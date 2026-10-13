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Yuta Tokuma

クライマックスシリーズ阪神戦を無料で見るには？試合中継情報・お得な視聴方法は？

阪神タイガースが出場するプロ野球クライマックスシリーズ2026の試合を無料で見ることはできる？お得な視聴方法を紹介。

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阪神タイガースは、プロ野球クライマックスシリーズ2026のセ・リーグ・ファイナルステージで、横浜DeNAベイスターズと対戦する。

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本記事では、クライマックスシリーズ阪神戦の無料放送の有無やお得な視聴方法を紹介する。

阪神のクライマックスシリーズを無料で見るには？

阪神タイガースが出場するクライマックスシリーズ2026のセ・リーグ・ファイナルステージは、第1戦がBS『BSテレ東』、第2戦から第5戦が『NHK BS』で生中継予定。地上波では第1戦が『ABCテレビ』、第2戦と第6戦が『読売テレビ』で放送予定となっている。

また、ネットでは『DAZN』『虎テレ』が全試合をライブ配信予定。CS放送では『スカイA』『GAORA』でも生中継が予定されている。

チャンネル

形態

対象試合

DAZN

ネット

全試合ライブ配信
セ・パ両リーグ視聴可能

虎テレ

ネット

全試合ライブ配信

スカイA

CS放送

第1戦・第4戦・第5戦のみ生中継

GAORA

CS放送

第2戦・第3戦・第6戦のみ生中継

NHK BS

衛星放送

第2戦～第5戦を生中継 ※追加の可能性あり

BSテレ東／BSテレ東4K

衛星放送

第1戦のみ生中継

ABCテレビ

地上波（関西地区）

第1戦のみ生中継

読売テレビ

地上波（関西地区）

第2戦・第6戦のみ生中継

※ステージ勝者が決定した場合、以降の試合は開催されない。
※放送・配信予定は変更となる場合がある。

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クライマックスシリーズ阪神戦の試合スケジュール・中継情報

セ・リーグ優勝の阪神タイガースは、10月14日(水)から阪神甲子園球場で開催されるクライマックスシリーズ・ファイナルステージに出場する。ファーストステージで巨人に2連勝して勝ち上がった横浜DeNAベイスターズと対戦し、日本シリーズ進出を争う。

【ファイナルステージ】

開催日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

10/14(水)
18:00

阪神 vs DeNA

ABCテレビ（19:00～）
BSテレ東
スカイA
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DAZN
虎テレ

10/15(木)
18:00

阪神 vs DeNA

読売テレビ
NHK BS
GAORA
スカパー！プロ野球セット

DAZN
虎テレ

10/16(金)
18:00

阪神 vs DeNA

NHK BS
GAORA
スカパー！プロ野球セット

DAZN
虎テレ

10/17(土)
14:00

阪神 vs DeNA

NHK BS
スカイA
スカパー！プロ野球セット

DAZN
虎テレ

10/18(日)
14:00

阪神 vs DeNA

NHK BS
スカイA
スカパー！プロ野球セット

DAZN
虎テレ

10/19(月)
18:00

阪神 vs DeNA

読売テレビ
GAORA
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DAZN
虎テレ

※ステージ勝者決定以降の試合は開催なし。
※ABCテレビ、読売テレビは関西地区で放送。
※放送・配信予定は変更となる場合がある。

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