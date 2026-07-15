イングランドvsアルゼンチンを無料で見る方法は？ワールドカップ準決勝の視聴方法

イングランドvsアルゼンチンの日程は？
FIFAワールドカップ2026・準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、日本時間2026年7月16日(木)4:00にキックオフ予定だ。決勝進出を懸けた大一番として、アメリカ・ジョージア州アトランタで行われる。
舞台となるのは、アトランタスタジアム(メルセデス・ベンツ・スタジアム)。ワールドカップ本大会で両国が対戦するのは6度目で、過去5試合ではイングランドが3勝、アルゼンチンが2勝を記録している。準決勝での顔合わせは今回が初となる。
- 対戦カード：イングランド代表vsアルゼンチン代表
- 日程：2026年7月16日(木)
- キックオフ：4:00(日本時間)
- 開催地：アメリカ・ジョージア州アトランタ
- 会場：アトランタスタジアム(メルセデス・ベンツ・スタジアム)
FIFAワールドカップ2026・準決勝で、好調のケイン・ベリンガムを擁するイングランド代表と得点ランキング1位のメッシが率いるアルゼンチン代表が対戦する。
本記事では、イングランドvsアルゼンチンを無料で視聴する方法を紹介する。
イングランドvsアルゼンチンを無料で見る方法は？
FIFAワールドカップ2026・準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、複数の方法で無料視聴できる。ネットでは『DAZN』が無料ライブ配信を行い、テレビでは地上波『NHK総合』で生中継される予定だ。
『DAZN』では、準決勝2試合、3位決定戦、決勝の計4試合が会員登録なしで視聴できる無料ライブ配信の対象となる。スマートフォン、タブレット、PC、スマートテレビなどからDAZNアプリや公式サイトにアクセスすれば、ライブ配信に加えて見逃し配信も無料で楽しめる。
また、NHKでは地上波『NHK総合』で日本時間2026年7月16日(木)3:45から6:05まで生中継を予定している。『NHK BSプレミアム4K』でも生中継されるほか、ネットでは『NHK ONE』でリアルタイム配信と見逃し配信が行われる。ただし、NHK ONEの利用にはNHKの放送受信契約が必要となる。
|サービス・チャンネル
|視聴方法
|内容
|無料視聴条件
|DAZN
|ネット配信
|無料ライブ配信・見逃し配信
|会員登録なしで視聴可能
|NHK総合
|地上波テレビ
|生中継
2026年7月16日(木)3:45～6:05
|地上波で視聴可能
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|生中継
|視聴環境が必要
|NHK ONE
|ネット配信
|リアルタイム配信・見逃し配信
|NHKの放送受信契約が必要
イングランドvsアルゼンチンのテレビ放送・ネット配信予定は？
FIFAワールドカップ2026・準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、『DAZN』で無料ライブ配信と見逃し配信が行われる予定だ。テレビでは『NHK総合』と『NHK BSプレミアム4K』で生中継され、ネット配信では『NHK ONE』でもリアルタイム視聴できる。
なお、『フジテレビ』と『日本テレビ』での地上波放送は予定されていない。『DAZN』はこの試合を無料配信の対象としており、有料会員は大会全104試合のライブ配信・見逃し配信も視聴できる。
|サービス・放送局
|形態
|放送・配信内容
|実況・解説
|DAZN
|ネット配信
|無料ライブ配信・見逃し配信
|解説：松原良香、戸田和幸
実況：下田恒幸
|NHK総合
|地上波
|生中継
|解説：福西崇史、林陵平
実況：森田哲意
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|生中継
|NHK総合と同内容
|NHK ONE
|ネット配信
|ライブ配信・見逃し配信
|解説：福西崇史、林陵平
実況：森田哲意
ワールドカップ2026をライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
FIFAワールドカップ2026｜最新情報
【大会情報・日程】
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