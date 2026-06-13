2026年北中米ワールドカップ(W杯)グループC第1節のブラジル代表vsモロッコ代表が、日本時間6月14日(日)に行われる。

本記事では、ブラジルvsモロッコの無料視聴方法の有無や試合情報を紹介する。

ブラジルvsモロッコのキックオフ時刻は？

ブラジルvsモロッコは日本時間2026年6月14日(日)に開催。キックオフ時刻は、日本時間で午前7:00に予定されている。

会場はニューヨークニュージャージースタジアム(アメリカ)。NFLのニューヨーク・ジェッツとニューヨーク・ジャイアンツの本拠地として知られており、2013年には第48回スーパーボウルの会場として82,529人を動員した。最大収容人員数は82,566人。2026年ワールドカップでは決勝戦の舞台となることが決まっており、計8試合が開催予定だ。

ブラジルvsモロッコの試合情報

大会：北中米ワールドカップ2026 グループC 第1節

開催日：2026年6月14日(日)

キックオフ時刻：午前7:00

対戦カード：ブラジル代表 vs モロッコ代表

会場：ニューヨークニュージャージースタジアム(ニューヨーク／アメリカ)

※すべて日本時間。

ブラジルvsモロッコを無料で視聴する方法は？

結論として、ブラジルvsモロッコを無料で視聴する方法は存在しない。地上波の『NHK』『日本テレビ』『フジテレビ』で中継する予定はなく、『TVer』などでの配信も行われない。今大会全試合をライブ・見逃し配信する『DAZN』が、唯一生中継を行う。

その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では生中継ではなく録画放送を予定。ただし、視聴するためにはNHKの衛星契約(衛星放送＋地上放送・配信)受信料を支払っていなければならず、料金は2カ月支払い額からで3,900円(税込 ※沖縄県は3,630円)となっている。さらに、視聴環境が存在する限りは解約せずに支払い続けなければならない。また、た、『NHK BSプレミアム4K』を視聴するためには、4Kチューナー内臓のテレビ、BSアンテナまたは4Kセットトップボックスが最低限必要となる。「4K対応テレビ」ではなく「4Kテレビ」でなければ4K放送を受信することができない点にも注意が必要だ。

ブラジルvsモロッコの視聴方法は以下の通り。

プラン 契約期間 料金 特徴 DAZN Standard

月額プラン 月間 【7/20まで！】最初の3カ月・月額1,980円

※4カ月目から通常月額4,200円 ・ブラジルvsモロッコをライブ＆見逃し配信

・全試合ライブ＆見逃し配信 DAZN SOCCER

年間プラン・月々払い 年間 【7/20まで！】最初の3カ月・月々980円

※4カ月目から通常の月々2,600円 ・ブラジルvsモロッコ戦ライブ＆見逃し配信

・全試合ライブ＆見逃し配信 NHK BSプレミアム4K 視聴環境が存在する限り解約不可 2カ月支払い：3,900円～

※沖縄県は3,630円 ・ブラジルvsモロッコを録画中継

・全試合放送(一部試合は生中継)

※すべて税込。

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DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用の年間プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。

※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可

※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)

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