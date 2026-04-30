「2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP(SVリーグ男子チャンピオンシップ)」が、2026年5月1日(金)～17日(日)に開催される。

本記事では、SVリーグ男子チャンピオンシップの無料視聴方法の有無を紹介する。

SVリーグ男子チャンピオンシップの開催日程

SVリーグ男子チャンピオンシップには、レギュラーシーズン上位チームが出場。クォーターファイナル(準々決勝)、セミファイナル(準決勝)、ファイナル(決勝)をそれぞれ2戦先勝制で行い、優勝チームを決定する。

開催日程は以下の通り。

ラウンド 節 開始時刻 対戦カード クォーターファイナル GAME1：5/1(金) 18:05 ジェイテクトSTINGS愛知(3位)

vs

東京グレートベアーズ(6位) 18:05 ウルフドッグス名古屋(4位)

vs

広島サンダーズ(5位) GAME2：5/2(土) 16:05 ジェイテクトSTINGS愛知(3位)

vs

東京グレートベアーズ(6位) 15:05 ウルフドッグス名古屋(4位)

vs

広島サンダーズ(5位) GAME3：5/3(日) 16:05 ジェイテクトSTINGS愛知(3位)

vs

東京グレートベアーズ(6位) 15:05 ウルフドッグス名古屋(4位)

vs

広島サンダーズ(5位) セミファイナル GAME1：5/9(土) 13:05 サントリーサンバーズ大阪(1位)

vs

ウルフドッグス名古屋(4位) or 広島サンダーズ(5位) 18:05 大阪ブルテオン(2位)

vs

ジェイテクトSTINGS愛知(3位) or 東京グレートベアーズ(6位) GAME2：5/10(日) 13:05 サントリーサンバーズ大阪(1位)

vs

ウルフドッグス名古屋(4位) or 広島サンダーズ(5位) 18:05 大阪ブルテオン(2位)

vs

ジェイテクトSTINGS愛知(3位) or 東京グレートベアーズ(6位) GAME3：5/11(月) 13:05 サントリーサンバーズ大阪(1位)

vs

ウルフドッグス名古屋(4位) or 広島サンダーズ(5位) 18:05 大阪ブルテオン(2位)

vs

ジェイテクトSTINGS愛知(3位) or 東京グレートベアーズ(6位) ファイナル GAME1：5/15(金) 19:02 セミファイナル勝者

vs

セミファイナル勝者 GAME2：5/16(土) 16:05 セミファイナル勝者

vs

セミファイナル勝者 GAME3：5/17(日) 15:35 セミファイナル勝者

vs

セミファイナル勝者

※GAME3はどちらかが2勝していない場合のみ実施。

※カッコ内はレギュラーシーズン順位。

※ファイナル以外はレギュラーシーズン上位のホームで開催。

SVリーグ男子チャンピオンシップは無料で見られる？

2025-26シーズンのSVリーグ王者を決めるチャンピオンシップは、全試合が『J SPORTS オンデマンド』でライブ配信される。また、一部の試合は衛星放送『J SPORTS』でも生中継予定だ。その他、ファイナルに関してはGAME1が地上波『フジテレビ』と衛星放送『フジテレビNEXT』、ネット『TVer』、GAME2＆GAME3が衛星放送『NHK BS』と『フジテレビNEXT』で生中継予定だ。

『J SPORTS オンデマンド』の視聴方法は多岐にわたり、中でも『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』には初回5日間の無料トライアルが存在。期間中であれば同チャンネルの配信作品が見放題で視聴可能となる。

なお、『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』の5日間無料体験終了後は、月額2,840円(税込)で自動更新。無料体験期間中に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

Amazonプライムビデオ登録方法

▶視聴ページへアクセス Amazonプライム会員に登録またはログイン 「J SPORTSチャンネル」を追加 登録完了後すぐに視聴可能

SVリーグ男子チャンピオンシップ その他のお得な視聴方法は？

2025-26シーズンのSVリーグ男子チャンピオンシップが楽しめるサービスを比較すると、『U-NEXT』の「J SPORTS バレーボールパック」が最もお得に全試合が視聴できるチャンネルとなっている。

※各ラウンドのGAME3はどちらかが2勝していない場合のみ中継あり。

J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)

SVリーグ男子チャンピオンシップは、『J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)』で全試合のライブおよび見逃し配信に対応している。パソコンやスマートフォン、タブレットなどから視聴でき、場所を問わず観戦できる点が特徴だ。

月額料金は2,580円(税込)で、U25割対象者は1,290円(税込)で利用可能。バレーボール専用パックとして、国内トップリーグの試合を網羅的にチェックできる。

J SPORTSオンデマンド登録方法

▶公式サイトへアクセス 「バレーボールパック」を選択 J SPORTS IDを作成またはログイン 支払い方法を入力して登録完了

U-NEXTバレーボールパック

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間無料トライアルに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。