福岡ソフトバンクホークスは、プロ野球クライマックスシリーズ2026のパ・リーグ・ファイナルステージで、北海道日本ハムファイターズと対戦する。
本記事では、クライマックスシリーズソフトバンク戦の無料放送の有無やお得な視聴方法を紹介する。
ソフトバンクのクライマックスシリーズを無料で見るには？
福岡ソフトバンクホークスが出場するクライマックスシリーズ2026のパ・リーグ・ファイナルステージは、第1戦と第3戦から第7戦が『NHK BS』、第2戦が『BS朝日』で生中継予定。地上波では『TOKYO MX』が全試合を中継するほか、福岡・北海道地区のテレビ局でも放送が予定されている。
また、ネットでは『DAZN』『パ・リーグTV』『ベースボールLIVE』『Rakuten TV』が全試合をライブ配信予定。CS放送では『スポーツライブ＋』で全試合が生中継される。
チャンネル
形態
対象試合
ネット
全試合ライブ配信
ネット
全試合ライブ配信
ベースボールLIVE
ネット
全試合ライブ配信
Rakuten TV
ネット
全試合ライブ配信
CS放送
全試合生中継
NHK BS
衛星放送
第1戦・第3戦～第7戦を生中継
BS朝日
衛星放送
第2戦のみ生中継
TOKYO MX
地上波（東京エリア）
全試合中継
FBS福岡放送
地上波（福岡地区）
第1戦・第7戦のみ生中継
TNCテレビ西日本
地上波（福岡地区）
第2戦のみ生中継
RKB毎日放送
地上波（福岡地区）
第3戦のみ生中継
TVQ九州放送
地上波（福岡地区）
第4戦のみ生中継
KBC九州朝日放送
地上波（福岡地区）
第5戦・第6戦のみ生中継
HTB北海道テレビ放送
地上波（北海道地区）
第1戦・第6戦のみ生中継
STV札幌テレビ放送
地上波（北海道地区）
第2戦・第7戦のみ生中継
HBC北海道放送
地上波（北海道地区）
第3戦のみ生中継
TVhテレビ北海道
地上波（北海道地区）
第4戦のみ生中継
※ソフトバンクには2勝のアドバンテージがあり、最大7試合制。ステージ勝者が決定した場合、以降の試合は開催されない。
※放送・配信予定は変更となる場合がある。
クライマックスシリーズソフトバンク戦の試合スケジュール・中継情報
パ・リーグ優勝の福岡ソフトバンクホークスは、10月14日(水)からみずほPayPayドーム福岡で開催されるクライマックスシリーズ・ファイナルステージに出場する。ファーストステージで埼玉西武ライオンズに2勝1敗で勝ち上がった北海道日本ハムファイターズと対戦し、日本シリーズ進出を争う。
【ファイナルステージ】
開催日時
試合
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
10/14(水)
第1戦
ソフトバンク vs 日本ハム
FBS福岡放送
10/15(木)
第2戦
ソフトバンク vs 日本ハム
TNCテレビ西日本
10/16(金)
第3戦
ソフトバンク vs 日本ハム
RKB毎日放送
10/17(土)
第4戦
ソフトバンク vs 日本ハム
TVQ九州放送
10/18(日)
第5戦
ソフトバンク vs 日本ハム
KBC九州朝日放送
10/19(月)
第6戦
ソフトバンク vs 日本ハム
KBC九州朝日放送
10/20(火)
第7戦
ソフトバンク vs 日本ハム
FBS福岡放送
※ソフトバンクに2勝のアドバンテージ。ステージ勝者が決定した場合、第4戦以降は開催なし。
※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。
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