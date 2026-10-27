U-NEXTの通信サービス『U-NEXT MOBILE』では、2026年10月23日(金)からスマホ代が実質6カ月分無料になる1周年記念キャンペーンを実施している。
本記事では、U-NEXT MOBILEが実質6カ月分無料になるキャンペーンの参加条件、申し込み方法を紹介する。
U-NEXT MOBILEが実質6カ月分無料になる仕組みは？
『U-NEXT MOBILE』は、月額1,800円(税込)で利用できる格安SIMサービス。U-NEXT月額プランとのセット割引により、毎月300円が割引され、月額1,500円で利用できる。
さらに、U-NEXT月額プランの毎月1,200ポイントと1周年キャンペーン特典の300ポイントを通信料金に充当することで、6カ月分の実質負担が0円となる。
項目
通常時
キャンペーン適用時
U-NEXT MOBILE基本料
1,800円
1,800円
U-NEXTセット割引
-300円
-300円
U-NEXT月額プラン特典
-1,200ポイント
-1,200ポイント
1周年キャンペーン特典
なし
-300ポイント
スマホ代の実質負担
300円
0円
※U-NEXT月額プランの料金2,189円(税込)は別途必要。
※ポイントが不足する場合は差額の支払いが必要。通話料、SMS通信料、オプション料金などは別途発生します。
U-NEXT MOBILEの6カ月無料キャンペーンの参加条件は？
『U-NEXT MOBILE』の1周年記念キャンペーンは、2026年10月23日(金)10:00から実施。終了日は未定となっている。
期間中に対象プランへ新規加入し、開通手続きを完了すると、合計1,800ポイントが6カ月間にわたって付与される。
項目
内容
キャンペーン期間
2026年10月23日(金)10:00～
対象者
U-NEXT MOBILEの新規加入者
対象プラン
U-NEXT MOBILE 20GBプラン
参加条件
期間中の申し込み・開通手続き完了
特典
U-NEXTポイント
ポイント付与
300ポイント×6カ月
初回付与日
開通月の翌月1日
【利用条件】
- キャンペーン期間中に対象プランに申し込む
- 指定された期限までに開通手続きを完了する
- 有効なU-NEXTアカウントを保有している
- 各ポイント付与日にU-NEXT MOBILEの契約を継続している
- キャンペーン専用ページから申し込む
※キャンペーン適用は同一アカウントにつき1回のみ。U-NEXT MOBILE関連の他キャンペーンとの併用は不可。
※ポイント付与前に解約した場合、以降の特典は受け取り不可。
※キャンペーンポイントには有効期限があります。
U-NEXT MOBILEの1周年記念キャンペーンの加入方法
U-NEXT MOBILEはeSIMに対応しており、申し込みから開通までオンラインで手続きできる。
■キャンペーンの申し込み手順
- U-NEXT MOBILEの1周年記念キャンペーンページにアクセス
- U-NEXTアカウントでログイン(初めての方はアカウントを作成)
- U-NEXT MOBILEの対象プランに申し込む
- 本人確認・支払い情報の登録を行う
- eSIMの開通手続きを完了して利用開始
※申し込みにはeSIM対応端末、本人確認書類、クレジットカードなどが必要。
※キャンペーンの300ポイントは開通月の翌月1日に初回分、以降は毎月1日に付与。
※本ページに記載の情報は2026年10月時点のものです。最新情報はU-NEXT MOBILE公式サイトをご確認ください。