U-NEXTの通信サービス『U-NEXT MOBILE』では、2026年10月23日(金)からスマホ代が実質6カ月分無料になる1周年記念キャンペーンを実施している。

本記事では、U-NEXT MOBILEが実質6カ月分無料になるキャンペーンの参加条件、申し込み方法を紹介する。

U-NEXT MOBILEが実質6カ月分無料になる仕組みは？

『U-NEXT MOBILE』は、月額1,800円(税込)で利用できる格安SIMサービス。U-NEXT月額プランとのセット割引により、毎月300円が割引され、月額1,500円で利用できる。

さらに、U-NEXT月額プランの毎月1,200ポイントと1周年キャンペーン特典の300ポイントを通信料金に充当することで、6カ月分の実質負担が0円となる。

項目 通常時 キャンペーン適用時 U-NEXT MOBILE基本料 1,800円 1,800円 U-NEXTセット割引 -300円 -300円 U-NEXT月額プラン特典 -1,200ポイント -1,200ポイント 1周年キャンペーン特典 なし -300ポイント スマホ代の実質負担 300円 0円

※U-NEXT月額プランの料金2,189円(税込)は別途必要。

※ポイントが不足する場合は差額の支払いが必要。通話料、SMS通信料、オプション料金などは別途発生します。

U-NEXT MOBILEの6カ月無料キャンペーンの参加条件は？

『U-NEXT MOBILE』の1周年記念キャンペーンは、2026年10月23日(金)10:00から実施。終了日は未定となっている。

期間中に対象プランへ新規加入し、開通手続きを完了すると、合計1,800ポイントが6カ月間にわたって付与される。

項目 内容 キャンペーン期間 2026年10月23日(金)10:00～

終了日未定 対象者 U-NEXT MOBILEの新規加入者 対象プラン U-NEXT MOBILE 20GBプラン

(ギガ増量特典で30GB) 参加条件 期間中の申し込み・開通手続き完了 特典 U-NEXTポイント

合計1,800ポイント ポイント付与 300ポイント×6カ月 初回付与日 開通月の翌月1日

【利用条件】

キャンペーン期間中に対象プランに申し込む

指定された期限までに開通手続きを完了する

有効なU-NEXTアカウントを保有している

各ポイント付与日にU-NEXT MOBILEの契約を継続している

キャンペーン専用ページから申し込む

※キャンペーン適用は同一アカウントにつき1回のみ。U-NEXT MOBILE関連の他キャンペーンとの併用は不可。

※ポイント付与前に解約した場合、以降の特典は受け取り不可。

※キャンペーンポイントには有効期限があります。

U-NEXT MOBILEの1周年記念キャンペーンの加入方法

U-NEXT

U-NEXT MOBILEはeSIMに対応しており、申し込みから開通までオンラインで手続きできる。

■キャンペーンの申し込み手順

U-NEXT MOBILEの1周年記念キャンペーンページ にアクセス U-NEXTアカウントでログイン(初めての方はアカウントを作成) U-NEXT MOBILEの対象プランに申し込む 本人確認・支払い情報の登録を行う eSIMの開通手続きを完了して利用開始

※申し込みにはeSIM対応端末、本人確認書類、クレジットカードなどが必要。

※キャンペーンの300ポイントは開通月の翌月1日に初回分、以降は毎月1日に付与。

※本ページに記載の情報は2026年10月時点のものです。最新情報はU-NEXT MOBILE公式サイトをご確認ください。