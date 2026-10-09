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埼玉西武ライオンズは、プロ野球クライマックスシリーズ2026の1stステージで北海道日本ハムファイターズと対戦する。

本記事では、クライマックスシリーズ西武戦の無料放送の有無やお得な視聴方法を紹介する。

西武のクライマックスシリーズを無料で見るには？

西武vs日本ハムのクライマックスシリーズ1stステージは、第1戦が『札幌テレビ』『テレビ埼玉』、第2戦が『HBC』『テレビ埼玉』で地上波テレビ放送される。第3戦の地上波テレビ放送の有無は未発表となっている。

いずれもローカル局での中継となるため、視聴可能地域以外から西武の1stステージ全試合を視聴したい場合は、『DAZN』『パ・リーグTV』などの有料配信サービス、または衛星放送『NHK BS』を利用する必要がある。

チャンネル 形態 対象試合 DAZN ネット 全試合ライブ配信

セ・パ両リーグ視聴可能 フジテレビTWO 衛星放送 全試合生中継 パ・リーグTV ネット パ・リーグ主催全試合 札幌テレビ 地上波 第1戦 HBC 地上波 第2戦 テレビ埼玉 地上波 第1戦・第2戦 NHK BS 衛星放送 全試合生中継

クライマックスシリーズ西武戦の試合日程・中継情報

パ・リーグ2位の西武と3位の日本ハムによる1stステージは、10月10日(土)からベルーナドームで開催。先に2勝したチームがファイナルステージへ進出し、福岡ソフトバンクホークスと対戦する。

【1stステージ】

開催日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 10/10(土)

14:00 西武 vs 日本ハム NHK BS

札幌テレビ

テレビ埼玉

フジテレビTWO

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パ・リーグTV

フジテレビTWOsmart

ベースボールLIVE

Rakuten TV 10/11(日)

14:00 西武 vs 日本ハム NHK BS

HBC

テレビ埼玉

フジテレビTWO

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パ・リーグTV

フジテレビTWOsmart

ベースボールLIVE

Rakuten TV 10/12(月・祝)

14:00 西武 vs 日本ハム NHK BS

フジテレビTWO

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パ・リーグTV

フジテレビTWOsmart

ベースボールLIVE

Rakuten TV

※第3戦は、第2戦までにステージ勝者が決定した場合は開催なし。

【ファイナルステージ】

西武が1stステージを突破した場合、レギュラーシーズン1位のソフトバンクと対戦する。両チームはレギュラーシーズンで11.5ゲーム差がついたため、ソフトバンクに2勝のアドバンテージが与えられ、最大7試合制で先に5勝したチームが日本シリーズへ進出する。

開催日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 10/14(水)

18:00 ソフトバンク vs 西武/日本ハム NHK BS

スポーツライブ＋

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Rakuten TV 10/15(木)

18:00 ソフトバンク vs 西武/日本ハム スポーツライブ＋

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Rakuten TV 10/16(金)

18:00 ソフトバンク vs 西武/日本ハム スポーツライブ＋

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Rakuten TV 10/17(土)

18:00 ソフトバンク vs 西武/日本ハム スポーツライブ＋

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Rakuten TV 10/18(日)

18:00 ソフトバンク vs 西武/日本ハム スポーツライブ＋

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Rakuten TV 10/19(月)

18:00 ソフトバンク vs 西武/日本ハム スポーツライブ＋

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Rakuten TV 10/20(火)

18:00 ソフトバンク vs 西武/日本ハム スポーツライブ＋

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Rakuten TV

※ステージ勝者決定以降の試合は開催なし。

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