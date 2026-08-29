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20250816 kai asakura(C)Getty images
【朝倉海出場予定】UFCファイトナイト上海はU-NEXT配信！無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

朝倉海vsアオリ・チロンを無料で見るには？UFCファイトナイトの試合視聴方法まとめ

朝倉海対アオリ・チロンを無料で見るには？「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」のお得な視聴方法を紹介。

【8/29(日)】朝倉海＆鶴屋怜 出場予定！
ufc fightnight shanghai 20260829

U-NEXT

UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン』がU-NEXTでライブ配信！

朝倉海＆鶴屋怜が連勝目指す！ケンドーコバヤシら出演の副音声あり

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料体験で視聴

「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」の朝倉海vsアオリ・チロンが、8月29日(土)に行われる。

【朝倉海出場予定】8/29開催のUFCファイトナイト上海はU-NEXTで見放題ライブ配信！無料体験で視聴

本記事では、朝倉海vsアオリ・チロンの無料配信の有無、おすすめ視聴方法を紹介する。

朝倉海vsアオリ・チロンの実施スケジュール

朝倉海vsアオリ・チロンは、日本時間2026年8月29日(土)に上海東方体育中心(中国・上海)で行われる「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」のメインカード4試合目に実施。当日はプレリムが16:00、メインカードが19:00に開始予定だ。

大会

開催スケジュール

朝倉海vsアオリ・チロン
試合順

会場

UFCファイトナイト・上海
ヌルマゴメドフvsソン

2026年8月29日(土)
プレリム｜16:00
メインカード｜19:00

メインカード 4試合目

上海東方体育中心
(中国・上海)

※すべて日本時間。

【朝倉海出場予定】8/29開催のUFCファイトナイト上海はU-NEXTで見放題ライブ配信！無料体験で視聴

朝倉海vsアオリ・チロンを無料で見るには？

「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。『U-NEXT』では、8月29日(土)15:30配信開始、16:00開演を予定。チャンネルは「CH1：日本語版」と「CH2：副音声版」「CH3：英語版」の3種類があり、いずれかを選んで視聴できる。見逃し配信は準備完了次第～9月27日(日)23:59まで視聴可能だ。

そして、『U-NEXT』は31日間の無料トライアル期間を設けている。無料トライアル期間中は「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」など対象の見放題作品が視聴可能で、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない

U-NEXT中継情報

  • 番組名：UFCファイトナイト：ヌルマゴメドフ vs. ソン / 朝倉海・鶴屋怜 出場
  • 作品形態：見放題作品
  • ライブ開催日時：8月29日(土) 15:30 配信開始｜16:00 開演予定
  • 見逃し配信期間：見逃し配信準備完了次第〜9月27日(日)23:59
  • 無料トライアル：31日間 (見放題作品が視聴可能)

※中継予定・開催スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

【朝倉海出場予定】8/29開催のUFCファイトナイト上海はU-NEXTで見放題ライブ配信！無料体験で視聴

朝倉海vsアオリ・チロンのおすすめ視聴方法

ufc Nurmagomedov song u-nextU-NEXT

前述の通り、「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶UFCファイトナイト・上海ライブ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとはUFCファイトナイト・上海を視聴するだけ！
【朝倉海出場予定】8/29開催のUFCファイトナイト上海はU-NEXTで見放題ライブ配信！無料体験で視聴

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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