ヨーロッパリーグ決勝2026を無料で見る方法は？WOWOW独占放送・視聴方法

今季の決勝は、SCフライブルクとアストン・ヴィラが対戦。クラブ史上初のEL制覇を目指す両クラブによる注目カードとなっている。

本記事では、ヨーロッパリーグ決勝2026の無料視聴について紹介する。

ヨーロッパリーグ決勝を無料で見る方法は？

結論から言えば、UEFAヨーロッパリーグ2025-26決勝を日本国内でリアルタイムかつ完全無料で視聴する公式な方法は存在しない。

今季のUEFAヨーロッパリーグは、WOWOWが日本国内の独占放映権を保有しており、地上波テレビや無料BS放送、DAZN、ABEMA無料枠などでのライブ中継予定は発表されていない。

そのため、SCフライブルクvsアストン・ヴィラの決勝戦を視聴するには、WOWOWオンデマンドまたはWOWOWライブ／WOWOWプライムへの加入が必要となる。

なお、WOWOWオンデマンドではライブ配信だけでなく見逃し配信にも対応。スマホ・PC・タブレット・テレビなど幅広いデバイスから視聴可能だ。

以前は一部欧州大会で無料配信が行われたケースもあったが、2025-26シーズンのヨーロッパリーグ決勝に関しては、WOWOW以外での公式無料配信はない状況となっている。

ヨーロッパリーグ決勝の組み合わせ・日程は？

UEFAヨーロッパリーグ2025-26決勝は、日本時間2026年5月21日(木)に開催される。今季の決勝カードは、クラブ史上初の欧州タイトル獲得を狙うSCフライブルクとアストン・ヴィラの対戦となった。

フライブルクは準決勝でブラガを撃破し、クラブ史上初となる欧州カップ戦決勝進出を達成。日本代表MF鈴木唯人が所属していることでも注目を集めているが、現在は右鎖骨骨折により離脱中であり、決勝での復帰可否が焦点となっている。

一方のアストン・ヴィラも、ノッティンガム・フォレストとのプレミアリーグ勢対決を制し、クラブ史上初のEL決勝進出を果たした。指揮を執るウナイ・エメリ監督は、過去にヨーロッパリーグを4度制覇している“ELスペシャリスト”として知られている。

舞台となるのは、トルコ・イスタンブールのベシクタシュ・パーク。欧州タイトルを懸けた注目の一戦となる。

項目 内容 大会 UEFAヨーロッパリーグ2025-26 決勝 試合日程 2026年5月21日(木) キックオフ時間 4:00〜(日本時間) 現地時間 2026年5月20日(水)22:00 対戦カード SCフライブルク vs アストン・ヴィラ 開催地 ベシクタシュ・パーク(トルコ・イスタンブール)

ヨーロッパリーグ決勝2026の視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

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