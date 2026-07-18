フランスvsイングランドを無料で見る方法は？W杯3位決定戦の視聴方法

FIFAワールドカップ2026の3位決定戦では、フランス代表とイングランド代表が対戦する。

本記事では、フランス代表とイングランド代表を無料で見る方法について紹介する。

フランス代表とイングランド代表の日程は？

FIFAワールドカップ2026・3位決定戦では、フランス代表とイングランド代表が対戦する。試合は日本時間2026年7月19日(日)6:00にキックオフ予定だ。

フランスとイングランドはいずれも準決勝で敗れ、決勝進出を逃したものの、大会3位を懸けた一戦に臨む。欧州を代表する強豪国同士のカードとなり、3位決定戦の中でも注目度の高い試合となるだろう。

会場はアメリカ・フロリダ州マイアミのハードロック・スタジアム。大会ではマイアミ・スタジアムの名称で使用される。日本では早朝開催となるため、ライブ観戦を予定している場合は放送・配信スケジュールもあわせて確認しておきたい。

試合：フランス代表 vs イングランド代表

大会：FIFAワールドカップ2026 3位決定戦

日程：2026年7月19日(日)

キックオフ：6:00(日本時間)

会場：マイアミ・スタジアム（ハードロック・スタジアム）

開催地：アメリカ・フロリダ州マイアミ

フランス代表とイングランド代表を無料で見る方法は？

FIFAワールドカップ2026・3位決定戦のフランス代表vsイングランド代表は、日本国内で無料視聴できる予定だ。テレビではNHK総合で地上波生中継され、ネットでは『DAZN』の無料配信でも視聴できる。

NHK総合の中継は、日本時間2026年7月19日(日)5:45から開始予定。試合は6:00にキックオフを迎える。中継では福西崇史氏と森岡隆三氏が解説、西阪太志アナウンサーが実況を担当する。

また、衛星放送ではNHK BSプレミアム4Kでも生中継が予定されている。ネット配信では『DAZN』が準決勝以降の一部試合を無料ライブ配信の対象としており、フランスvsイングランドも追加料金なしで視聴可能だ。NHK総合で放送される試合は、NHK ONEでも同時配信・見逃し配信される見込みとなっている。

視聴方法 形態 実況・解説 DAZN ネット配信 未発表 NHK総合 地上波テレビ 解説：福西崇史、森岡隆三

実況：西阪太志 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 NHK総合と同内容 NHK ONE ネット配信 NHK総合と同内容

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