「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」の朝倉海vsアオリ・チロンが、8月29日(土)に行われる。

本記事では、朝倉海vsアオリ・チロンの無料配信の有無、おすすめ視聴方法を紹介する。

朝倉海vsアオリ・チロンの実施スケジュール

朝倉海vsアオリ・チロンは、日本時間2026年8月29日(土)に上海東方体育中心(中国・上海)で行われる「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」のメインカード4試合目に実施。当日はプレリムが16:00、メインカードが19:00に開始予定だ。

大会 開催スケジュール 朝倉海vsアオリ・チロン

試合順 会場 UFCファイトナイト・上海

ヌルマゴメドフvsソン 2026年8月29日(土)

プレリム｜16:00

メインカード｜19:00 メインカード 4試合目 上海東方体育中心

(中国・上海)

※すべて日本時間。

朝倉海vsアオリ・チロンを無料で見るには？

「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。『U-NEXT』では、8月29日(土)15:30配信開始、16:00開演を予定。チャンネルは「CH1：日本語版」と「CH2：副音声版」「CH3：英語版」の3種類があり、いずれかを選んで視聴できる。見逃し配信は準備完了次第～9月27日(日)23:59まで視聴可能だ。

そして、『U-NEXT』は31日間の無料トライアル期間を設けている。無料トライアル期間中は「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」など対象の見放題作品が視聴可能で、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

U-NEXT中継情報

番組名：UFCファイトナイト：ヌルマゴメドフ vs. ソン / 朝倉海・鶴屋怜 出場

作品形態：見放題作品

ライブ開催日時：8月29日(土) 15:30 配信開始｜16:00 開演予定

見逃し配信期間：見逃し配信準備完了次第〜9月27日(日)23:59

無料トライアル：31日間 (見放題作品が視聴可能)

※中継予定・開催スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

朝倉海vsアオリ・チロンのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。