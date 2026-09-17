アジア大会2026を無料で見るには？見逃し配信はある？視聴方法まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、サッカー、バレーボール、バスケットボール、陸上、競泳など、日本代表が出場する注目競技が多数行われる。

本記事では、アジア大会2026を無料で見る方法、見逃し配信について紹介する。

アジア大会2026の競技日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は、2026年9月19日(土)から10月4日(日)まで開催される。

大会初日の9月19日(土)には、パロマ瑞穂スタジアム(名古屋市瑞穂公園陸上競技場)で開会式を実施。大会最終日の10月4日(日)には、同会場で閉会式が行われる予定だ。

大会開催期間、開会式、閉会式の日程は以下の通り。

項目 日程 時間 会場 大会開催期間 2026年9月19日(土)～10月4日(日) － 愛知・名古屋を中心とした各会場 開会式 2026年9月19日(土) 18:00～ パロマ瑞穂スタジアム(名古屋市瑞穂公園陸上競技場) 閉会式 2026年10月4日(日) 18:00～ パロマ瑞穂スタジアム(名古屋市瑞穂公園陸上競技場)

アジア大会2026を無料で見るには？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は、TBS系列、TVer、U-NEXTを利用して無料で視聴できる方法がある。

地上波ではTBS系列が日本代表の注目試合や主要競技を中心に放送。ネットではTVerが地上波中継に合わせて無料ライブ配信(同時配信)を行うため、スマートフォンやパソコンからでも視聴できる。

また、U-NEXTでは最大7チャンネル、20競技以上をライブ配信予定。初めて利用する場合は31日間の無料トライアルを利用でき、期間中は追加料金なしで対象競技を視聴可能だ。

視聴方法は以下の通り。

サービス 料金 視聴内容 TBS系列 無料 日本代表の注目試合・主要競技を地上波放送 TVer 無料 TBS系列の中継に合わせて無料ライブ配信 U-NEXT 初回31日間無料 最大7チャンネル・20競技以上をライブ配信

アジア大会2026の見逃し配信はある？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は、U-NEXTで見逃し配信(アーカイブ配信)に対応している。

U-NEXTでは、各競技のライブ配信終了後、準備が整い次第、試合本編をフルマッチで順次配信する予定。リアルタイムで視聴できなかった場合でも、あとから好きなタイミングで試合をチェックできる。

見逃し配信は見放題プランの対象コンテンツとなっており、初めて利用する場合は31日間の無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴可能だ。

項目 内容 配信サービス U-NEXT 見逃し配信 あり 配信内容 各競技の試合本編(フルマッチ) 配信開始 ライブ配信終了後、準備が整い次第順次公開 料金 見放題プラン対象・初回31日間無料トライアルあり

アジア大会2026のおすすめ視聴方法

前述のとおり、アジア大会2026は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールやサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。