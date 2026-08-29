バレーボールアジア選手権女子2026決勝ラウンド準決勝の女子日本代表vs女子タイ代表が、8月29日(土)に行われる。

本記事では、日本vsタイの無料放送の有無や視聴方法を紹介する。

日本vsタイの開催日程は？

バレーボール女子アジア選手権2026決勝ラウンド・準決勝の日本vsタイは、日本時間8月29日(土)18:15に開始予定となっている。日本は予選ラウンドで開幕から3-0のストレートで3連勝し、準々決勝でも台湾に3-0勝利。好調のまま、決勝進出を目指してタイと激突する。

ラウンド：女子アジア選手権 決勝ラウンド準決勝

対戦カード：日本代表 vs タイ代表

開始日時：8月29日(土)18:15 (日本時間)

日本vsタイのTVer無料配信はある？

日本vsタイは、地上波テレビ『フジテレビ系列』が生中継し、ネット『TVer』が同時配信を予定。視聴環境さえあれば、『フジテレビ系列』と『TVer』は誰でも無料で視聴することができる。

その他、衛星放送『フジテレビNEXT』とネット『FODプレミアム』、『Volleyball TV』でもライブ配信を実施。『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は通常の月額が1,320(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合は最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施している。

チャンネル 形態 生中継 FOD(Amazon)

[9/2までの加入で最初の1カ月が100円(税込)！] ネット 〇 Volleyball TV

(英語音声) ネット 〇 TVer ネット 〇 フジテレビNEXT 衛星放送 〇 フジテレビ系列 地上波 〇

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

日本vsタイのおすすめ視聴方法は？

Amazon

前述の通り、日本vsタイはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる利便性に加え、9月2日(水)までの加入で最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施しており、キャンペーン期間中の解約も可能なため、アジア選手権女子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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