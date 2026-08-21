F1(Formula1)世界選手権では、2026年8月21日(金)～23日(日)に第12戦オランダグランプリが行われる。

本記事では、F1オランダGPの地上波テレビ中継、無料ネット配信の有無を紹介する。

F1オランダGPを無料で見るには？地上波テレビ中継はある？

F1オランダGPは地上波『フジテレビ系列』でも取り扱われるが、40分間の決勝ハイライトが大会終了後に放送されるのみ。地上波テレビによるレースの生中継は行われず、『TVer』による無料ネット配信も予定されていない。

F1オランダGPは、フリー走行から予選、スプリント、決勝までをCS放送『フジテレビNEXT』が生中継、ネット『フジテレビNEXTsmart(FOD)』がライブ配信する。なお、『フジテレビNEXTsmart』はスカパー！放送サービス『フジテレビNEXT』に契約している方であれば「スカパー！番組配信」にて追加料金なく視聴することができる。

さらに、ネット『FOD F1プラン』では全セッションのライブ配信に加え、オンボード映像、チームラジオなどのコンテンツも充実。フリー走行・スプリント予選については、『FOD』で無料配信される。

チャンネル 形態 中継内容 フジテレビNEXT

[スカパー！経由なら加入初月の視聴料0円]

※初月解約は不可 衛星放送 全セッション生中継 フジテレビNEXTsmart

[フジテレビNEXT加入者は追加料金なし] ネット 全セッション生中継 FOD F1プラン ネット 全セッション生中継

オンボード映像

チームラジオ

その他コンテンツ フジテレビ系列 地上波テレビ 決勝ハイライト映像

[8/24(月)0:15-0:55]

F1オランダGPの開催スケジュールは？

角田裕毅が出場予定となっているF1オランダGPでは、8月21日(金)にフリー走行とスプリント予選、22日(土)にスプリント・予選、23日(日)に決勝が行われる。

フリー走行1：8月21日(金)19:30～20:30

スプリント予選：8月21日(金)23:30～24:14

スプリント：8月22日(土)19:00～20:00

予選：8月22日(土)23:00～24:00

決勝：8月23日(日)22:00～

※すべて日本時間。

F1オランダGPのおすすめ視聴方法

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『フジテレビNEXTsmart』は、CS放送「フジテレビNEXTライブ・プレミアム」の番組などをスマホ・タブレット・PCなどを用いてネット上で視聴できる公式配信サービスだ。CSアンテナが不要で、加入後すぐにF1を含む全コンテンツをライブ視聴できる点が特徴となっている。

また、スカパー！経由で『フジテレビNEXT』に加入した場合、スカパー！番組配信にて追加料金なしで『フジテレビNEXTsmart』の利用が可能。スカパー！経由で加入した場合、初月の視聴料が0円となる。(※初月解約不可。2カ月目～月額3,009円/税込)

登録方法

月額料金は『フジテレビNEXTライブ・プレミアム』と共通で、契約は自動更新となるため、解約のタイミングには注意が必要だ。