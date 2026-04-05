2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝が、4月8日(水)から行われる。
本記事では、CL無料中継の有無やお得な視聴方法を紹介する。
チャンピオンズリーグの無料中継はある？
CL準々決勝は日本時間4月8日(水)・9日(木)に第1戦、15日(水)・16日(木)に第2戦が開催。その後、準決勝の第1戦が4月29日(水)・30日(木)、第2戦が5月6日(水)・7日(木)、そして決勝が5月31日(日)に開催予定だ。
2025-26シーズンのCLは、衛星放送『WOWOW』とネット『WOWOWオンデマンド』が全試合を生中継。さらに、「Lemino」の有料プラン『Leminoプレミアム』でも準々決勝と準決勝を2試合ずつ、決勝を1試合ディレイ配信する予定だ。
その他、地上波テレビ放送や無料ネット配信などは予定されていない。
CL準々決勝の対戦カードおよび放送・配信予定は以下の通り。
準々決勝 第1戦
|試合日時
|対戦カード
|テレビ放送
|ネット配信
|4/8(水)
4:00
|レアル・マドリー vs バイエルン・ミュンヘン
|WOWOW
|WOWOWオンデマンド
|スポルティングCP vs アーセナル
|WOWOW
|WOWOWオンデマンド
|4/9(木)
4:00
|バルセロナ vs アトレティコ・マドリー
|WOWOW
|WOWOWオンデマンド
|パリ・サンジェルマン vs リヴァプール
|WOWOW
|WOWOWオンデマンド
準々決勝 第2戦
|試合日時
|対戦カード
|テレビ放送
|ネット配信
|4/15(水)
4:00
|リヴァプール vs パリ・サンジェルマン
|WOWOW
|WOWOWオンデマンド
|アトレティコ・マドリー vs バルセロナ
|WOWOW
|WOWOWオンデマンド
|4/16(木)
4:00
|バイエルン・ミュンヘン vs レアル・マドリー
|WOWOW
|WOWOWオンデマンド
|アーセナル vs スポルティングCP
|WOWOW
|WOWOWオンデマンド
※すべて日本時間。
チャンピオンズリーグをお得に視聴する方法はある？
前述の通り、チャンピオンズリーグは『WOWOW』でのみ生中継・ライブ配信される。その他、『Leminoプレミアム』でのディレイ配信を除いてCLの試合中継は予定されておらず、特にライブ視聴したいのであれば選択肢は『WOWOW』のみとなっている。
|チャンネル
|形態
|中継有無
|月額(税込)
|WOWOW
|テレビ(衛星放送)
|全試合生中継
|2,530円
|WOWOWオンデマンド
|ネット
|全試合生中継
|2,530円
|Leminoプレミアム
|ネット
|厳選試合をディレイ配信
※配信開始は試合当日24時以降
|1,540円
|地上波各局
|テレビ
|×
|-
|DAZN
|ネット
|×
|-
|ABEMA
|ネット
|×
|-
チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
CLを独占生中継・ライブ配信する『WOWOW』は、テレビでの衛星放送、ネット配信を視聴することができる。『WOWOWオンデマンド』のネット配信であれば契約後すぐに視聴することができ、見逃し配信も行われるため、おすすめだ。
『WOWOW』の加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。
■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法
①WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！
■放送経由(テレビ)の登録方法
BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。
支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。
※すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用可能。WEBアカウントを作成後、契約情報を紐づければすぐに視聴できる。