第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技で、侍ジャパンが決勝に進出した。

本記事では、野球決勝の無料視聴方法の有無やお得な中継情報を紹介する。

侍ジャパン アジア大会決勝の試合概要

侍ジャパンはアジア大会2026の野球競技スーパーラウンドを1位で終え、9月27日(日)18:30からプレイボール予定の決勝戦に進出。決勝では、スーパーラウンドを2位で終えた韓国代表と対戦する。

ラウンド：アジア大会2026 野球競技 決勝

プレイボール日時：2026年9月27日(日)18:30

対戦カード：侍ジャパン vs 韓国代表

侍ジャパン アジア大会決勝を無料で見るには？

侍ジャパンの決勝戦は地上波『TBS系列』でのテレビ放送、ネット『TVer』での無料同時配信が行われない。試合の模様はネット『U-NEXT』が独占ライブ＆見逃し配信する。

とはいえ、『U-NEXT』には31日間無料トライアル期間があり、期間中は野球決勝を含む対象の見放題作品が視聴可能。31日間無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新となるが、期間中に解約した場合は支払いが発生しない。

その他、『ABEMA』や『Amazonプライムビデオ』などでの中継も予定されておらず、『U-NEXT』が唯一の視聴手段となる。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ネット 〇 TBS系列 地上波テレビ × TVer ネット × ABEMA ネット × Amazonプライムビデオ ネット × DAZN ネット × スカパー！プロ野球セット 衛星放送テレビ ×

侍ジャパン アジア大会決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。野球競技のスーパーラウンドも見放題での独占ライブ配信となる。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。