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SBS歌謡大典 SUMMERはU-NEXT独占配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

2026 SBS歌謡大典 SUMMERを無料で見るには？韓流音楽ライブのおすすめ視聴方法は？

【K-POP・韓流音楽ライブ】韓国の音楽祭「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」を無料で見ることはできる？無料配信の有無やおすすめ視聴方法を紹介。

31日間無料トライアルで視聴可能
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韓国の音楽祭「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」が、2026年8月9日(日)に行われる。

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本記事では、「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」の無料配信の有無やおすすめ視聴方法を紹介する。

2026 SBS歌謡大典 SUMMERの日程・放送/配信スケジュール

「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」は、日本時間8月9日(日)の19:00から音楽祭本公演が開始予定だ。本公演前にはブルーカーペットも実施予定となっている。

当日は、ネット『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。その他のプラットフォームによる放送・配信は予定されていない。

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2026 SBS歌謡大典 SUMMERを無料で見るには？

「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」は『U-NEXT』でのみ視聴可能。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間があり、期間中は対象の見放題作品を楽しむことができる。「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」も見放題作品の対象となるため、期間中に視聴することが可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは終了後に月額2,189円(税込)で自動更新されるが、トライアル期間中に解約を行えば支払いは発生しない。

U-NEXT番組情報

  • 番組名：2026 SBS歌謡大典 SUMMER
  • ライブ開催日時：8月9日(日) 13:30 配信開始｜14:00 開演予定
  • 見逃し配信期間：見逃し配信準備完了次第～9月30日(水)23:59
  • 配信形態：見放題(31日間無料トライアルで視聴可能)

※すべて日本時間。
※中継日時・内容は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびイベント公式サイトよりご確認ください。

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2026 SBS歌謡大典 SUMMERのおすすめ視聴手順は？

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前述の通り、「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」は見放題配信の対象作品となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶U-NEXT公式配信ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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