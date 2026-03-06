「2026 ワールドベースボールクラシック™ 東京プール presented by ディップ(WBC2026)」第1戦の侍ジャパン(野球日本代表)vs台湾(チャイニーズ・タイペイ)代表が、3月6日(金)に行われる。
本記事では、侍ジャパンvs台湾の無料配信の有無やおすすめ視聴方法を紹介する。
侍ジャパンvs台湾を無料で見る方法はある？
東京ドーム開催となるWBC2026の1次ラウンド・プールC(東京プール)第1戦では、2026年3月6日(金)19:00から侍ジャパンと台湾が対戦。同プールではその他にオーストラリア、韓国、チェコが同居しており、総当たり戦で上位2位以内に入れば準々決勝へと進むことができる。
その重要な初戦を含め、WBC2026の全試合はネット『Netflix(ネットフリックス)』で独占ライブ配信。地上波テレビ放送やネット『TVer』での無料ネット配信は行われないため、無料視聴する方法はない。
ただし、後述する『LYPプレミアム with Netflix』や『爆アゲセレクション』経由での加入により、お得に視聴することが可能だ。
Netflixのお得な視聴方法
【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。
また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。
■LYPプレミアム with Netflixの登録方法
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
『LYPプレミアム with Netflix』各プランの月額料金および特徴
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|月額料金(税込)
|890円
|1,590円
|2,290円
|画質
|高画質
フルHD
|高画質
フルHD
|超高画質
UHD 4K
+HDR
|同時視聴可能な台数
|2台
|2台
|4台
|ダウンロード可能な台数
|2台
|2台
|6台
|視聴可能作品数
|一部制限あり
|無制限
|無制限
|広告
|視聴中に広告あり
|広告なし
|広告なし
|LYPプレミアム特典
|すべての特典が利用可能
|【参考：単体月額(税込)】
Netflix単体(非キャンペーン時)：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円
※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。
※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。
※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
■料金プラン・還元率
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
侍ジャパンのメンバーは？
|背番号
|ポジション
|名前
|所属
|13
|投手
|宮城大弥
|オリックス・バファローズ
|14
|投手
|伊藤大海
|北海道日本ハムファイターズ
|15
|投手
|大勢
|読売ジャイアンツ
|17
|投手
|菊池雄星
|ロサンゼルス・エンゼルス
|18
|投手
|山本由伸
|ロサンゼルス・ドジャース
|19
|投手
|菅野智之
|コロラド・ロッキーズ
|22
|投手
|隅田知一郎
|埼玉西武ライオンズ
|24
|投手
|金丸夢斗
|中日ドラゴンズ
|26
|投手
|種市篤暉
|千葉ロッテマリーンズ
|28
|投手
|高橋宏斗
|中日ドラゴンズ
|46
|投手
|藤平尚真
|東北楽天ゴールデンイーグルス
|47
|投手
|曽谷龍平
|オリックス・バファローズ
|57
|投手
|北山亘基
|北海道日本ハムファイターズ
|66
|投手
|松本裕樹
|福岡ソフトバンクホークス
|4
|捕手
|若月健矢
|オリックス・バファローズ
|12
|捕手
|坂本誠志郎
|阪神タイガース
|27
|捕手
|中村悠平
|東京ヤクルトスワローズ
|2
|内野手
|牧秀悟
|横浜DeNAベイスターズ
|3
|内野手
|小園海斗
|広島東洋カープ
|5
|内野手
|牧原大成
|福岡ソフトバンクホークス
|6
|内野手
|源田壮亮
|埼玉西武ライオンズ
|7
|内野手
|佐藤輝明
|阪神タイガース
|25
|内野手
|岡本和真
|トロント・ブルージェイズ
|55
|内野手
|村上宗隆
|シカゴ・ホワイトソックス
|8
|外野手
|近藤健介
|福岡ソフトバンクホークス
|20
|外野手
|周東佑京
|福岡ソフトバンクホークス
|23
|外野手
|森下翔太
|阪神タイガース
|34
|外野手
|吉田正尚
|ボストン・レッドソックス
|51
|外野手
|鈴木誠也
|シカゴ・カブス
|16
|指名打者
|大谷翔平
|ロサンゼルス・ドジャース
台湾代表のメンバーは？
|背番号
|ポジション
|名前
|所属
|00
|投手
|徐若熙
(シュー・ルオシー)
|ソフトバンク
|0
|投手
|林凱威
(リン・カイウェイ)
|味全ドラゴンズ
|11
|投手
|古林睿煬
(グーリン・ルェヤン)
|日本ハム
|12
|投手
|林詩翔
(リン・シーシャン)
|台鋼ホークス
|19
|投手
|張奕
(ジャン・イー)
|富邦ガーディアンズ
|20
|投手
|陳冠宇
(チェン・グァンユウ)
|楽天モンキーズ
|37
|投手
|張峻瑋
(チャン・ジュンウェイ)
|ソフトバンク
|42
|投手
|林維恩
(リン・ウェイエン)
|アスレチックス傘下
|44
|投手
|陳柏毓
(チェン・ポユ)
|パイレーツ傘下
|45
|投手
|林昱珉
(リン・ユーミン)
|ダイヤモンドバックス傘下
|47
|投手
|鄭浩均
(ジェン・ハオジュン)
|中信ブラザーズ
|48
|投手
|荘陳仲敖
(ジュアン・チェン・ジョンアオ)
|アスレチックス傘下
|58
|投手
|胡智為
(フー・ジーウェイ)
|統一ライオンズ
|60
|投手
|曾峻岳
(ツェン・チュンイェイ)
|富邦ガーディアンズ
|92
|投手
|沙子宸
(シャ・ズーチェン)
|アスレチックス傘下
|96
|投手
|孫易磊
(スン・イーレイ)
|日本ハム
|4
|捕手
|ギリギラウ・コンクアン
|味全ドラゴンズ
|27
|捕手
|林家正
(リン・チャージェン)
|FA
|63
|捕手
|蒋少宏
(ジャン・シャオホン)
|味全ドラゴンズ
|1
|内野手
|鄭宗哲
(チェン・ツェンチー)
|レッドソックス
|15
|内野手
|林子偉
(リン・ズーウェイ)
|楽天モンキーズ
|18
|内野手
|張育成
(ジャン・ユーチェン)
|富邦ガーディアンズ
|22
|内野手
|ジョナソン・ロング
|カブス傘下
|39
|内野手
|呉念庭
(ウー・ネンティン)
|台鋼ホークス
|55
|内野手
|李ハオ宇
(リー・ハオユー)
|タイガース傘下
|90
|内野手
|江坤宇
(ジャン・クンユー)
|中信ブラザーズ
|17
|外野手
|スチュアート・フェアチャイルド
|ガーディアンズ傘下
|24
|外野手
|陳傑憲
(チェン・ジエシエン)
|統一ライオンズ
|77
|外野手
|林安可
(リン・アンコー)
|西武
|98
|外野手
|陳晨威
(チェン・チェンウェイ)
|楽天モンキーズ
