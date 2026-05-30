朝倉海は5月30日(土)、「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」に出場する。

本記事では、朝倉海のUFC出場試合を無料で視聴する方法の有無を紹介する。

朝倉海 UFC出場試合の開催日程

朝倉海が出場する「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」は、日本時間5月30日(土)にGalaxy Arena(マカオ)で開催。メインカードは20:00、プレリムは17:00に開始予定で、朝倉海はメインカードの3試合目でキャメロン・スモザーマンと対戦する。

当日の対戦カード一覧は以下の通り。

【プレリム】17:00～

第1試合：女子ストロー級 マッチ

ロマ・ルックブンミー vs ジャケリニ・アモリン

ロマ・ルックブンミー vs ジャケリニ・アモリン 第2試合：フェザー級 マッチ

ズー・カンジエ vs ロドリゴ・ヴェラ

ズー・カンジエ vs ロドリゴ・ヴェラ 第3試合：女子ストロー級 マッチ

アンジェラ・ヒル vs ション・ジンナン

アンジェラ・ヒル vs ション・ジンナン 第4試合：バンタム級 マッチ

鶴屋怜 vs ルイス・グルレー

鶴屋怜 vs ルイス・グルレー 第5試合：バンタム級 マッチ

アオリ・チロン vs コーディ・ハドン

アオリ・チロン vs コーディ・ハドン 第6試合：ウェルター級 マッチ

ディン・ムン vs ジョゼ・エンリケ

ディン・ムン vs ジョゼ・エンリケ 第7試合：ミドル級 マッチ

イ・イサク vs ルイス・フェリペ・ジアス

【メインカード】20:00～

第8試合：フライ級 マッチ

アレックス・ペレス vs ス・ムダルジ

アレックス・ペレス vs ス・ムダルジ 第9試合：ウェルター級 マッチ

ジェイク・マシュース vs カールストン・ハリス

ジェイク・マシュース vs カールストン・ハリス 第10試合：バンタム級 マッチ

朝倉海 vs キャメロン・スモザーマン

第11試合：ヘビー級 マッチ

セルゲイ・パブロビッチ vs タリソン・テイシェイラ

セルゲイ・パブロビッチ vs タリソン・テイシェイラ 第12試合：ライトヘビー級 マッチ

ジャン・ミンヤン vs アロンゾ・メニフィールド

ジャン・ミンヤン vs アロンゾ・メニフィールド 第13試合：バンタム級 マッチ

ソン・ヤドン vs デイヴソン・フィゲイレード

※大会スケジュール・対戦カードは変更になる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

朝倉海 UFC出場試合を無料で見るには？

朝倉海vsキャメロン・スモザーマンなどが予定されている「UFCファイトナイト・マカオ」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。衛星放送および地上波によるテレビ放送は予定されていない。

『UFC Fight Pass』は月額2,699円(税込)のプレミアムプランに入る必要があり、無料体験などはなし。一方の『U-NEXT』は月額2,189円(税込)の月額プランに加入する必要があるが、31日間の無料トライアル期間があり、期間中も「UFCファイトナイト・マカオ」を含む対象の見放題作品が視聴可能だ。その後は自動更新となるが、トライアル期間中に解約した場合は支払いが発生しない。

放送・配信局 プラン／月額(税込) 無料体験 U-NEXT 月額プラン／2,189円 31日間無料トライアルあり UFC Fight Pass プレミアムプラン／2,699円(税込) なし

【無料トライアル】朝倉海vsスモザーマンのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。