アルゼンチンvsスイスを無料で見る方法は？ワールドカップ2026準々決勝の視聴方法

FIFAワールドカップ2026・準々決勝で、アルゼンチン代表とスイス代表が激突する。前回王者として勝ち上がってきたアルゼンチンに対し、堅守と粘り強い試合運びを武器とするスイスが挑む注目カードだ。

本記事では、アルゼンチンvsスイスを無料で見る方法について紹介する。

アルゼンチンvsスイスの試合日程は？

FIFAワールドカップ2026・準々決勝のアルゼンチン代表vsスイス代表は、日本時間2026年7月12日(日)10:00にキックオフ予定だ。会場はアメリカ・カンザスシティのカンザスシティ・スタジアム(アローヘッド・スタジアム)となる。

前回王者のアルゼンチンは、ラウンド16でエジプトを3-2で下してベスト8入り。一方のスイスは、コロンビアとの接戦をPK戦の末に制して準々決勝へ駒を進めた。

ともに勝負強さを見せて勝ち上がってきた両国が、ベスト4進出を懸けて激突する注目の一戦となる。

試合 開催日 キックオフ 会場 アルゼンチン代表vsスイス代表 2026年7月12日(日) 10:00(日本時間) カンザスシティ・スタジアム(アローヘッド・スタジアム)

アルゼンチンvsスイスを無料で見る方法は？

FIFAワールドカップ2026・準々決勝のアルゼンチン代表vsスイス代表は、地上波での生中継予定はない。そのため、NHK総合、日本テレビ系列、フジテレビ系列などの地上波放送で無料視聴することはできない。

一方で、NHK BSP4Kでは録画放送が予定されている。4K対応テレビや衛星放送の受信環境があり、NHKの受信契約をしている場合は、追加料金なしで視聴可能だ。

アルゼンチンvsスイスのテレビ放送/ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・準々決勝のアルゼンチン代表vsスイス代表は、日本時間2026年7月12日(日)10:00にキックオフ予定だ。会場はアメリカ・カンザスシティのカンザスシティ・スタジアム(アローヘッド・スタジアム)となる。

この試合を日本国内でリアルタイム視聴できるのは『DAZN』のみとなる。DAZNでは独占ライブ配信が行われ、解説は内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏、実況は野村明弘氏、進行は桑原学氏が担当する。

テレビでは、NHK BSP4Kで録画放送が予定されている。放送は7月12日(日)19:30からで、森岡隆三氏が解説、金城均アナウンサーが実況を担当する。なお、NHK総合、日本テレビ系列、フジテレビ系列など地上波での生中継予定はない。

放送・配信サービス 放送・配信時間 内容 実況・解説 DAZN 10:00～ 独占ライブ配信 解説：内田篤人、安田理大、久保裕也／実況：野村明弘／進行：桑原学 NHK BSP4K 7月12日(日)19:30～ 録画放送 解説：森岡隆三／実況：金城均 地上波 なし 生中継予定なし -

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