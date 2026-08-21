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20260820 yuki tsunoda(C)Getty images
フジテレビNEXTでF1全セッション配信！スカパー！経由で加入初月の視聴料0円
Tsutomu Maeda

角田裕毅出場！F1オランダGPを無料で見るには？地上波テレビ中継・ネット配信はある？

【角田裕毅 出場予定】2026年のF1(Formula1)世界選手権・第12戦オランダグランプリを無料で見るには？レースは地上波テレビ中継、TVerネット配信される？お得な視聴方法を紹介。

フジテレビNEXTで2026年のF1を観戦
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2026年のF1はフジテレビNEXT＆フジテレビNEXTsmartでライブ配信！

全24戦の全セッションを生中継スカパー！経由なら加入初月が視聴料0円！(※初月解約不可)
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F1(Formula1)世界選手権では、2026年8月21日(金)～23日(日)に第12戦オランダグランプリが行われる。

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本記事では、F1オランダGPの地上波テレビ中継、無料ネット配信の有無を紹介する。

F1オランダGPを無料で見るには？地上波テレビ中継はある？

F1オランダGPは地上波『フジテレビ系列』でも取り扱われるが、40分間の決勝ハイライトが大会終了後に放送されるのみ。地上波テレビによるレースの生中継は行われず、『TVer』による無料ネット配信も予定されていない。

F1オランダGPは、フリー走行から予選、スプリント、決勝までをCS放送『フジテレビNEXT』が生中継、ネット『フジテレビNEXTsmart(FOD)』がライブ配信する。なお、『フジテレビNEXTsmart』はスカパー！放送サービス『フジテレビNEXT』に契約している方であれば「スカパー！番組配信」にて追加料金なく視聴することができる。

さらに、ネット『FOD F1プラン』では全セッションのライブ配信に加え、オンボード映像、チームラジオなどのコンテンツも充実。フリー走行・スプリント予選については、『FOD』で無料配信される。

チャンネル

形態

中継内容

フジテレビNEXT
[スカパー！経由なら加入初月の視聴料0円]
※初月解約は不可

衛星放送

全セッション生中継

フジテレビNEXTsmart
[フジテレビNEXT加入者は追加料金なし]

ネット

全セッション生中継

FOD F1プラン

ネット

全セッション生中継
オンボード映像
チームラジオ
その他コンテンツ

フジテレビ系列

地上波テレビ

決勝ハイライト映像
[8/24(月)0:15-0:55]

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F1オランダGPの開催スケジュールは？

角田裕毅が出場予定となっているF1オランダGPでは、8月21日(金)にフリー走行とスプリント予選、22日(土)にスプリント・予選、23日(日)に決勝が行われる。

  • フリー走行1：8月21日(金)19:30～20:30
  • スプリント予選：8月21日(金)23:30～24:14
  • スプリント：8月22日(土)19:00～20:00
  • 予選：8月22日(土)23:00～24:00
  • 決勝：8月23日(日)22:00～

※すべて日本時間。

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F1オランダGPのおすすめ視聴方法

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『フジテレビNEXTsmart』は、CS放送「フジテレビNEXTライブ・プレミアム」の番組などをスマホ・タブレット・PCなどを用いてネット上で視聴できる公式配信サービスだ。CSアンテナが不要で、加入後すぐにF1を含む全コンテンツをライブ視聴できる点が特徴となっている。

また、スカパー！経由で『フジテレビNEXT』に加入した場合、スカパー！番組配信にて追加料金なしで『フジテレビNEXTsmart』の利用が可能。スカパー！経由で加入した場合、初月の視聴料が0円となる。(※初月解約不可。2カ月目～月額3,009円/税込)

登録方法

  1. スカパー！経由でフジテレビNEXTの加入ページ
  2. 利用規約に同意し、「手続きページへ進む」
  3. 「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」を選択して「次のステップへ進む」
  4. ログイン・新規登録後に必要情報を入力すれば加入完了！
  5. 「スカパー！番組配信」から「フジテレビNEXTsmart」が視聴可能！

月額料金は『フジテレビNEXTライブ・プレミアム』と共通で、契約は自動更新となるため、解約のタイミングには注意が必要だ。

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