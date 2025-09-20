映画「F1®／エフワン」のVOD配信があるのは？視聴方法・購入手順

ブラッド・ピット主演の映画「F1®／エフワン」が、ネット配信されている。
本記事では、「F1®／エフワン」の視聴方法、VOD配信サイトを紹介する。
「F1®／エフワン」の主なVOD配信・価格は？
「F1®／エフワン」は、ネット『Amazonプライムビデオ』や『Apple TV』で配信。『Amazonプライム』では3,300円(税込)で販売が開始されたが、2025年9月19日時点では700円引きの2,600円(税込)となっている。ただし、価格の変動が今後も行われるかは不明なため、購入時は配信ページから正式な販売価格を確認してほしい。
なお、『Apple TV』では購入3,300円(税込)、レンタル2,000円(税込)で販売中だ。
「F1®／エフワン」のAmazon購入手順は？
Amazon
『Amazonプライムビデオ』で映画を購入する場合、プライム会員への登録は必要なく、手続きも簡単3ステップ。配信ページを開き、案内に沿ってお支払方法などを入力するだけで視聴可能だ。
「F1®／エフワン」のAmazonプライムビデオ購入手順
- 「F1®／エフワン」の作品ページにアクセス
- 「HD(高画質)で映画を購入」を選択
- お支払い情報などを入力し、決済後にすぐ視聴可能！
「F1®／エフワン」のあらすじ・出演者は？
ブラッド・ピットが主演を務める映画「F1®／エフワン」は、世界最高峰のモータースポーツ「Formula1(F1)」を題材とし、人間ドラマやサクセスストーリーを描いた作品だ。2025年6月28日に日米同時公開されて以降、世界中で大ヒット。“ブラピ主演作品史上、歴代最高の興行収入”と伝えられたことでも話題を集めた。
ストーリーは、主人公である伝説的元カリスマF1レーサーのソニーが、最弱のF1チームを救うために現役復帰をするところから開始。主人公が困難を乗り越えながらチームの結束や成長を促し、強敵たちに挑んでいく。
主な出演者は以下の通り。
- 監督：ジョセフ・コシンスキー
- ソニー・ヘイズ：ブラッド・ピット
- ジョシュア・ピアス：ダムソン・イドリス
- ケイト・マッケンナ：ケリー・コンドン
- ルーベン・セルバンテス：ハビエル・バルデム
- ピーター・バニング：トビアス・メンジーズ
- キャスパー・スモリンスキー：キム・ボドゥニア
- バーナデット：サラ・ナイルズ
- ドッジ：アブダル・サリス
- キャッシュマン：サムソン・ケイオ
- ジョディ：キャリー・クック
- ヒュー：ウィル・メリック
- リコ：ジョセフ・バルデラマ
- チップ・ハート：シェー・ウィガム
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。