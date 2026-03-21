なでしこジャパン(日本女子代表)とオーストラリア女子代表が、AFC女子アジアカップ2026の決勝で対戦する。

本記事では、女子アジアカップ決勝の無料視聴方法有無や配信予定を紹介する。

女子アジアカップ決勝の開催日程は？

AFC女子アジアカップ2026の決勝では、なでしこジャパン(日本女子代表)がオーストラリア女子代表と対戦する。

この試合は日本時間2026年3月21日(土)18:00にキックオフ予定。開催地はオーストラリア・シドニーで、現地時間では20:00に試合開始となる。ファイナルの舞台は、シドニーのスタジアム・オーストラリアとなる予定だ。

試合：オーストラリア女子代表 vs なでしこジャパン

大会：AFC女子アジアカップ2026 決勝

開催日：2026年3月21日(土)

キックオフ：18:00 (日本時間)

会場：スタジアム・オーストラリア(シドニー)

女子アジアカップ決勝を無料で見るには？

AFC女子アジアカップ2026の決勝、オーストラリア女対なでしこジャパンは、ネット『DAZN』でライブ配信される予定だ。今大会はDAZNが全試合を独占配信しており、決勝も同様となる。

その他、地上波テレビやBS・CSなどのテレビ中継は予定されておらず、無料で試合映像を視聴できる手段は伝えられていない。また、『TVer』などでの無料中継も実施されない。

とはいえ、『DAZN』はスマートフォンやPC、タブレット、スマートテレビなど幅広いデバイスに対応しているため、自宅はもちろん外出先でも試合をチェックできる。

AFC女子アジアカップのおすすめ視聴方法

AFC女子アジアカップオーストラリア2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本戦を含む全試合をライブ配信している。

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