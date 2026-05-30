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【朝倉海出場予定】UFCファイトナイト・マカオはU-NEXT配信！無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

朝倉海UFC出場試合を無料で見るには？お得な視聴方法はある？｜ファイトナイト・マカオ

「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」の朝倉海出場試合は無料で見られる？お得な視聴方法を紹介。

【5/30(土)】朝倉海出場予定！
ufc macao main 20260530

U-NEXT

UFCファイトナイトマカオはU-NEXTがライブ配信！

5月30日(土)17時～開催。朝倉海、鶴屋怜らが出場へ！

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

朝倉海は5月30日(土)、「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」に出場する。

【朝倉海出場予定】5/30開催のUFCファイトナイト・マカオはU-NEXTで見放題ライブ配信！無料体験で視聴

本記事では、朝倉海のUFC出場試合を無料で視聴する方法の有無を紹介する。

朝倉海 UFC出場試合の開催日程

朝倉海が出場する「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」は、日本時間5月30日(土)にGalaxy Arena(マカオ)で開催。メインカードは20:00、プレリムは17:00に開始予定で、朝倉海はメインカードの3試合目でキャメロン・スモザーマンと対戦する。

当日の対戦カード一覧は以下の通り。

【プレリム】17:00～

  • 第1試合：女子ストロー級 マッチ
    ロマ・ルックブンミー vs ジャケリニ・アモリン
  • 第2試合：フェザー級 マッチ
    ズー・カンジエ vs ロドリゴ・ヴェラ
  • 第3試合：女子ストロー級 マッチ
    アンジェラ・ヒル vs ション・ジンナン
  • 第4試合：バンタム級 マッチ
    鶴屋怜 vs ルイス・グルレー
  • 第5試合：バンタム級 マッチ
    アオリ・チロン vs コーディ・ハドン
  • 第6試合：ウェルター級 マッチ
    ディン・ムン vs ジョゼ・エンリケ
  • 第7試合：ミドル級 マッチ
    イ・イサク vs ルイス・フェリペ・ジアス

【メインカード】20:00～

  • 第8試合：フライ級 マッチ
    アレックス・ペレス vs ス・ムダルジ
  • 第9試合：ウェルター級 マッチ
    ジェイク・マシュース vs カールストン・ハリス
  • 第10試合：バンタム級 マッチ
    朝倉海 vs キャメロン・スモザーマン
  • 第11試合：ヘビー級 マッチ
    セルゲイ・パブロビッチ vs タリソン・テイシェイラ
  • 第12試合：ライトヘビー級 マッチ
    ジャン・ミンヤン vs アロンゾ・メニフィールド
  • 第13試合：バンタム級 マッチ
    ソン・ヤドン vs デイヴソン・フィゲイレード

※大会スケジュール・対戦カードは変更になる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

【朝倉海出場予定】5/30開催のUFCファイトナイト・マカオはU-NEXTで見放題ライブ配信！無料体験で視聴

朝倉海 UFC出場試合を無料で見るには？

朝倉海vsキャメロン・スモザーマンなどが予定されている「UFCファイトナイト・マカオ」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。衛星放送および地上波によるテレビ放送は予定されていない。

『UFC Fight Pass』は月額2,699円(税込)のプレミアムプランに入る必要があり、無料体験などはなし。一方の『U-NEXT』は月額2,189円(税込)の月額プランに加入する必要があるが、31日間の無料トライアル期間があり、期間中も「UFCファイトナイト・マカオ」を含む対象の見放題作品が視聴可能だ。その後は自動更新となるが、トライアル期間中に解約した場合は支払いが発生しない。

放送・配信局プラン／月額(税込)無料体験
U-NEXT月額プラン／2,189円31日間無料トライアルあり
UFC Fight Passプレミアムプラン／2,699円(税込)なし

【朝倉海出場予定】5/30開催のUFCファイトナイト・マカオはU-NEXTで見放題ライブ配信！無料体験で視聴

【無料トライアル】朝倉海vsスモザーマンのおすすめ視聴方法

ufc macao 20260530U-NEXT

前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶UFCファイトナイト・マカオライブ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとはUFCファイトナイト・マカオを視聴するだけ！

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。