アジア大会男子バレー決勝の無料視聴はできる？イラン戦はどこで見られる？

バレーボール男子日本代表は10月3日(土)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の決勝でイラン代表と対戦する。

本記事では、アジア大会男子バレー決勝・日本vsイランの無料視聴方法の有無についてまとめている。

男子バレー決勝 イラン戦の試合情報

アジア大会2026決勝の日本vsイランは、2026年10月3日(土)19:20開始を予定しており、会場は岡崎中央総合公園総合体育館となる。

大会：第20回アジア競技大会 男子バレーボール競技

ラウンド：決勝

対戦カード：日本代表 vs イラン代表

開始日時：2026年10月3日(土)19:20

会場：岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県)

男子バレー決勝 イラン戦はどこで見られる？無料視聴は？

アジア大会の男子バレー決勝・日本vsイランは、ネット『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

『U-NEXT』では10月3日(土)19:00からライブ配信を開始。試合終了後は見逃し配信も行われる。

『U-NEXT』の大会中継は最大7チャンネル同時のマルチチャンネル配信となっており、男子バレーボール決勝もライブで視聴可能だ。

一方で地上波『TBS系列』では男子バレー決勝の生中継はなく、録画放送を予定。ネット『TVer』でもライブ配信はなく、『TBS系列』の番組が同時ディレイ配信される。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT ネット 〇

[独占ライブ＆見逃し配信] TBS系列 地上波 生中継なし

[※録画放送のみ] TVer ネット ディレイ配信

[TBS系列同時配信]

※中継局および放送・配信予定は変更、追加となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびTBS公式サイトよりご確認ください。

試合視聴に関するよくある質問

Q. バレー男子日本vsイランを無料ライブで見る方法はある？

A. 同試合は地上波『TBS系列』での生中継がないため、初回登録者はU-NEXTの31日間無料トライアルを利用することで、試合のライブ配信を無料で視聴できる。

Q. U-NEXTはテレビでも見られる？

A. U-NEXT対応のスマートテレビやAmazon Fire TV Stick、Chromecastなどを利用することで、テレビでもバレー男子日本代表の試合を視聴できる。

Q. U-NEXTの無料トライアルは本当にお金がかからない？

A. U-NEXTは初めて月額サービスを利用する方向けに31日間無料トライアルを実施しており、期間内に解約した場合は月額料金が発生しない。ただし、無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新となる。

男子バレー決勝 イラン戦のライブ配信はU-NEXTだけ！

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール男子決勝『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026｜関連情報

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。