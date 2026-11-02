TBS系日曜劇場「VIVANT」第2シリーズが、11月8日に最終回を迎える。

本記事では、VIVANT第2シリーズの全話をネットで視聴する方法を紹介する。

VIVANT第2シリーズ全話をネットで視聴する方法は？

『VIVANT』第2シリーズを初回からまとめて視聴するなら、動画配信サービス『U-NEXT』がおすすめだ。

『U-NEXT』では、第2シリーズの第11話(初回)から放送済みの最新話までを独占見放題配信している。一方、『TVer』『TBS FREE』でも無料見逃し配信が行われているが、配信期間や対象エピソードが限られる。

VIVANT第2シリーズの見逃し配信情報

VIVANT第2シリーズをU-NEXTで全話視聴する方法

『U-NEXT』では、『VIVANT』第2シリーズの地上波放送終了直後から最新エピソードを独占見放題配信している。2023年に放送された第1シリーズ全10話も見放題の対象となっており、前作から続けて楽しめる。

なお、初めて『U-NEXT』の月額プランに登録する場合、31日間無料トライアルが利用可能。無料期間中に解約すれば月額料金の支払いは発生しない。

U-NEXTの配信概要

VIVANT第2シリーズ全話をTVerで無料視聴できる？

『VIVANT』第2シリーズは、『TVer』で最新話や一部の過去回が無料見逃し配信されている。

『TVer』は月額料金不要で利用できるが、見逃し配信には視聴期限がある。『TBS FREE』も同様に、一部のエピソードを期間限定で無料配信している。

第2シリーズの放送済みエピソードをネットで初回からまとめて視聴したい場合は、『U-NEXT』が現状唯一の手段となっている。

VIVANT 2はU-NEXTで全話見逃し配信中！無料トライアルで見られる

TBS日曜劇場『VIVANT 2』は、『U-NEXT』で第1・2シリーズの全話を見放題独占配信している。地上波放送終了後から最新話が順次追加されるため、放送を見逃した場合でも好きなタイミングで視聴できる。

『U-NEXT』では、2026年7月26日(日)の初回放送終了後から配信を開始。TVerやTBS FREEが最新話を中心とした期間限定の見逃し配信となるのに対し、U-NEXTでは配信中の第2シーズン各話をまとめて視聴できるため、途中から見始めた人や過去回を振り返りたい人にも利用しやすい。

また、『VIVANT 2』の見放題配信はU-NEXT独占となっている。最新話だけを無料で視聴する場合はTVerやTBS FREEを利用できるが、1週間程度で最新話が視聴できなくなるため、第1話から最新話までまとめて見逃し視聴したい場合はU-NEXT経由での視聴がおすすめだ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録方法

U-NEXT

ドラマ『VIVANT 2』は、U-NEXTの見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。