那須川天心のWBC世界バンタム級挑戦者決定戦が、4月11日(土)に行われる。
本記事では、那須川天心戦を無料で視聴する方法の有無を紹介する。
那須川天心戦の開催日程
WBC世界バンタム級挑戦者決定戦の那須川天心vsファン・フランシスコ・エストラーダなどが行われる「Prime Video Boxing 15」は、2026年4月11日(土)に両国国技館(東京)で開催。全5試合が予定されており、第1試合は17:00に開始される。那須川天心戦は5試合目となっている。
那須川天心戦は無料で見られる？
WBC世界バンタム級挑戦者決定戦の那須川天心戦は、ネット『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信。このため、地上波テレビ中継や『TVer』『ABEMA』『Lemino』などによる無料ネット配信は行われない。
とはいえ、『Amazonプライムビデオ』は30日間の無料体験期間を設けている。期間終了後は月額600円(税込)で自動更新となるが、無料体験期間内に解約すれば料金は発生しない。
那須川天心戦の中継情報
|開始日時
|対戦カード
|放送・配信
|Prime Video Boxing 15
4/11(土)17:00-
【第1試合】
【第2試合】
【第3試合】
【第4試合】
【第5試合】
|Amazonプライムビデオ独占配信
[30日間無料体験あり]
【無料体験】那須川天心戦のお得な視聴方法
Amazon
前述の通り、那須川天心の最新試合などが行われる「Prime Video Boxing 15」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。
『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。
【Amazon】試合の無料体験視聴方法
- 【Amazon】「Prime Video Boxing 15」配信ページへアクセス
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- お支払い方法を登録（Amazonポイント・ギフト、クレジットカード、あと払い、携帯決済など）
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