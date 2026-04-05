2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝が、4月8日(水)から行われる。

本記事では、CL無料中継の有無やお得な視聴方法を紹介する。

チャンピオンズリーグの無料中継はある？

CL準々決勝は日本時間4月8日(水)・9日(木)に第1戦、15日(水)・16日(木)に第2戦が開催。その後、準決勝の第1戦が4月29日(水)・30日(木)、第2戦が5月6日(水)・7日(木)、そして決勝が5月31日(日)に開催予定だ。

2025-26シーズンのCLは、衛星放送『WOWOW』とネット『WOWOWオンデマンド』が全試合を生中継。さらに、「Lemino」の有料プラン『Leminoプレミアム』でも準々決勝と準決勝を2試合ずつ、決勝を1試合ディレイ配信する予定だ。

その他、地上波テレビ放送や無料ネット配信などは予定されていない。

CL準々決勝の対戦カードおよび放送・配信予定は以下の通り。

準々決勝 第1戦

試合日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 4/8(水)

4:00 レアル・マドリー vs バイエルン・ミュンヘン WOWOW WOWOWオンデマンド スポルティングCP vs アーセナル WOWOW WOWOWオンデマンド 4/9(木)

4:00 バルセロナ vs アトレティコ・マドリー WOWOW WOWOWオンデマンド パリ・サンジェルマン vs リヴァプール WOWOW WOWOWオンデマンド

準々決勝 第2戦

試合日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 4/15(水)

4:00 リヴァプール vs パリ・サンジェルマン WOWOW WOWOWオンデマンド アトレティコ・マドリー vs バルセロナ WOWOW WOWOWオンデマンド 4/16(木)

4:00 バイエルン・ミュンヘン vs レアル・マドリー WOWOW WOWOWオンデマンド アーセナル vs スポルティングCP WOWOW WOWOWオンデマンド

※すべて日本時間。

チャンピオンズリーグをお得に視聴する方法はある？

前述の通り、チャンピオンズリーグは『WOWOW』でのみ生中継・ライブ配信される。その他、『Leminoプレミアム』でのディレイ配信を除いてCLの試合中継は予定されておらず、特にライブ視聴したいのであれば選択肢は『WOWOW』のみとなっている。

チャンネル 形態 中継有無 月額(税込) WOWOW テレビ(衛星放送) 全試合生中継 2,530円 WOWOWオンデマンド ネット 全試合生中継 2,530円 Leminoプレミアム ネット 厳選試合をディレイ配信

※配信開始は試合当日24時以降 1,540円 地上波各局 テレビ × - DAZN ネット × - ABEMA ネット × -

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

CLを独占生中継・ライブ配信する『WOWOW』は、テレビでの衛星放送、ネット配信を視聴することができる。『WOWOWオンデマンド』のネット配信であれば契約後すぐに視聴することができ、見逃し配信も行われるため、おすすめだ。

『WOWOW』の加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■放送経由(テレビ)の登録方法

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。

※すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用可能。WEBアカウントを作成後、契約情報を紐づければすぐに視聴できる。