芦田愛菜主演のドラマ「南田南弁護士は天才肌」が、関西テレビ放送・フジテレビ系で放送されている。

本記事では、「南田南弁護士は天才肌」の無料動画配信の有無やおすすめ視聴方法を紹介する。

「南田南弁護士は天才肌」の動画は無料配信されている？

「南田南弁護士は天才肌」は、『TVer』『カンテレドーガ』で最新話などの無料見逃し配信を実施している。一方、『Netflix』では、第1話から最新話までの配信済みエピソードを視聴できる。

配信サービス 配信内容 料金・無料視聴 Netflix

[LINE経由なら初回実質1カ月分無料] 第1話から最新話まで順次配信 月額890円(税込)～

初回特典はPayPayポイント還元 TVer 最新話などの無料見逃し配信 無料・期間限定 カンテレドーガ 最新話の無料見逃し配信 無料・期間限定

※無料見逃し配信には視聴期限あり。対象話数や配信期間は変更となる場合があります。

「南田南弁護士は天才肌」をTVer・カンテレドーガで無料視聴するには？

『TVer』では「南田南弁護士は天才肌」の最新話などを無料で見逃し配信している。『カンテレドーガ』でも最新話を無料視聴できる。

ただし、いずれも配信期限が設けられているため、過去の放送回をすべて無料で視聴できるわけではない。配信期間が終了した回を含め、第1話からまとめて見たい場合は『Netflix』がおすすめだ。

Netflixの初回実質1カ月分無料とは？

『Netflix』への新規登録では、LINEの『LYPプレミアム with Netflix』を利用する方法がおすすめだ。

同サービスは、NetflixとLYPプレミアムがセットになった料金プラン。Netflix単体と同じ月額料金で、対象のLINEスタンプ使い放題やプレミアム送信取消などの特典も利用できる。

さらに、両サービスに初めて登録する人には、月額料金1カ月分相当のPayPayポイントが後日付与される。キャンペーン特典の付与は登録2カ月後の中旬～下旬を予定しており、ポイント付与時までの会員継続、登録翌月末までのNetflix利用開始、Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携などが条件となる。

なお、PayPayポイントは出金・譲渡不可。『Netflix』の月額料金自体が無料になるわけではない。

プラン 月額料金(税込) 初回キャンペーン特典 広告つきスタンダード 890円 890円相当

PayPayポイント付与 スタンダード 1,590円 1,590円相当

PayPayポイント付与 プレミアム 2,290円 2,290円相当

PayPayポイント付与

「南田南弁護士は天才肌」のおすすめ視聴方法は？

『LYPプレミアム with Netflix』は、LINEの専用ページからプランを選択して登録する。初めて両サービスに登録する場合の手順は以下の通り。

※LINEアプリはiOS版26.1.0以上、Android版26.1.1以上が必要。

※すでにNetflixまたはLYPプレミアムを利用している場合は、会員状況によって登録方法が異なる。

※既存のNetflixアカウントを切り替える場合は、契約状況によって料金が重複する期間が発生する可能性があります。

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