那須川天心のWBC世界バンタム級挑戦者決定戦が、4月11日(土)に行われる。

本記事では、那須川天心戦を無料で視聴する方法の有無を紹介する。

那須川天心戦の開催日程

WBC世界バンタム級挑戦者決定戦の那須川天心vsファン・フランシスコ・エストラーダなどが行われる「Prime Video Boxing 15」は、2026年4月11日(土)に両国国技館(東京)で開催。全5試合が予定されており、第1試合は17:00に開始される。那須川天心戦は5試合目となっている。

那須川天心戦は無料で見られる？

WBC世界バンタム級挑戦者決定戦の那須川天心戦は、ネット『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信。このため、地上波テレビ中継や『TVer』『ABEMA』『Lemino』などによる無料ネット配信は行われない。

とはいえ、『Amazonプライムビデオ』は30日間の無料体験期間を設けている。期間終了後は月額600円(税込)で自動更新となるが、無料体験期間内に解約すれば料金は発生しない。

那須川天心戦の中継情報

開始日時 対戦カード 放送・配信 Prime Video Boxing 15

4/11(土)17:00- 【第1試合】

132ポンド(59.87kg)契約6回戦

久保寺啓太 vs クリサルディ・ベルトラン 【第2試合】

バンタム級10回戦

秋次克真 vs ホセ・カルデロン 【第3試合】

フライ級10回戦

高見亨介 vs アンヘル・アヤラ 【第4試合】

スーパーフライ級10回戦

坪井智也 vs ペドロ・ゲバラ 【第5試合】

WBC世界バンタム級挑戦者決定戦

那須川天心 vs ファン・フランシスコ・エストラーダ Amazonプライムビデオ独占配信

[30日間無料体験あり]

【無料体験】那須川天心戦のお得な視聴方法

Amazon

前述の通り、那須川天心の最新試合などが行われる「Prime Video Boxing 15」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

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