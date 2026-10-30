VIVANT第23話の放送はいつ？何時から？視聴方法・見逃し配信まとめ

30日間無料体験 Amazonプライムビデオ Amazonプライムビデオで『VIVANT』第1シーズンを配信！ 30日間無料体験を実施中！ 期間内の解約なら追加費用なし ※『VIVANT』第2シーズンの配信は未定 プレミアム特典で視聴可能 今すぐ視聴 Netflixと同料金でLINEプレミアム特典が利用可能！ LINE×Netflix Netflix利用は新プラン「LYPプレミアム with Netflix」がお得！ Netflix見放題＆実質追加料金なしでLINE特典が使える！ LYPプレミアムとNetflixそれぞれ初めて登録の場合は実質1カ月分無料 ※『VIVANT』第2シーズンの配信は未定 初めての方は1カ月分実質無料 今すぐ登録 30日間無料体験 Amazonプライムビデオ Amazonプライムビデオで『VIVANT』第1シーズンを配信！ 30日間無料体験を実施中！ 期間内の解約なら追加費用なし ※『VIVANT』第2シーズンの配信は未定 プレミアム特典で視聴可能 今すぐ視聴 Netflixと同料金でLINEプレミアム特典が利用可能！ LINE×Netflix Netflix利用は新プラン「LYPプレミアム with Netflix」がお得！ Netflix見放題＆実質追加料金なしでLINE特典が使える！ LYPプレミアムとNetflixそれぞれ初めて登録の場合は実質1カ月分無料 ※『VIVANT』第2シーズンの配信は未定 初めての方は1カ月分実質無料 今すぐ登録 30日間無料体験 Amazonプライムビデオ Amazonプライムビデオで『VIVANT』第1シーズンを配信！ 30日間無料体験を実施中！ 期間内の解約なら追加費用なし ※『VIVANT』第2シーズンの配信は未定 プレミアム特典で視聴可能 今すぐ視聴

日曜劇場『VIVANT』第2シーズンの第13話（通算第23話）が、2026年11月1日(日)に放送される。物語はいよいよ終盤に入り、乃木やジャミーン、ベキ、シンシーをめぐる展開にも注目が集まっている。

本記事では、『VIVANT』第23話の放送日・放送開始時間、見逃し配信について紹介する。

VIVANT第23話の放送はいつ？何時から？

TBS日曜劇場『VIVANT』第2シーズン第13話（通算第23話）は、2026年11月1日(日)21:00からTBS系列全国ネットで放送される。

第23話のサブタイトルは「【解】」。翌週に最終回を控える中、ベキやアディエル、プリシャに関する過去の秘密や、別班とシンシーの対立が大きく動く回となる。

項目 内容 放送日 2026年11月1日(日) 放送時間 21:00～ 放送局 TBS系列全国ネット 話数 第2シーズン第13話（通算第23話） サブタイトル 【解】

VIVANT第23話の見どころ

第23話では、これまで明かされてこなかったベキやアディエルの過去に加え、プリシャをめぐる秘密に迫る展開が描かれる。

また、シンシーに追い込まれていた別班も反撃に動き出し、終盤に向けて物語が大きく進展することになりそうだ。

ベキとアディエルの過去が明らかに？

予告では、ノゴーン・ベキとアディエルが、核融合研究者エリシャ・ママドフの娘・プリシャを救出する過去の場面が登場する。

なぜエリシャ親子を一緒に救わなかったのか、アディエルは何を守ろうとしていたのかが、第23話を読み解く大きなポイントとなる。

さらに、ノコルの「その時エリシャは、アディエルに一体何を？」という意味深な言葉もあり、「奇跡の子」をめぐる真相にも注目したい。

別班がシンシーへの反撃を開始

シンシーの攻勢が続く中、乃木は「核融合情報を手に入れます」と宣言する。

これまで守勢に回っていた別班が本格的な反撃に乗り出し、核融合技術をめぐる情報戦がさらに激しくなっていくことが予想される。

乃木がどのような方法で核融合情報へ迫るのかも、第23話の見どころとなる。

柚木薫がシンシーに捕らえられる

第23話では、シンシーに捕らえられた柚木薫が「あなた何者なの？」と問いかける緊迫した場面も描かれる。

乃木がこれまで隠してきた別班としての正体が薫に知られるのか、そして2人の関係がどのように変化するのかにも注目が集まる。

VIVANT第23話の視聴方法・見逃し配信

『VIVANT』第23話は、TBS系列での地上波放送に加え、放送終了後からTVer、TBS FREE、U-NEXTで視聴できる。

配信サービス 配信内容 料金・特徴 TVer 最新話を見逃し配信 放送終了後から1週間限定で無料 TBS FREE 最新話を見逃し配信 放送終了後から1週間限定で無料 U-NEXT 第2シーズンを見放題独占配信 31日間無料トライアルあり

TVer・TBS FREEは第23話を無料で見逃し配信

TVerとTBS FREEでは、第23話の地上波放送終了後から最新話を期間限定で無料配信する。

見逃し配信期間は原則1週間となるため、無料で視聴したい場合は配信終了日までにチェックしておきたい。

また、第2シーズン序盤のエピソードや連動番組「VIVANT 悪役会議室」なども配信されている。

U-NEXTは第2シーズンを見放題独占配信

U-NEXTでは、『VIVANT』第2シーズンを見放題独占配信している。

最新話は地上波放送終了後に追加されるため、第23話だけでなく、それまでのエピソードもまとめて視聴可能だ。

さらに、『ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―』『チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―』といったスピンオフ作品や、福澤監督による副音声版「別版」などの関連コンテンツも配信されている。

初回登録の場合は31日間の無料トライアルを利用できる。

VIVANT2のおすすめ視聴方法は？

前述のとおり、ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶U-NEXT公式配信ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力 登録完了 あとは視聴するだけ

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

【実質300円/月で30GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、30GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

さらに、2026年7月31日からは「U-NEXT MOBILE」を利用中のすべてのユーザーを対象に、基本通信容量20GBに10GBを追加付与する特典が開始されている。新規申し込みの場合は、7月31日以降に開通手続きをしたユーザーが初月から対象となり、契約中のユーザーは7月31日以降に迎える更新日から特典が適用される。ユーザー側での手続きは不要だ。

ギガはすべて永久繰り越し(ストック上限は100GB)、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり330円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。