方でテキスト速報については『GOAL JAPAN』でも実施予定だ。

WBC決勝 Netflix配信情報

ラウンド：WBC2026 決勝

対戦カード：アメリカ代表 vs ベネズエラ代表

プレイボール日時：2026年3月18日(日)午前9:00

中継開始日時：2026年3月18日(日)午前8:00

見逃し＆追っかけ視聴：配信開始次第可能

※すべて日本時間。

アメリカ＆ベネズエラのチーム情報

WBC2026決勝に進出したアメリカとベネズエラのチーム情報は以下の通り。

【アメリカ代表】

Getty Images

出場回数：6大会連続6度目

最高成績：優勝(2017)

前回大会成績：2位

試合日時 ラウンド 試合結果 会場 2026年3月7日(土)

10:00 プールB第1戦 ブラジル 5-15 アメリカ ダイキン・パーク 2026年3月8日(日)

10:00 プールB第2戦 アメリカ 9-1 イギリス ダイキン・パーク 2026年3月10日(火)

9:00 プールB第3戦 アメリカ 5-3 メキシコ ダイキン・パーク 2026年3月11日(水)

10:00 プールB第4戦 アメリカ 6-8 イタリア ダイキン・パーク 2026年3月14日(土)

9:00 準々決勝 カナダ 3-5 アメリカ ダイキン・パーク 2026年3月16日(月)

9:00 準決勝 ドミニカ共和国 1-2 アメリカ ローンデポ・パーク

【ベネズエラ代表】

Getty Images

出場回数：6大会連続6度目

最高成績：4位(2009)

前回大会成績：準々決勝

試合日時 ラウンド 試合結果 会場 2026年3月7日(土)

2:00 プールD第1戦 ベネズエラ 6-2 オランダ ローンデポ・パーク 2026年3月8日(日)

9:00 プールD第2戦 ベネズエラ 11-3 イスラエル ローンデポ・パーク 2026年3月10日(火)

8:00 プールD第3戦 ニカラグア 0-4 ベネズエラ ローンデポ・パーク 2026年3月12日(木)

9:00 プールD第4戦 ベネズエラ 5-7 ドミニカ共和国 ローンデポ・パーク 2026年3月15日(日)

10:00 準々決勝 日本 5-8 ベネズエラ ローンデポ・パーク 2026年3月17日(火)

9:00 準決勝 イタリア 2-4 ベネズエラ ローンデポ・パーク

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WBC 2026｜関連情報

【大会日程・結果】

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