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福岡ソフトバンクホークスは、プロ野球クライマックスシリーズ2026のパ・リーグ・ファイナルステージで、北海道日本ハムファイターズと対戦する。

本記事では、クライマックスシリーズソフトバンク戦の無料放送の有無やお得な視聴方法を紹介する。

ソフトバンクのクライマックスシリーズを無料で見るには？

福岡ソフトバンクホークスが出場するクライマックスシリーズ2026のパ・リーグ・ファイナルステージは、第1戦と第3戦から第7戦が『NHK BS』、第2戦が『BS朝日』で生中継予定。地上波では『TOKYO MX』が全試合を中継するほか、福岡・北海道地区のテレビ局でも放送が予定されている。

また、ネットでは『DAZN』『パ・リーグTV』『ベースボールLIVE』『Rakuten TV』が全試合をライブ配信予定。CS放送では『スポーツライブ＋』で全試合が生中継される。

チャンネル 形態 対象試合 DAZN ネット 全試合ライブ配信

セ・パ両リーグ視聴可能 パ・リーグTV ネット 全試合ライブ配信 ベースボールLIVE ネット 全試合ライブ配信 Rakuten TV ネット 全試合ライブ配信 スポーツライブ＋ CS放送 全試合生中継 NHK BS 衛星放送 第1戦・第3戦～第7戦を生中継 BS朝日 衛星放送 第2戦のみ生中継 TOKYO MX 地上波（東京エリア） 全試合中継 FBS福岡放送 地上波（福岡地区） 第1戦・第7戦のみ生中継 TNCテレビ西日本 地上波（福岡地区） 第2戦のみ生中継 RKB毎日放送 地上波（福岡地区） 第3戦のみ生中継 TVQ九州放送 地上波（福岡地区） 第4戦のみ生中継 KBC九州朝日放送 地上波（福岡地区） 第5戦・第6戦のみ生中継 HTB北海道テレビ放送 地上波（北海道地区） 第1戦・第6戦のみ生中継 STV札幌テレビ放送 地上波（北海道地区） 第2戦・第7戦のみ生中継 HBC北海道放送 地上波（北海道地区） 第3戦のみ生中継 TVhテレビ北海道 地上波（北海道地区） 第4戦のみ生中継

※ソフトバンクには2勝のアドバンテージがあり、最大7試合制。ステージ勝者が決定した場合、以降の試合は開催されない。

※放送・配信予定は変更となる場合がある。

クライマックスシリーズソフトバンク戦の試合スケジュール・中継情報

パ・リーグ優勝の福岡ソフトバンクホークスは、10月14日(水)からみずほPayPayドーム福岡で開催されるクライマックスシリーズ・ファイナルステージに出場する。ファーストステージで埼玉西武ライオンズに2勝1敗で勝ち上がった北海道日本ハムファイターズと対戦し、日本シリーズ進出を争う。

【ファイナルステージ】

開催日時 試合 対戦カード テレビ放送 ネット配信 10/14(水)

18:00 第1戦 ソフトバンク vs 日本ハム FBS福岡放送

TOKYO MX

HTB北海道テレビ放送

NHK BS

スポーツライブ＋

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パ・リーグTV

ベースボールLIVE

Rakuten TV 10/15(木)

18:00 第2戦 ソフトバンク vs 日本ハム TNCテレビ西日本

TOKYO MX

STV札幌テレビ放送

BS朝日

スポーツライブ＋

スカパー！プロ野球セット DAZN

パ・リーグTV

ベースボールLIVE

Rakuten TV 10/16(金)

18:00 第3戦 ソフトバンク vs 日本ハム RKB毎日放送

TOKYO MX

HBC北海道放送

NHK BS

スポーツライブ＋

スカパー！プロ野球セット DAZN

パ・リーグTV

ベースボールLIVE

Rakuten TV 10/17(土)

18:00 第4戦 ソフトバンク vs 日本ハム TVQ九州放送

TOKYO MX

TVhテレビ北海道

NHK BS

スポーツライブ＋

スカパー！プロ野球セット DAZN

パ・リーグTV

ベースボールLIVE

Rakuten TV 10/18(日)

18:00 第5戦 ソフトバンク vs 日本ハム KBC九州朝日放送

TOKYO MX

NHK BS

スポーツライブ＋

スカパー！プロ野球セット DAZN

パ・リーグTV

ベースボールLIVE

Rakuten TV 10/19(月)

18:00 第6戦 ソフトバンク vs 日本ハム KBC九州朝日放送

TOKYO MX

HTB北海道テレビ放送

NHK BS

スポーツライブ＋

スカパー！プロ野球セット DAZN

パ・リーグTV

ベースボールLIVE

Rakuten TV 10/20(火)

18:00 第7戦 ソフトバンク vs 日本ハム FBS福岡放送

TOKYO MX

STV札幌テレビ放送

NHK BS

スポーツライブ＋

スカパー！プロ野球セット DAZN

パ・リーグTV

ベースボールLIVE

Rakuten TV

※ソフトバンクに2勝のアドバンテージ。ステージ勝者が決定した場合、第4戦以降は開催なし。

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

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