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20260904 yuki tsunoda(C)Getty images
フジテレビNEXTでF1全セッション配信！スカパー！経由で加入初月の視聴料0円
Tsutomu Maeda

F1イタリアGP予選・決勝を無料で見る方法はある？地上波放送は？角田裕毅が出走へ

【角田裕毅 出場予定】2026年のF1(Formula1)世界選手権・第13戦イタリアグランプリの予選・決勝を無料で視聴する方法はある？地上波テレビ、ネット配信の中継情報を紹介。

フジテレビNEXTで2026年のF1を観戦
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2026年のF1はフジテレビNEXT＆フジテレビNEXTsmartでライブ配信！

全24戦の全セッションを生中継スカパー！経由なら加入初月が視聴料0円！(※初月解約不可)
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F1(Formula1)世界選手権では、2026年9月4日(金)～6日(日)に第13戦イタリアグランプリが行われる。

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本記事では、F1イタリアGP予選・決勝の無料視聴方法の有無を紹介する。

F1イタリアGP予選・決勝の日程は？

F1イタリアGPは、日本時間9月5日(土)23:00から予選、翌9月6日(日)22:00から決勝が開催予定だ。日本人としては、角田裕毅がレーシングブルズの代役として出走予定となっている。

  • 予選：9月5日(土)23:00～24:00
  • 決勝：9月6日(日)22:00～
  • 日本人出場選手：角田裕毅 (レーシングブルズ)

※すべて日本時間。

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F1イタリアGP予選・決勝を無料で見る方法は？

2026年後半戦のF1は、イタリアGPを含む全GPでフリー走行とスプリント予選をネット『FOD』が無料ライブ配信。一方で、『フジテレビ』など地上波によるイタリアGPの中継は予定されておらず。

決勝については、無料で視聴する方法は存在しない。

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F1イタリアGP中継スケジュールは？

F1イタリアGPは、フリー走行から予選、スプリント、決勝までをCS放送『フジテレビNEXT』が生中継、ネット『フジテレビNEXTsmart(FOD)』がライブ配信する。なお、『フジテレビNEXTsmart』はスカパー！放送サービス『フジテレビNEXT』に契約している方であれば「スカパー！番組配信」にて追加料金なく視聴することができる。

さらに、ネット『FOD F1プラン』では全セッションのライブ配信に加え、オンボード映像、チームラジオなどのコンテンツも充実している。

チャンネル

形態

中継内容

フジテレビNEXT
[スカパー！経由なら加入初月の視聴料0円]
※初月解約は不可

衛星放送

全セッション生中継

フジテレビNEXTsmart
[フジテレビNEXT加入者は追加料金なし]

ネット

全セッション生中継

FOD F1プラン

ネット

全セッション生中継
オンボード映像
チームラジオ
その他コンテンツ

フジテレビ系列

地上波テレビ

×
(未発表)

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F1イタリアGPのおすすめ視聴方法

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『フジテレビNEXTsmart』は、CS放送「フジテレビNEXTライブ・プレミアム」の番組などをスマホ・タブレット・PCなどを用いてネット上で視聴できる公式配信サービスだ。CSアンテナが不要で、加入後すぐにF1を含む全コンテンツをライブ視聴できる点が特徴となっている。

また、スカパー！経由で『フジテレビNEXT』に加入した場合、スカパー！番組配信にて追加料金なしで『フジテレビNEXTsmart』の利用が可能。スカパー！経由で加入した場合、初月の視聴料が0円となる。(※初月解約不可。2カ月目～月額3,009円/税込)

登録方法

  1. スカパー！経由でフジテレビNEXTの加入ページ
  2. 利用規約に同意し、「手続きページへ進む」
  3. 「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」を選択して「次のステップへ進む」
  4. ログイン・新規登録後に必要情報を入力すれば加入完了！
  5. 「スカパー！番組配信」から「フジテレビNEXTsmart」が視聴可能！

月額料金は『フジテレビNEXTライブ・プレミアム』と共通で、契約は自動更新となるため、解約のタイミングには注意が必要だ。

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