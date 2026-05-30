朝倉海は5月30日(土)、「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」に出場する。
本記事では、朝倉海のUFC出場試合を無料で視聴する方法の有無を紹介する。
朝倉海 UFC出場試合の開催日程
朝倉海が出場する「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」は、日本時間5月30日(土)にGalaxy Arena(マカオ)で開催。メインカードは20:00、プレリムは17:00に開始予定で、朝倉海はメインカードの3試合目でキャメロン・スモザーマンと対戦する。
当日の対戦カード一覧は以下の通り。
【プレリム】17:00～
- 第1試合：女子ストロー級 マッチ
ロマ・ルックブンミー vs ジャケリニ・アモリン
- 第2試合：フェザー級 マッチ
ズー・カンジエ vs ロドリゴ・ヴェラ
- 第3試合：女子ストロー級 マッチ
アンジェラ・ヒル vs ション・ジンナン
- 第4試合：バンタム級 マッチ
鶴屋怜 vs ルイス・グルレー
- 第5試合：バンタム級 マッチ
アオリ・チロン vs コーディ・ハドン
- 第6試合：ウェルター級 マッチ
ディン・ムン vs ジョゼ・エンリケ
- 第7試合：ミドル級 マッチ
イ・イサク vs ルイス・フェリペ・ジアス
【メインカード】20:00～
- 第8試合：フライ級 マッチ
アレックス・ペレス vs ス・ムダルジ
- 第9試合：ウェルター級 マッチ
ジェイク・マシュース vs カールストン・ハリス
- 第10試合：バンタム級 マッチ
朝倉海 vs キャメロン・スモザーマン
- 第11試合：ヘビー級 マッチ
セルゲイ・パブロビッチ vs タリソン・テイシェイラ
- 第12試合：ライトヘビー級 マッチ
ジャン・ミンヤン vs アロンゾ・メニフィールド
- 第13試合：バンタム級 マッチ
ソン・ヤドン vs デイヴソン・フィゲイレード
※大会スケジュール・対戦カードは変更になる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
朝倉海 UFC出場試合を無料で見るには？
朝倉海vsキャメロン・スモザーマンなどが予定されている「UFCファイトナイト・マカオ」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。衛星放送および地上波によるテレビ放送は予定されていない。
『UFC Fight Pass』は月額2,699円(税込)のプレミアムプランに入る必要があり、無料体験などはなし。一方の『U-NEXT』は月額2,189円(税込)の月額プランに加入する必要があるが、31日間の無料トライアル期間があり、期間中も「UFCファイトナイト・マカオ」を含む対象の見放題作品が視聴可能だ。その後は自動更新となるが、トライアル期間中に解約した場合は支払いが発生しない。
|放送・配信局
|プラン／月額(税込)
|無料体験
|U-NEXT
|月額プラン／2,189円
|31日間無料トライアルあり
|UFC Fight Pass
|プレミアムプラン／2,699円(税込)
|なし
【無料トライアル】朝倉海vsスモザーマンのおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶UFCファイトナイト・マカオライブ視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとはUFCファイトナイト・マカオを視聴するだけ！
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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。