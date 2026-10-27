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U-NEXT mobile cp 20261023U-NEXT
1周年記念キャンペーン実施中！今すぐ加入でU-NEXT MOBILEが実質6カ月分無料
Tsutomu Maeda

U-NEXT MOBILEでスマホ代が実質6カ月無料に！キャンペーンの参加条件は？

U-NEXT MOBILE(モバイル)でスマホ代が実質6カ月分無料に！1周年記念キャンペーンの参加条件、加入手順を紹介。

1周年記念キャンペーン中！
U-NEXT mobile cp 20261023

U-NEXT MOBILE

2026年10月23日～1周年記念キャンペーン開催！

セット割引＋月次＆キャンペーンPtでスマホ代が実質6カ月分無料！

キャンペーン実施中

U-NEXTの通信サービス『U-NEXT MOBILE』では、2026年10月23日(金)からスマホ代が実質6カ月分無料になる1周年記念キャンペーンを実施している。

U-NEXTモバイル1周年記念キャンペーン中！今ならスマホ代が実質半年0円期間限定キャンペーン

本記事では、U-NEXT MOBILEが実質6カ月分無料になるキャンペーンの参加条件、申し込み方法を紹介する。

U-NEXT MOBILEが実質6カ月分無料になる仕組みは？

U-NEXT MOBILE』は、月額1,800円(税込)で利用できる格安SIMサービス。U-NEXT月額プランとのセット割引により、毎月300円が割引され、月額1,500円で利用できる。

さらに、U-NEXT月額プランの毎月1,200ポイントと1周年キャンペーン特典の300ポイントを通信料金に充当することで、6カ月分の実質負担が0円となる。

項目

通常時

キャンペーン適用時

U-NEXT MOBILE基本料

1,800円

1,800円

U-NEXTセット割引

-300円

-300円

U-NEXT月額プラン特典

-1,200ポイント

-1,200ポイント

1周年キャンペーン特典

なし

-300ポイント

スマホ代の実質負担

300円

0円

※U-NEXT月額プランの料金2,189円(税込)は別途必要。
※ポイントが不足する場合は差額の支払いが必要。通話料、SMS通信料、オプション料金などは別途発生します。

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U-NEXT MOBILEの6カ月無料キャンペーンの参加条件は？

U-NEXT MOBILE』の1周年記念キャンペーンは、2026年10月23日(金)10:00から実施。終了日は未定となっている。

期間中に対象プランへ新規加入し、開通手続きを完了すると、合計1,800ポイントが6カ月間にわたって付与される。

項目

内容

キャンペーン期間

2026年10月23日(金)10:00～
終了日未定

対象者

U-NEXT MOBILEの新規加入者

対象プラン

U-NEXT MOBILE 20GBプラン
(ギガ増量特典で30GB)

参加条件

期間中の申し込み・開通手続き完了

特典

U-NEXTポイント
合計1,800ポイント

ポイント付与

300ポイント×6カ月

初回付与日

開通月の翌月1日

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【利用条件】

  • キャンペーン期間中に対象プランに申し込む
  • 指定された期限までに開通手続きを完了する
  • 有効なU-NEXTアカウントを保有している
  • 各ポイント付与日にU-NEXT MOBILEの契約を継続している
  • キャンペーン専用ページから申し込む

※キャンペーン適用は同一アカウントにつき1回のみ。U-NEXT MOBILE関連の他キャンペーンとの併用は不可。
※ポイント付与前に解約した場合、以降の特典は受け取り不可。
※キャンペーンポイントには有効期限があります。

U-NEXT MOBILEの1周年記念キャンペーンの加入方法

3 U-NEXT mobile cp 20261023U-NEXT

U-NEXT MOBILEはeSIMに対応しており、申し込みから開通までオンラインで手続きできる。

■キャンペーンの申し込み手順

  1. U-NEXT MOBILEの1周年記念キャンペーンページにアクセス
  2. U-NEXTアカウントでログイン(初めての方はアカウントを作成)
  3. U-NEXT MOBILEの対象プランに申し込む
  4. 本人確認・支払い情報の登録を行う
  5. eSIMの開通手続きを完了して利用開始

※申し込みにはeSIM対応端末、本人確認書類、クレジットカードなどが必要。
※キャンペーンの300ポイントは開通月の翌月1日に初回分、以降は毎月1日に付与。

U-NEXTモバイル1周年記念キャンペーン中！今ならスマホ代が実質半年0円期間限定キャンペーン

※本ページに記載の情報は2026年10月時点のものです。最新情報はU-NEXT MOBILE公式サイトをご確認ください。

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