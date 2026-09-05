F1(Formula1)世界選手権では、2026年9月4日(金)～6日(日)に第13戦イタリアグランプリが行われる。

本記事では、F1イタリアGP予選・決勝の無料視聴方法の有無を紹介する。

F1イタリアGP予選・決勝の日程は？

F1イタリアGPは、日本時間9月5日(土)23:00から予選、翌9月6日(日)22:00から決勝が開催予定だ。日本人としては、角田裕毅がレーシングブルズの代役として出走予定となっている。

予選：9月5日(土)23:00～24:00

決勝：9月6日(日)22:00～

日本人出場選手：角田裕毅 (レーシングブルズ)

※すべて日本時間。

F1イタリアGP予選・決勝を無料で見る方法は？

2026年後半戦のF1は、イタリアGPを含む全GPでフリー走行とスプリント予選をネット『FOD』が無料ライブ配信。一方で、『フジテレビ』など地上波によるイタリアGPの中継は予定されておらず。

決勝については、無料で視聴する方法は存在しない。

F1イタリアGP中継スケジュールは？

F1イタリアGPは、フリー走行から予選、スプリント、決勝までをCS放送『フジテレビNEXT』が生中継、ネット『フジテレビNEXTsmart(FOD)』がライブ配信する。なお、『フジテレビNEXTsmart』はスカパー！放送サービス『フジテレビNEXT』に契約している方であれば「スカパー！番組配信」にて追加料金なく視聴することができる。

さらに、ネット『FOD F1プラン』では全セッションのライブ配信に加え、オンボード映像、チームラジオなどのコンテンツも充実している。

チャンネル 形態 中継内容 フジテレビNEXT

[スカパー！経由なら加入初月の視聴料0円]

※初月解約は不可 衛星放送 全セッション生中継 フジテレビNEXTsmart

[フジテレビNEXT加入者は追加料金なし] ネット 全セッション生中継 FOD F1プラン ネット 全セッション生中継

オンボード映像

チームラジオ

その他コンテンツ フジテレビ系列 地上波テレビ ×

(未発表)

F1イタリアGPのおすすめ視聴方法

(C)SKY Perfect JSAT Corporation. ALL RIGHTS RESERVED.

『フジテレビNEXTsmart』は、CS放送「フジテレビNEXTライブ・プレミアム」の番組などをスマホ・タブレット・PCなどを用いてネット上で視聴できる公式配信サービスだ。CSアンテナが不要で、加入後すぐにF1を含む全コンテンツをライブ視聴できる点が特徴となっている。

また、スカパー！経由で『フジテレビNEXT』に加入した場合、スカパー！番組配信にて追加料金なしで『フジテレビNEXTsmart』の利用が可能。スカパー！経由で加入した場合、初月の視聴料が0円となる。(※初月解約不可。2カ月目～月額3,009円/税込)

登録方法

月額料金は『フジテレビNEXTライブ・プレミアム』と共通で、契約は自動更新となるため、解約のタイミングには注意が必要だ。