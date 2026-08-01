全英女子オープンゴルフ2026を無料で見るには？U-NEXT・テレビ中継・ライブ配信情報

女子ゴルフのメジャー最終戦『AIG女子オープン(全英女子オープンゴルフ)2026』が、2026年7月30日(木)から8月2日(日)まで開催される。日本勢では渋野日向子や山下美夢有、古江彩佳、笹生優花、西郷真央らの活躍に注目が集まる。

本記事では、全英女子オープンゴルフ2026を無料で視聴する方法を紹介する。

全英女子オープンゴルフ2026を無料で見るには？

全英女子オープンゴルフ2026を無料で視聴したい場合は、動画配信サービス『U-NEXT』の31日間無料トライアルを利用するのがおすすめだ。

U-NEXTでは大会4日間をライブ配信するほか、見逃し配信にも対応。初めて月額プランへ登録する場合は31日間の無料トライアルが適用されるため、期間内に解約すれば月額料金を支払うことなく全英女子オープンゴルフ2026を視聴できる。

なお、地上波およびBSでの無料放送は予定されていない。テレビ中継はCS放送『ゴルフネットワーク』のみとなるため、無料で視聴したい場合はU-NEXTの無料トライアルを活用するのが最も手軽な方法となる。

視聴方法 無料視聴 内容 U-NEXT

31日間無料体験 ○ 初回登録なら31日間無料トライアル対象

期間内の解約で月額料金不要 地上波 × 無料放送予定なし BS × 無料放送予定なし CS(ゴルフネットワーク) × 視聴には契約が必要

全英女子オープンゴルフ2026の開催日程は？

全英女子オープンゴルフ2026(AIG女子オープン)は、2026年7月30日(木)から8月2日(日)までの4日間にわたって開催される。大会前日の7月29日(水)には公式練習日が設けられており、選手たちは本番に向けた最終調整を行う。

大会会場は、イングランド・ランカシャー州のロイヤルリザム＆セントアンズゴルフクラブ。7月30日(木)と31日(金)に予選ラウンドを実施し、8月1日(土)から決勝ラウンドがスタートする。

大会スケジュールは以下の通り。

7月29日(水)：公式練習日

7月30日(木)：第1ラウンド(予選ラウンド)

7月31日(金)：第2ラウンド(予選ラウンド)

8月1日(土)：第3ラウンド(決勝ラウンド)

8月2日(日)：最終ラウンド(決勝ラウンド)

開催地：ロイヤルリザム＆セントアンズゴルフクラブ(イングランド)

全英女子オープンゴルフ2026はどこで見られる？中継サービス・配信時間

全英女子オープンゴルフ2026は、CS放送の『ゴルフネットワーク』と、動画配信サービスの『U-NEXT』で視聴できる。

テレビ中継はゴルフネットワークが担当し、第1ラウンドから最終ラウンドまで生放送を実施する。地上波とBSでは放送されないため、テレビで観戦する場合はCS放送を利用する形となる。

U-NEXTでは、大会4日間の国際映像をライブ配信する。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」と「ワールドゴルフパック」の両方が対象で、日本語実況・解説の実施時間や出演者は、配信開始6時間前までに視聴ページで案内される。日本語解説が付かない時間帯は英語音声で配信される予定だ。

ワールドゴルフパックの加入者は、日本人選手を中心に追う「日本勢徹底マークLIVE」も視聴可能。同配信では、宮里藍プロがスペシャルゲスト解説を務める。

全英女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

全英女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全英女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

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※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。