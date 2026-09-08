2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、日本時間2026年9月9日(水)に開幕を迎える。

本記事では、チャンピオンズリーグ2026-27の地上波中継や無料配信の有無を紹介する。

チャンピオンズリーグ26-27の開催期間は？

2026-27シーズンのチャンピオンズリーグは、2026年9月8日から2027年6月5日にかけて欧州各地で開催。決勝の舞台はエスタディオ・メトロポリターノ(マドリッド／スペイン)の予定となっている。

なお、大会では昨季同様に第1節～第8節までのリーグフェーズが行われ、9位～24位がノックアウトフェーズ・プレーオフ、1位～8位がラウンド16にストレートインすることができる。

チャンピオンズリーグ26-27を無料で見るには？地上波中継は？

2026-27シーズンのチャンピオンズリーグは、民放各局およびNHKによる地上波テレビ中継が予定されていない。

大会の模様は、衛星放送『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』『Leminoプレミアム』で配信される。なお、開幕前時点の発表では、『Leminoプレミアム』の中継はリーグフェーズ第1節全試合が対象となり、いずれも試合日の日本時間当日24時からのディレイ配信となる。

一方、『WOWOWオンデマンド』では大会全試合のライブ視聴が可能だ。

とはいえ、『Leminoプレミアム』には初回初月無料期間が存在。これを利用することで、初回登録であれば無料で試合を楽しむことができる。ただし、無料期間以降は月額1,540円(税込)で自動更新となる点には注意が必要だ。

中継局 形態 月額(税込) 無料期間 対象試合 Leminoプレミアム ネット 1,540円 31日間(初回) リーグフェーズ第1節全試合をディレイ配信 WOWOWオンデマンド ネット 2,530円 - 決勝までの全試合をライブ配信 WOWOW 衛星放送 2,530円 - 決勝までの注目試合を生中継

チャンピオンズリーグ2026-27のおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』でライブ配信。『WOWOWオンデマンド』の月額プランなら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

一方、リーグフェーズ第1節に関しては『Leminoプレミアム』で全試合がディレイ配信となるものの、初回初月無料で視聴することもできるため、ライブ視聴にこだわらない方であればおすすめだ。

Leminoプレミアムなら初月無料トライアルあり！

Lemino

Leminoプレミアムではチャンピオンズリーグ・リーグフェーズMD1の全試合を試合当日24時よりディレイ配信する。31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はCLだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

■Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※配信情報は2026年9月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

WOWOWオンデマンドなら全試合ライブ配信！

『WOWOWオンデマンド』では、チャンピオンズリーグ2026-27の全試合をライブ配信。以下の加入手続き後はすぐに視聴を開始することができる。また、見逃し配信や関連コンテンツの視聴も可能だ。

■WOWOWオンデマンドの登録手順

① WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス

② お申し込みはこちらをタップ

③ メールアドレスを認証

④ 決済方法など必要情報を入力

⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

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