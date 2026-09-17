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20241026 yuzuho shiokoshi(C)Getty images
【アジア競技大会・女子サッカー】日本対ベトナムはU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

なでしこジャパン アジア大会2026第2戦ベトナム代表戦を無料で見るには？｜サッカー日本女子代表

Asian Games
日本
ベトナム

なでしこジャパン(サッカー日本女子代表)のアジア競技大会2026第2戦、ベトナム女子代表戦を無料で見るには？無料配信の有無やお得な視聴方法を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

なでしこジャパンは9月17日(日)、第20回アジア競技大会の第2戦でベトナム女子代表と対戦する。

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本記事では、ベトナムvs日本の無料視聴方法を紹介する。

なでしこジャパン ベトナム戦の日程・会場

なでしこジャパンのアジア大会第2戦、ベトナム戦は2026年9月17日(木)の19:30にキックオフ予定となっている。

会場は小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)。最大収容人員数は50,889人で、2002年にはFIFAワールドカップの会場にもなった。Jリーグではジュビロ磐田のホームゲームが一部開催されている。

  • 大会：第20回アジア競技大会 女子サッカー競技
  • 開始日時：2026年9月17日(木)19:30
  • 対戦カード：ベトナム女子代表 vs なでしこジャパン
  • 会場：小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)
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なでしこジャパン ベトナム戦を無料で見るには？

なでしこジャパンのアジア大会第2戦、ベトナム戦は地上波『TBS系列』でのテレビ放送が行われず、ネット『TVer』での無料同時配信も予定されていない。

一方で、ネット『U-NEXT』のみがライブ＆見逃し配信の実施を予定している。

『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間があり、期間中はなでしこジャパンのベトナム戦を含む対象の見放題作品が視聴可能。31日間経過後は通常月額での自動更新となるが、トライアル期間内に解約した場合、支払いは発生しない。

チャンネル

形態

中継有無

U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]

ネット

独占ライブ＆見逃し配信

TBS系列

地上波テレビ

×

TVer

ネット

×

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ベトナムvs日本のおすすめ視聴方法

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のなでしこジャパン戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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