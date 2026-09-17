アジア大会2026を無料で見るには？見逃し配信はある？視聴方法まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、サッカー、バレーボール、バスケットボール、陸上、競泳など、日本代表が出場する注目競技が多数行われる。
本記事では、アジア大会2026を無料で見る方法、見逃し配信について紹介する。
アジア大会2026の競技日程は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は、2026年9月19日(土)から10月4日(日)まで開催される。
大会初日の9月19日(土)には、パロマ瑞穂スタジアム(名古屋市瑞穂公園陸上競技場)で開会式を実施。大会最終日の10月4日(日)には、同会場で閉会式が行われる予定だ。
大会開催期間、開会式、閉会式の日程は以下の通り。
項目
日程
時間
会場
大会開催期間
2026年9月19日(土)～10月4日(日)
－
愛知・名古屋を中心とした各会場
開会式
2026年9月19日(土)
18:00～
パロマ瑞穂スタジアム(名古屋市瑞穂公園陸上競技場)
閉会式
2026年10月4日(日)
18:00～
パロマ瑞穂スタジアム(名古屋市瑞穂公園陸上競技場)
アジア大会2026を無料で見るには？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は、TBS系列、TVer、U-NEXTを利用して無料で視聴できる方法がある。
地上波ではTBS系列が日本代表の注目試合や主要競技を中心に放送。ネットではTVerが地上波中継に合わせて無料ライブ配信(同時配信)を行うため、スマートフォンやパソコンからでも視聴できる。
また、U-NEXTでは最大7チャンネル、20競技以上をライブ配信予定。初めて利用する場合は31日間の無料トライアルを利用でき、期間中は追加料金なしで対象競技を視聴可能だ。
視聴方法は以下の通り。
サービス
料金
視聴内容
TBS系列
無料
日本代表の注目試合・主要競技を地上波放送
TVer
無料
TBS系列の中継に合わせて無料ライブ配信
初回31日間無料
最大7チャンネル・20競技以上をライブ配信
アジア大会2026の見逃し配信はある？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は、U-NEXTで見逃し配信(アーカイブ配信)に対応している。
U-NEXTでは、各競技のライブ配信終了後、準備が整い次第、試合本編をフルマッチで順次配信する予定。リアルタイムで視聴できなかった場合でも、あとから好きなタイミングで試合をチェックできる。
見逃し配信は見放題プランの対象コンテンツとなっており、初めて利用する場合は31日間の無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴可能だ。
項目
内容
配信サービス
U-NEXT
見逃し配信
あり
配信内容
各競技の試合本編(フルマッチ)
配信開始
ライブ配信終了後、準備が整い次第順次公開
料金
見放題プラン対象・初回31日間無料トライアルあり
アジア大会2026のおすすめ視聴方法
前述のとおり、アジア大会2026は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバスケットボールやサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。