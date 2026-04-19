マン・C対アーセナルを無料で見るには？視聴方法・配信サービス・無料視聴の有無

ビッグ6同士の頂上決戦、マンチェスター・シティ対アーセナルは、プレミアリーグの行方を左右する注目カードとして大きな関心を集める一戦だ。優勝争いに直結する可能性もある重要な試合となるだけに、国内外のファンから高い注目が集まっている。

本記事では、マンチェスター・シティ対アーセナルの無料視聴について紹介する。

マンチェスター・シティ対アーセナルはいつ？

プレミアリーグ2025-26シーズンの優勝争いを大きく左右するビッグマッチ、マンチェスター・シティ対アーセナルが開催される。首位と2位が直接対決するこの一戦は、シーズンの行方を決定づける“天王山”として注目を集めている。

現在、アーセナルが勝ち点70で首位に立ち、マンチェスター・シティが勝ち点64で追走。さらにシティは消化試合が1試合少ない状況にあり、この直接対決の結果次第で優勝争いの構図が大きく変わる可能性がある。

舞台はシティの本拠地エティハド・スタジアム。ホームの後押しを受けるシティと、首位を守りたいアーセナルによる緊張感の高い一戦となる見込みだ。日本時間では深夜帯のキックオフとなるため、視聴スケジュールの確認も重要となる。

試合日程：2026年4月20日(月)

キックオフ：午前0時30分(19日深夜24時30分)

大会：プレミアリーグ2025-26 第33節

対戦カード：マンチェスター・シティ vs アーセナル

会場：エティハド・スタジアム

マンチェスター・シティ対アーセナルを無料で見るには？

プレミアリーグ2025-26シーズン屈指のビッグマッチ、マンチェスター・シティ対アーセナルは多くの注目を集める一戦となるが、視聴方法については注意が必要だ。結論から言えば、この試合を合法的にフルマッチで完全無料視聴する手段は用意されていない。

日本国内におけるプレミアリーグの放映権は、2030-31シーズンまで動画配信サービス『U-NEXT』が独占的に保有している。そのため、地上波やNHK BS、ABEMA、DAZNなどでの中継・配信は行われておらず、無料放送で試合を視聴することはできない状況となっている。

マンチェスター・シティ対アーセナルの放送・配信予定は？

プレミアリーグ2025-26第33節のビッグマッチ、マンチェスター・シティ対アーセナルは、前述のとおり、動画配信サービス『U-NEXT』による独占ライブ配信が実施される。

配信では日本語実況・解説も用意されており、実況を西岡明彦氏、解説を戸田和幸氏が担当。試合の流れや戦術面も含めて、より深く試合を楽しめる環境が整っている。

優勝争いを左右する重要な一戦を確実に見届けるためにも、視聴方法は事前に確認しておきたいポイントとなる。

マンチェスター・シティ対アーセナルの視聴方法

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。