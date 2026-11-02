TBS系日曜劇場「VIVANT」第2シリーズが、11月8日に最終回を迎える。
本記事では、VIVANT第2シリーズの全話をネットで視聴する方法を紹介する。
VIVANT第2シリーズ全話をネットで視聴する方法は？
『VIVANT』第2シリーズを初回からまとめて視聴するなら、動画配信サービス『U-NEXT』がおすすめだ。
『U-NEXT』では、第2シリーズの第11話(初回)から放送済みの最新話までを独占見放題配信している。一方、『TVer』『TBS FREE』でも無料見逃し配信が行われているが、配信期間や対象エピソードが限られる。
VIVANT第2シリーズの見逃し配信情報
- U-NEXT：月額2,189円(税込) ※31日間無料トライアルあり｜第2シリーズの第11話から最新話まで、第1シリーズ全10話も見放題。
- TVer：最新話・一部過去回を期間限定で配信。
- TBS FREE：最新話・一部過去回を期間限定で配信。
VIVANT第2シリーズをU-NEXTで全話視聴する方法
『U-NEXT』では、『VIVANT』第2シリーズの地上波放送終了直後から最新エピソードを独占見放題配信している。2023年に放送された第1シリーズ全10話も見放題の対象となっており、前作から続けて楽しめる。
なお、初めて『U-NEXT』の月額プランに登録する場合、31日間無料トライアルが利用可能。無料期間中に解約すれば月額料金の支払いは発生しない。
U-NEXTの配信概要
- 配信サービス：U-NEXT
- 配信形態：独占見放題
- 配信内容：第2シリーズの第11話～最新話、第1シリーズ全10話
- 月額料金：2,189円(税込)
- 無料体験：31日間無料トライアルあり
VIVANT第2シリーズ全話をTVerで無料視聴できる？
『VIVANT』第2シリーズは、『TVer』で最新話や一部の過去回が無料見逃し配信されている。
『TVer』は月額料金不要で利用できるが、見逃し配信には視聴期限がある。『TBS FREE』も同様に、一部のエピソードを期間限定で無料配信している。
第2シリーズの放送済みエピソードをネットで初回からまとめて視聴したい場合は、『U-NEXT』が現状唯一の手段となっている。
VIVANT 2はU-NEXTで全話見逃し配信中！無料トライアルで見られる
TBS日曜劇場『VIVANT 2』は、『U-NEXT』で第1・2シリーズの全話を見放題独占配信している。地上波放送終了後から最新話が順次追加されるため、放送を見逃した場合でも好きなタイミングで視聴できる。
『U-NEXT』では、2026年7月26日(日)の初回放送終了後から配信を開始。TVerやTBS FREEが最新話を中心とした期間限定の見逃し配信となるのに対し、U-NEXTでは配信中の第2シーズン各話をまとめて視聴できるため、途中から見始めた人や過去回を振り返りたい人にも利用しやすい。
また、『VIVANT 2』の見放題配信はU-NEXT独占となっている。最新話だけを無料で視聴する場合はTVerやTBS FREEを利用できるが、1週間程度で最新話が視聴できなくなるため、第1話から最新話までまとめて見逃し視聴したい場合はU-NEXT経由での視聴がおすすめだ。
U-NEXTの31日間無料トライアル登録方法
ドラマ『VIVANT 2』は、U-NEXTの見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶U-NEXT公式『VIVANT』配信ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。