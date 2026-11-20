グローバルK-POP授賞式「2026 MAMA AWARDS」が、11月20日(金)・21日(土)に京セラドーム大阪で開催される。

本記事では、MAMA AWARDS 2026の無料中継の有無やお得な視聴方法を紹介する。

MAMA AWARDS 2026を無料で見る方法はある？

2026 MAMA AWARDSは、ネット『U-NEXT』が日本国内で見放題独占ライブ配信する。初めて『U-NEXT』の月額プランを利用する場合は、31日間無料トライアルを利用することが可能。期間中、2026 MAMA AWARDSを含む対象の見放題作品を楽しむことができる。期間内に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。

その他、衛星放送『Mnet』とネット『Mnet Smart+』では日韓同時中継予定となっている。

チャンネル 形態 月額料金 中継内容 U-NEXT ネット 2,189円

(31日間無料トライアルあり) 両日ともライブ＆見逃し配信 Mnet CS衛星放送 2,530円 両日とも日韓同時生中継 Mnet Smart+ ネット 1,320円～ 両日ともネットで日韓同時配信

※料金はすべて税込。

※Mnetの料金はスカパー！経由の場合、別途基本料429円が必要。

※Mnet Smart+はWeb決済のベーシックプラン料金。

※中継内容は変更となる場合があります。最新情報は各チャンネル公式サイトよりご確認ください。

MAMA AWARDS 2026はYouTube・TVerで無料配信される？

主催者CJ ENMは「2026 MAMA AWARDS」のレッドカーペットを、『Mnet Plus』や公式YouTubeチャンネルなどを通じて世界向けにライブ配信すると発表している。ただし、日本国内から『YouTube』で視聴できるかどうかや、授賞式全編の無料配信については伝えられていない。

また、『TVer』での無料ライブ配信や地上波テレビ放送も発表されていない。日本国内では『U-NEXT』が見放題独占ライブ配信を行い、主催者の『Mnet Japan』、『Mnet Smart+』、『Mnet Plus』は独占表記の対象外となる。

MAMA AWARDS 2026の中継日程・開始時間

「2026 MAMA AWARDS」は11月20日(金)の「CHAPTER 1」と11月21日(土)の「CHAPTER 2」の2日間開催。レッドカーペットと授賞式の開始時間は日によって異なる。

開催日 レッドカーペット 授賞式 11/20(金)

CHAPTER 1 15:30- 18:00- 11/21(土)

CHAPTER 2 12:30- 15:00-

※すべて日本時間。

MAMA AWARDS 2026の見逃し配信は無料で見られる？

『U-NEXT』では、MAMA AWARDS 2026の見逃し配信も見放題対象となる。31日間無料トライアル期間中であれば、対象作品の一つとして楽しむことができる。

見逃し配信は「CHAPTER 1」が12月1日(火)12:00、「CHAPTER 2」が12月2日(水)12:00から開始され、両開催日とも2027年1月15日(金)23:59まで視聴できる。

公演 見逃し配信開始 見逃し配信終了 CHAPTER 1 12/1(火)12:00 2027/1/15(金)23:59 CHAPTER 2 12/2(水)12:00 2027/1/15(金)23:59

※見逃し配信の内容及び日程は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

2026 MAMA AWARDSのおすすめ視聴方法

「2026 MAMA AWARDS」は、ネット『U-NEXT』が見放題で日本独占生配信する。

『U-NEXT』の月額見放題プラン会員であれば追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象となるため、初めてU-NEXTを利用する場合にもおすすめだ。無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新となるが、期間内に解約した場合は月額料金の支払いが発生しない。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶U-NEXT公式配信ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 あとは「2026 MAMA AWARDS」を視聴するだけ！

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内の解約が可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。