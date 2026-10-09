DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴 パ・リーグ主催試合を配信 パ・リーグTV パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！ パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。 パ・リーグTVで視聴 視聴はこちら DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴 パ・リーグ主催試合を配信 パ・リーグTV パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！ パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。 パ・リーグTVで視聴 視聴はこちら DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴

横浜DeNAベイスターズは、プロ野球クライマックスシリーズ2026の1stステージで読売ジャイアンツと対戦する。

本記事では、クライマックスシリーズDeNA戦の無料放送の有無やお得な視聴方法を紹介する。

DeNAのクライマックスシリーズを無料で見るには？

巨人vsDeNAのクライマックスシリーズ1stステージは、第1戦と第3戦が地上波『日本テレビ系列』でテレビ放送予定。一方、第2戦は地上波テレビ放送予定は伝えられていない。ただし、ネット『TVer』では第1戦～第3戦の全試合ライブ配信が行われる。

その他、『DAZN』や『Hulu』『GIANTS TV』でもライブ配信が行われる。

チャンネル 形態 対象試合 DAZN ネット 全試合ライブ配信

セ・パ両リーグ視聴可能 Hulu ネット 全試合ライブ配信 日テレジータス 衛星放送 全試合生中継 BS日テレ 衛星放送 第1戦のみ生中継 GIANTS TV ネット 全試合ライブ配信 日本テレビ系列 地上波 第1戦・第3戦のみ生中継 TVer ネット 全試合ライブ配信

クライマックスシリーズDeNA戦の試合日程・中継情報

セ・リーグ3位のDeNAと2位の巨人による1stステージは、10月10日(土)から東京ドームで開催。先に2勝したチームがファイナルステージへ進出し、阪神タイガースと対戦する。

【1stステージ】

開催日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 10/10(土)

14:00 巨人 vs DeNA 日本テレビ系列

BS日テレ

日テレジータス

スカパー！プロ野球セット DAZN

Hulu

GIANTS TV

TVer 10/11(日)

14:00 巨人 vs DeNA 日テレジータス

スカパー！プロ野球セット DAZN

Hulu

GIANTS TV

TVer 10/12(月・祝)

14:00 巨人 vs DeNA 日本テレビ系列

日テレジータス

スカパー！プロ野球セット DAZN

Hulu

GIANTS TV

TVer

※第3戦は、第2戦までにステージ勝者が決定した場合は開催なし。

【ファイナルステージ】

開催日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 10/14(水)

18:00 阪神 vs 巨人/DeNA スカイA

スカパー！プロ野球セット DAZN

虎テレ 10/15(木)

18:00 阪神 vs 巨人/DeNA GAORA

スカパー！プロ野球セット DAZN

虎テレ 10/16(金)

18:00 阪神 vs 巨人/DeNA GAORA

スカパー！プロ野球セット DAZN

虎テレ 10/17(土)

14:00 阪神 vs 巨人/DeNA スカイA

スカパー！プロ野球セット DAZN

虎テレ 10/18(日)

14:00 阪神 vs 巨人/DeNA スカイA

スカパー！プロ野球セット DAZN

虎テレ 10/19(月)

18:00 阪神 vs 巨人/DeNA GAORA

スカパー！プロ野球セット DAZN

虎テレ

※ステージ勝者決定以降の試合は開催なし。

クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

短期決戦に最適！DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元

DMM

DAZNでプロ野球クライマックスシリーズを視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。

さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。

現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。クライマックスシリーズをお得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。

▶クライマックスシリーズ全試合を見るならDMM×DAZNホーダイが最安値！DAZN加入中でも切り替えOK