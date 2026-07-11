アルゼンチンvsスイスを無料で見る方法は？ワールドカップ2026準々決勝の視聴方法

FIFAワールドカップ2026・準々決勝で、アルゼンチン代表とスイス代表が激突する。前回王者として勝ち上がってきたアルゼンチンに対し、堅守と粘り強い試合運びを武器とするスイスが挑む注目カードだ。
本記事では、アルゼンチンvsスイスを無料で見る方法について紹介する。
アルゼンチンvsスイスの試合日程は？
FIFAワールドカップ2026・準々決勝のアルゼンチン代表vsスイス代表は、日本時間2026年7月12日(日)10:00にキックオフ予定だ。会場はアメリカ・カンザスシティのカンザスシティ・スタジアム(アローヘッド・スタジアム)となる。
前回王者のアルゼンチンは、ラウンド16でエジプトを3-2で下してベスト8入り。一方のスイスは、コロンビアとの接戦をPK戦の末に制して準々決勝へ駒を進めた。
ともに勝負強さを見せて勝ち上がってきた両国が、ベスト4進出を懸けて激突する注目の一戦となる。
|試合
|開催日
|キックオフ
|会場
|アルゼンチン代表vsスイス代表
|2026年7月12日(日)
|10:00(日本時間)
|カンザスシティ・スタジアム(アローヘッド・スタジアム)
アルゼンチンvsスイスを無料で見る方法は？
FIFAワールドカップ2026・準々決勝のアルゼンチン代表vsスイス代表は、地上波での生中継予定はない。そのため、NHK総合、日本テレビ系列、フジテレビ系列などの地上波放送で無料視聴することはできない。
一方で、NHK BSP4Kでは録画放送が予定されている。4K対応テレビや衛星放送の受信環境があり、NHKの受信契約をしている場合は、追加料金なしで視聴可能だ。
アルゼンチンvsスイスのテレビ放送/ネット配信予定は？
FIFAワールドカップ2026・準々決勝のアルゼンチン代表vsスイス代表は、日本時間2026年7月12日(日)10:00にキックオフ予定だ。会場はアメリカ・カンザスシティのカンザスシティ・スタジアム(アローヘッド・スタジアム)となる。
この試合を日本国内でリアルタイム視聴できるのは『DAZN』のみとなる。DAZNでは独占ライブ配信が行われ、解説は内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏、実況は野村明弘氏、進行は桑原学氏が担当する。
テレビでは、NHK BSP4Kで録画放送が予定されている。放送は7月12日(日)19:30からで、森岡隆三氏が解説、金城均アナウンサーが実況を担当する。なお、NHK総合、日本テレビ系列、フジテレビ系列など地上波での生中継予定はない。
|放送・配信サービス
|放送・配信時間
|内容
|実況・解説
|DAZN
|10:00～
|独占ライブ配信
|解説：内田篤人、安田理大、久保裕也／実況：野村明弘／進行：桑原学
|NHK BSP4K
|7月12日(日)19:30～
|録画放送
|解説：森岡隆三／実況：金城均
|地上波
|なし
|生中継予定なし
|-
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