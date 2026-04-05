Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
champions league monitor(C)Getty images
チャンピオンズリーグ準々決勝はWOWOWオンデマンドで全試合ライブ配信！
Tsutomu Maeda

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)をお得に見る方法は？無料中継・地上波放送はある？

チャンピオンズ リーグ
レアル・マドリー
バルセロナ
リヴァプール
アーセナル
パリ・サンジェルマン
バイエルン
スポルティングCP
アトレティコ・マドリー
スポルティングCP 対 アーセナル
レアル・マドリー 対 バイエルン
パリ・サンジェルマン 対 リヴァプール
バルセロナ 対 アトレティコ・マドリー

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)をお得に視聴する方法は？無料ネット中継や地上波テレビ放送はある？おすすめ情報を紹介。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！

WOWOWオンデマンド

CL・EL全試合をWOWOWで独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。

オンデマンドなら今すぐ視聴可能！

UEFAチャンピオンズリーグ2025-26

WOWOWオンデマンドで全試合配信

今すぐ視聴

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝が、4月8日(水)から行われる。

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、CL無料中継の有無やお得な視聴方法を紹介する。

チャンピオンズリーグの無料中継はある？

CL準々決勝は日本時間4月8日(水)・9日(木)に第1戦、15日(水)・16日(木)に第2戦が開催。その後、準決勝の第1戦が4月29日(水)・30日(木)、第2戦が5月6日(水)・7日(木)、そして決勝が5月31日(日)に開催予定だ。

2025-26シーズンのCLは、衛星放送『WOWOW』とネット『WOWOWオンデマンド』が全試合を生中継。さらに、「Lemino」の有料プラン『Leminoプレミアム』でも準々決勝と準決勝を2試合ずつ、決勝を1試合ディレイ配信する予定だ。

その他、地上波テレビ放送や無料ネット配信などは予定されていない。

CL準々決勝の対戦カードおよび放送・配信予定は以下の通り。

準々決勝 第1戦

試合日時対戦カードテレビ放送ネット配信
4/8(水)
4:00		レアル・マドリー vs バイエルン・ミュンヘンWOWOWWOWOWオンデマンド
スポルティングCP vs アーセナルWOWOWWOWOWオンデマンド
4/9(木)
4:00		バルセロナ vs アトレティコ・マドリーWOWOWWOWOWオンデマンド
パリ・サンジェルマン vs リヴァプールWOWOWWOWOWオンデマンド

準々決勝 第2戦

試合日時対戦カードテレビ放送ネット配信
4/15(水)
4:00		リヴァプール vs パリ・サンジェルマンWOWOWWOWOWオンデマンド
アトレティコ・マドリー vs バルセロナWOWOWWOWOWオンデマンド
4/16(木)
4:00		バイエルン・ミュンヘン vs レアル・マドリーWOWOWWOWOWオンデマンド
アーセナル vs スポルティングCPWOWOWWOWOWオンデマンド

※すべて日本時間。

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

チャンピオンズリーグをお得に視聴する方法はある？

前述の通り、チャンピオンズリーグは『WOWOW』でのみ生中継・ライブ配信される。その他、『Leminoプレミアム』でのディレイ配信を除いてCLの試合中継は予定されておらず、特にライブ視聴したいのであれば選択肢は『WOWOW』のみとなっている。

チャンネル形態中継有無月額(税込)
WOWOWテレビ(衛星放送)全試合生中継2,530円
WOWOWオンデマンドネット全試合生中継2,530円
Leminoプレミアムネット厳選試合をディレイ配信
※配信開始は試合当日24時以降		1,540円
地上波各局テレビ×-
DAZNネット×-
ABEMAネット×-

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

CLを独占生中継・ライブ配信する『WOWOW』は、テレビでの衛星放送、ネット配信を視聴することができる。『WOWOWオンデマンド』のネット配信であれば契約後すぐに視聴することができ、見逃し配信も行われるため、おすすめだ。

『WOWOW』の加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■放送経由(テレビ)の登録方法

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。

※すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用可能。WEBアカウントを作成後、契約情報を紐づければすぐに視聴できる。

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック