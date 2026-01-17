Bリーグオールスター2026を無料で見るには？視聴方法まとめ

Bリーグのスター選手が集結する年に一度の祭典、Bリーグオールスター2026。ドリームマッチや各種コンテストなど、普段のリーグ戦とは異なる特別な舞台に注目が集まっている。

本記事では、Bリーグオールスター2026の無料視聴方法について紹介する。

Bリーグオールスター2026の日程とイベント構成は？

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIは、2026年1月16日から1月18日までの3日間にわたって開催される。会場は長崎県のHAPPINESS ARENA(ハピネスアリーナ)。試合観戦にとどまらず、世代やカテゴリーを横断した企画が連日展開され、オールスターならではの特別な週末が演出される。

初日のDAY1は、新たに導入されたアジアクロストーナメントを実施。九州クラブ選抜、B2選抜、U24世代、アジア特別枠選手が出場し、準決勝から決勝、3位決定戦までを1日で行う短期決戦フォーマットとなる。

DAY2はコンテスト中心のプログラムが組まれ、スキルズチャレンジ、3ポイントコンテスト、ダンクコンテストが開催。競技性とショーアップが融合したオールスターらしい1日となる。

DAY3はU18オールスターゲームからスタートし、その後にりそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026を実施。B.BLACKとB.WHITEによる一戦が、ウィークエンドの締めくくりを飾る。

1月16日(金)DAY1

開始時間:16:55〜

イベント:B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026

内容:SEMIFINAL GAME1(KYUSHU UNITED vs B2 SELECTED)、SEMIFINAL GAME2(RISING STARS vs ASIA ALL-STARS)、3RD PLACE GAME(準決勝敗戦チーム同士)、FINAL(準決勝勝利チーム同士)

開始時間:16:30〜

イベント:B.LEAGUE ALL-STAR CONTESTS 2026

内容:スキルズチャレンジ、3ポイントコンテスト、ダンクコンテスト

開始時間:11:30〜

イベント:インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026

内容:U18選抜選手によるオールスターゲーム

開始時間:15:00〜

イベント:りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026

内容:B.BLACK vs B.WHITE、オールスターウィークエンドのメインイベント

Bリーグオールスター2026を無料で視聴するには？

Bリーグオールスター2026を無料で見る方法は大きく2つ。動画配信サービスの無料トライアルを使ってライブ視聴するか、地上波・BSの無料放送(または受信料内)で視聴する形になる。ただし、無料で見られる範囲はメディアによって異なり、全日程・全イベントを網羅できるわけではない。見たいコンテンツ(オールスターゲームか、コンテストか)に合わせて視聴ルートを選びたい。

ネット配信の無料トライアルで見る

1月18日(日)のメインイベント(オールスターゲーム)を無料で狙うなら、新規登録特典のある配信サービスが現実的だ。期間中に解約すれば月額料金をかけずに視聴できるケースがあるため、登録条件と無料期間の確認がポイントになる。

テレビ放送(無料放送・受信料内)で見る

テレビでの無料視聴は、コンテストの無料BS放送や、地上波の録画放送を押さえるのが基本。生中継で見たい場合はNHK BS(受信料内)や、開催地のローカル局中継が対象になる。

BS10(無料BS放送)で1月17日(土)のオールスターコンテストを視聴する

NHK総合で1月18日(日)のメインゲームを深夜の全国録画放送で視聴する

長崎国際テレビ(地上波)で1月18日(日)のメインゲームを生中継で視聴する(長崎県内)

NHK BSで1月18日(日)15:00からのメインゲームを生中継で視聴する(受信料内)

無料視聴の方法 対象日程 見られる主な内容 放送・配信 無料トライアルを利用 1月18日(日) オールスターゲーム(メインゲーム) U-NEXT

Prime Video(バスケットLIVE) 無料BS放送で視聴 1月17日(土) オールスターコンテスト(スキルズ/3P/ダンク) BS10 地上波の録画放送で視聴 1月18日(日)深夜 オールスターゲーム(メインゲーム) NHK総合(全国録画放送) ローカル地上波で生中継 1月18日(日) オールスターゲーム(メインゲーム) 長崎国際テレビ(地上波生中継) 受信料内のBSで生中継 1月18日(日)15:00〜 オールスターゲーム(メインゲーム) NHK BS(生中継)

なお、配信・放送の選択肢としては、バスケットLIVE(全コンテンツ)やJ SPORTS/J SPORTSオンデマンド、DAZN(DMM×DAZNホーダイ含む)などもある。ただし、無料での視聴可否は契約状況や無料期間の有無で変わるため、無料で見たい場合は無料トライアルと無料放送の対象範囲を優先して整理したい。

Bリーグオールスター2026の中継予定は？

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIは、テレビ放送とネット配信の双方で観戦できる。3日間に及ぶオールスターウィークエンドの全企画を通してライブ視聴できるのはバスケットLIVEのみで、最もカバー範囲の広い視聴手段となる。

DAY1とDAY2は、アジアクロストーナメントを含む各種イベントが実施され、いずれもバスケットLIVEでライブ配信される。DAY2のオールスターコンテストについては、バスケットLIVEに加えてBS10でのテレビ中継も予定されており、配信以外の視聴ルートも用意されている。

視聴方法が一気に増えるのが最終日のDAY3だ。1月18日15:00開始予定のオールスターゲームは、NHK BSで生中継されるほか、NHK総合での深夜全国録画放送、開催地である長崎では長崎国際テレビによる地上波生中継が行われる。さらにJ SPORTSでも中継が予定されている。

ネット配信も充実しており、J SPORTSオンデマンド、U-NEXT、DAZN(DMM×DAZNホーダイ含む)、Prime Video内のバスケットLIVEなどでメインゲームを視聴可能だ。

Bリーグオールスター2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】31日間無料トライアルあり

U-NEXTでは、りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIの最終日(DAY3)に行われるオールスターゲームをライブ配信予定だ。

U-NEXTの月額料金は2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルが利用可能。無料期間中はオールスターゲームの視聴に加え、映画やドラマ、アニメなどの豊富なコンテンツも楽しめる。初めて利用する場合は、トライアル期間を活用することで実質無料でオールスターを視聴できる。

【Amazon Prime Videoチャンネル】7日間無料トライアルあり

Amazon Prime Videoチャンネルの『バスケットLIVE』では7日間の無料トライアルを利用できる。りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIでは、DAY3のイベントをライブ配信予定となっている。

「DMM×DAZNホーダイ」ならオールスターゲームもお得に視聴可能

Bリーグオールスター2026のメインゲームをネット配信で視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』も選択肢のひとつとなる。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」を個別に契約した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。セット契約によりコストを抑えつつ、 B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIの最終日(DAY3)に行われるオールスターゲームを含むDAZN配信コンテンツを楽しめる。

すでにDAZNを利用している場合でもプランの切り替えが可能となっているため、詳細は公式サイトで確認しておきたい。

