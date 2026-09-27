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20260925 yukiya yano(C)Getty images
【アジア大会】日本の野球決勝はU-NEXTで独占ライブ配信！まず31日間無料トライアル
Tsutomu Maeda

アジア大会2026野球決勝 侍ジャパンの試合を無料で見るには？地上波テレビはある？

【日韓戦】アジア大会2026・野球競技 日本代表(侍ジャパン)の決勝戦を無料で視聴する方法はある？地上波テレビ中継の有無やお得なネット配信スケジュールを紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技で、侍ジャパンが決勝に進出した。

【アジア大会】野球はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴今すぐ視聴

本記事では、野球決勝の無料視聴方法の有無やお得な中継情報を紹介する。

侍ジャパン アジア大会決勝の試合概要

侍ジャパンはアジア大会2026の野球競技スーパーラウンドを1位で終え、9月27日(日)18:30からプレイボール予定の決勝戦に進出。決勝では、スーパーラウンドを2位で終えた韓国代表と対戦する。

  • ラウンド：アジア大会2026 野球競技 決勝
  • プレイボール日時：2026年9月27日(日)18:30
  • 対戦カード：侍ジャパン vs 韓国代表
【アジア大会】野球はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴今すぐ視聴

侍ジャパン アジア大会決勝を無料で見るには？

侍ジャパンの決勝戦は地上波『TBS系列』でのテレビ放送、ネット『TVer』での無料同時配信が行われない。試合の模様はネット『U-NEXT』が独占ライブ＆見逃し配信する。

とはいえ、『U-NEXT』には31日間無料トライアル期間があり、期間中は野球決勝を含む対象の見放題作品が視聴可能。31日間無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新となるが、期間中に解約した場合は支払いが発生しない

その他、『ABEMA』や『Amazonプライムビデオ』などでの中継も予定されておらず、『U-NEXT』が唯一の視聴手段となる。

チャンネル

形態

中継有無

U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]

ネット

TBS系列

地上波テレビ

×

TVer

ネット

×

ABEMA

ネット

×

Amazonプライムビデオ

ネット

×

DAZN

ネット

×

スカパー！プロ野球セット

衛星放送テレビ

×

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侍ジャパン アジア大会決勝のおすすめ視聴方法

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U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。野球競技のスーパーラウンドも見放題での独占ライブ配信となる。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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