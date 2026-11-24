CL・EL・ECLをライブ配信！ WOWOW チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグを中継・配信！ 単月視聴ならWOWOWの月額プランがおすすめ！ 単月視聴ならいつでも解約可能 今すぐ視聴

欧州最高峰のクラブ大会「UEFAチャンピオンズリーグ(CL)」の2026-27シーズンは、複数の視聴方法が用意されている。

本記事では、チャンピオンズリーグ2026-27が見られる動画配信サービスを紹介する。

チャンピオンズリーグ2026-27が見れる動画配信サービス一覧

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)の2026-27シーズンは、Leminoプレミアム、WOWOW、ABEMA de WOWSPOの3サービスで視聴できる。

最も安いのは月額1,540円(税込)のLeminoプレミアムで、初回登録者向けの31日間無料トライアルも用意されている。

配信サービス 月額料金(税込) CL配信内容 無料体験 Leminoプレミアム 1,540円 リーグフェーズ第2節以降～決勝全試合ライブ配信 初回31日間 WOWOW 2,530円 予選プレーオフ～決勝全試合ライブ配信 なし ABEMA de WOWSPO 1,980円 全試合ライブ配信 なし

Leminoプレミアム｜月額1,540円でCLを視聴可能

Leminoプレミアムでは、チャンピオンズリーグ2026-27のリーグフェーズ第2節から決勝まで全試合をライブ・アーカイブ配信する。

Webからの初回登録であれば31日間の無料トライアルを利用できるため、料金を抑えてCLを楽しみたい人におすすめだ。

なお、App Store・Google Play経由の登録は月額1,650円(税込)となり、無料トライアルの対象外となる。

WOWOW｜BSテレビ放送・録画にも対応

WOWOWでは、月額2,530円(税込)でチャンピオンズリーグ2026-27の予選プレーオフから決勝まで全試合を視聴できる。

WOWOWオンデマンドでのライブ・アーカイブ配信に加え、BSテレビ放送や番組録画にも対応している点が特徴だ。

なお、12,100円(税込)の「CL・EL 2026-27 シーズンパス」は2026年10月31日(土)で販売終了しており、現在は通常の月額プランから加入できる。

ABEMA de WOWSPO｜月額1,980円でCL全試合を配信

ABEMA de WOWSPOでは、月額1,980円(税込)でチャンピオンズリーグ2026-27の全試合をライブ配信している。

ABEMAのアプリやWebサイトから視聴できるため、普段からABEMAを利用している人にもおすすめだ。

また、学生向けには総額16,800円(税込)、月額換算1,400円の年間学割プランも用意されている。

チャンピオンズリーグ2026-27はDAZN・U-NEXTで見れる？

2026-27シーズンのチャンピオンズリーグは、DAZNやU-NEXTでは配信されていない。

また、地上波テレビやNHKなどでの無料生中継も予定されていないため、全試合を視聴したい場合は有料サービスへの加入が必要となる。

料金を重視するならLeminoプレミアム、テレビ放送や録画を利用したい場合はWOWOW、ABEMAで視聴したい場合はABEMA de WOWSPOがおすすめだ。

チャンピオンズリーグ2026-27に出場する日本人選手一覧

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)の2026-27シーズンには、欧州各国のクラブに所属する日本人選手が登録されている。

日本人選手6名の一覧は以下の通り。

選手名 ポジション 所属クラブ 国 鈴木彩艶 GK アストン・ヴィラ イングランド 伊藤洋輝 DF バイエルン・ミュンヘン ドイツ 渡辺剛 DF フェイエノールト オランダ 佐野航大 MF PSVアイントホーフェン オランダ 松岡大起 MF スロヴァン・ブラチスラヴァ スロバキア 上田綺世 FW LOSCリール フランス

各選手の出場機会や所属クラブの勝ち上がりにも注目が集まる。

チャンピオンズリーグ2026-27のおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』でライブ配信。『WOWOWオンデマンド』の月額プランなら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

または、『Leminoプレミアム』であれば初回初月無料体験期間が設けられているため、お得に視聴することが可能だ。

Leminoプレミアムなら初月無料トライアルあり！CL＆EL全試合配信

Leminoプレミアムでは2026-27シーズンのチャンピオンズリーグを予選プレーオフ～決勝、ヨーロッパリーグをリーグフェーズ～決勝まで全試合ライブ＆アーカイブ配信。リーグフェーズの一部試合はアーカイブ配信のみ視聴可能となる。31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はCLだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題だ。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

■Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※配信情報は2026年9月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

WOWOWオンデマンドなら全試合ライブ配信！

『WOWOWオンデマンド』では、チャンピオンズリーグ2026-27の全試合をライブ配信。以下の加入手続き後はすぐに視聴を開始することができる。また、見逃し配信や関連コンテンツの視聴も可能だ。

■WOWOWオンデマンドの登録手順

① WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス

② お申し込みはこちらをタップ

③ メールアドレスを認証

④ 決済方法など必要情報を入力

⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶チャンピオンズリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録

※配信情報は2026年11月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。