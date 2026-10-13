阪神タイガースは、プロ野球クライマックスシリーズ2026のセ・リーグ・ファイナルステージで、横浜DeNAベイスターズと対戦する。
本記事では、クライマックスシリーズ阪神戦の無料放送の有無やお得な視聴方法を紹介する。
阪神のクライマックスシリーズを無料で見るには？
阪神タイガースが出場するクライマックスシリーズ2026のセ・リーグ・ファイナルステージは、第1戦がBS『BSテレ東』、第2戦から第5戦が『NHK BS』で生中継予定。地上波では第1戦が『ABCテレビ』、第2戦と第6戦が『読売テレビ』で放送予定となっている。
また、ネットでは『DAZN』『虎テレ』が全試合をライブ配信予定。CS放送では『スカイA』『GAORA』でも生中継が予定されている。
チャンネル
形態
対象試合
ネット
全試合ライブ配信
虎テレ
ネット
全試合ライブ配信
CS放送
第1戦・第4戦・第5戦のみ生中継
CS放送
第2戦・第3戦・第6戦のみ生中継
NHK BS
衛星放送
第2戦～第5戦を生中継 ※追加の可能性あり
BSテレ東／BSテレ東4K
衛星放送
第1戦のみ生中継
ABCテレビ
地上波（関西地区）
第1戦のみ生中継
読売テレビ
地上波（関西地区）
第2戦・第6戦のみ生中継
※ステージ勝者が決定した場合、以降の試合は開催されない。
※放送・配信予定は変更となる場合がある。
クライマックスシリーズ阪神戦の試合スケジュール・中継情報
セ・リーグ優勝の阪神タイガースは、10月14日(水)から阪神甲子園球場で開催されるクライマックスシリーズ・ファイナルステージに出場する。ファーストステージで巨人に2連勝して勝ち上がった横浜DeNAベイスターズと対戦し、日本シリーズ進出を争う。
【ファイナルステージ】
開催日時
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
10/14(水)
阪神 vs DeNA
ABCテレビ（19:00～）
DAZN
10/15(木)
阪神 vs DeNA
読売テレビ
DAZN
10/16(金)
阪神 vs DeNA
NHK BS
DAZN
10/17(土)
阪神 vs DeNA
NHK BS
DAZN
10/18(日)
阪神 vs DeNA
NHK BS
DAZN
10/19(月)
阪神 vs DeNA
読売テレビ
DAZN
※ステージ勝者決定以降の試合は開催なし。
※ABCテレビ、読売テレビは関西地区で放送。
※放送・配信予定は変更となる場合がある。
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