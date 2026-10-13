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阪神タイガースは、プロ野球クライマックスシリーズ2026のセ・リーグ・ファイナルステージで、横浜DeNAベイスターズと対戦する。

本記事では、クライマックスシリーズ阪神戦の無料放送の有無やお得な視聴方法を紹介する。

阪神のクライマックスシリーズを無料で見るには？

阪神タイガースが出場するクライマックスシリーズ2026のセ・リーグ・ファイナルステージは、第1戦がBS『BSテレ東』、第2戦から第5戦が『NHK BS』で生中継予定。地上波では第1戦が『ABCテレビ』、第2戦と第6戦が『読売テレビ』で放送予定となっている。

また、ネットでは『DAZN』『虎テレ』が全試合をライブ配信予定。CS放送では『スカイA』『GAORA』でも生中継が予定されている。

チャンネル 形態 対象試合 DAZN ネット 全試合ライブ配信

セ・パ両リーグ視聴可能 虎テレ ネット 全試合ライブ配信 スカイA CS放送 第1戦・第4戦・第5戦のみ生中継 GAORA CS放送 第2戦・第3戦・第6戦のみ生中継 NHK BS 衛星放送 第2戦～第5戦を生中継 ※追加の可能性あり BSテレ東／BSテレ東4K 衛星放送 第1戦のみ生中継 ABCテレビ 地上波（関西地区） 第1戦のみ生中継 読売テレビ 地上波（関西地区） 第2戦・第6戦のみ生中継

※ステージ勝者が決定した場合、以降の試合は開催されない。

※放送・配信予定は変更となる場合がある。

クライマックスシリーズ阪神戦の試合スケジュール・中継情報

セ・リーグ優勝の阪神タイガースは、10月14日(水)から阪神甲子園球場で開催されるクライマックスシリーズ・ファイナルステージに出場する。ファーストステージで巨人に2連勝して勝ち上がった横浜DeNAベイスターズと対戦し、日本シリーズ進出を争う。

【ファイナルステージ】

開催日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 10/14(水)

18:00 阪神 vs DeNA ABCテレビ（19:00～）

BSテレ東

スカイA

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虎テレ 10/15(木)

18:00 阪神 vs DeNA 読売テレビ

NHK BS

GAORA

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虎テレ 10/16(金)

18:00 阪神 vs DeNA NHK BS

GAORA

スカパー！プロ野球セット DAZN

虎テレ 10/17(土)

14:00 阪神 vs DeNA NHK BS

スカイA

スカパー！プロ野球セット DAZN

虎テレ 10/18(日)

14:00 阪神 vs DeNA NHK BS

スカイA

スカパー！プロ野球セット DAZN

虎テレ 10/19(月)

18:00 阪神 vs DeNA 読売テレビ

GAORA

スカパー！プロ野球セット DAZN

虎テレ

※ステージ勝者決定以降の試合は開催なし。

※ABCテレビ、読売テレビは関西地区で放送。

※放送・配信予定は変更となる場合がある。

クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

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DMM

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