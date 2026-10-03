バレーボール男子日本代表は10月3日(土)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の決勝でイラン代表と対戦した。

本記事では、日本vsイランの見逃し配信の視聴方法を紹介する。

男子バレー決勝 日本vsイランの日程・中継情報

男子バレー決勝の日本vsイランは、10月3日(土)の19:20から岡崎中央総合公園総合体育館で行われた。

試合の模様は、ネット『U-NEXT』でのみライブ配信された。

大会：第20回アジア競技大会 男子バレーボール競技

ラウンド：決勝

対戦カード：日本代表 vs イラン代表

開始日時：2026年10月3日(土)19:20

会場：岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県)

男子バレー決勝 日本vsイランの見逃し配信は？

男子バレー決勝の日本vsイランは、ネット『U-NEXT』でフルマッチの見逃し配信を実施。視聴可能期間は準備完了次第～10月17日(土)23:59までとなる。

その他、地上波『TBS系列』では試合日当日の10月3日(土)15:00～22:30の枠でのみディレイ放送を実施。『TBS系列』の放送はネット『TVer』でも同時配信が行われる。また、『TVer』ではアカウントを作成してログインを行うことで見逃し配信が視聴可能だ。

見逃し配信の実施情報は以下の通り。

チャンネル 形態 見逃し配信 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 試合終了後、準備完了次第～

10月17日(土)23:59 TBS系列 地上波テレビ 10月3日(土)15:00～22:30の枠でディレイ放送 TVer ネット TBS系列同時配信

※ログイン後に追っかけ配信が視聴可能

※中継局および放送・配信予定は変更、追加となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は『U-NEXT』でライブ＆見逃し配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。さらに、期間中は各競技の見逃し配信をフルマッチで視聴することができる。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。