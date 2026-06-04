米国女子LPGAツアーの「全米女子オープンゴルフ2026」が、2026年6月4日(木)～7日(日)に行われる。

本記事では、全米女子オープンゴルフ2026の無料配信の有無やお得な視聴方法を紹介する。

全米女子オープンゴルフ2026の開催スケジュール

全米女子オープンゴルフ2026は、2026年6月4日(木)～7日(日)にリビエラCC(アメリカ・カリフォルニア州)で開催を予定している。今大会では日本人選手が過去最多の23名エントリーしている。

1日目｜予選ラウンド：6月4日(木)

2日目｜予選ラウンド：6月5日(金)

3日目｜決勝ラウンド：6月6日(土)

4日目｜決勝ラウンド：6月7日(日)

全米女子オープンゴルフ2026を無料で見るには？

全米女子オープンゴルフ2026は、ネット配信は『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。テレビ放送は衛星放送『ゴルフネットワーク』での生中継が予定されている。

なお、『U-NEXT』は「月額プラン」にて最大2CHのマルチチャンネル配信を実施。チャンネルの内容はCh1が「国際映像」、Ch2が「特定グループ」となる。配信は日本語解説付きでの配信を予定しており、実況・解説の情報は配信開始の6時間前までに配信ページに記載。日本語解説以外の時間帯は英語音声での配信となる。

また、「ワールドゴルフパック」でのみ「日本勢徹底マークLIVE」の配信を視聴することが可能だ。ただし、「月額プラン」のみ31日間無料トライアルがあり、期間中は全米女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品の視聴が可能だ。

その他、地上波テレビや『TVer』、『ABEMA』などでの無料中継は予定されていない。

チャンネル 形態 無料体験など 中継予定 U-NEXT

月額プラン ネット 31日間無料トライアル 【1日目：6/4(木)】23:50～

【2日目：6/5(金)】23:50～

【3日目：6/7(日)】1:50～

【最終日：6/7(日)】23:50～ U-NEXT

ワールドゴルフパック ネット - 【1日目：6/4(木)】20:50～

【2日目：6/5(金)】20:50～

【3日目：6/6(土)】22:50～

【最終日：6/7(日)】20:50～ ゴルフネットワーク 衛星放送 - 【1日目：6/5(金)】3:00～11:00

【2日目：6/6(土)】3:00～11:00

【3日目：6/7(日)】6:00～11:00

【最終日：6/8(月)】4:00～9:00

※すべて日本時間。

※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

全米女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

全米女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

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U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年5月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。