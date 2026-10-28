動画配信サービス『Netflix(ネットフリックス)』では、話題のドラマやアニメ・映画など豊富な作品を視聴することができる。

本記事では、『Netflix』の新規登録方法や無料体験、お得なキャンペーンの有無を紹介する。

Netflixの新規登録方法は？

『Netflix』の新規登録は、メールアドレス、パスワード、支払い方法を設定することで完了する。

パソコンやスマートフォンから公式サイトにアクセスし、以下の手順で登録できる。なお、iPhone・iPadではNetflixアプリからの新規登録に対応していないため、Safariなどのブラウザから登録する必要がある。

『Netflix』の新規登録方法は以下の通りだが、後述する『LYPプレミアム with Netflix』がよりお得な加入方法となっているためおすすめだ。

Netflix公式サイトの新規登録ページにアクセス 希望する料金プランを選択 メールアドレスとパスワードを設定してアカウントを作成 支払い方法を入力 登録完了後、Netflixの視聴を開始

Netflixの新規登録に無料体験はある？

Netflixでは、現在日本向けの無料トライアルは実施されていない。公式サイトから新規登録した場合は、初月から選択したプランの月額料金が発生する。

一方、LINE経由で登録できる『LYPプレミアム with Netflix』では、NetflixとLYPプレミアムの両方を初めて利用する人を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントを付与するキャンペーンが実施。『LYPプレミアム with Netflix』は『Netflix』と料金が変わらず、NetflixだけでなくLINEプレミアム機能の利用などができるため、デメリットがなくお得な加入方法となっている。

Netflixの新規登録でお得なキャンペーンはある？

『Netflix』への新規登録では、LINEの『LYPプレミアム with Netflix』を利用する方法がおすすめだ。

同サービスは、NetflixとLYPプレミアムがセットになった料金プラン。Netflix単体と同じ月額料金で、対象のLINEスタンプ使い放題やプレミアム送信取消などの特典も利用できる。

さらに、両サービスに初めて登録する人には、月額料金1カ月分相当のPayPayポイントが後日付与される。キャンペーン特典の付与は登録2カ月後の中旬～下旬を予定しており、ポイント付与時までの会員継続、登録翌月末までのNetflix利用開始、Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携などが条件となる。

なお、PayPayポイントは出金・譲渡不可。『Netflix』の月額料金自体が無料になるわけではない。

プラン 月額料金(税込) 初回キャンペーン特典 広告つきスタンダード 890円 890円相当

PayPayポイント付与 スタンダード 1,590円 1,590円相当

PayPayポイント付与 プレミアム 2,290円 2,290円相当

PayPayポイント付与

LYPプレミアム with Netflixの登録は簡単5ステップ！

『LYPプレミアム with Netflix』は、LINEの専用ページからプランを選択して登録する。初めて両サービスに登録する場合の手順は以下の通り。

※LINEアプリはiOS版26.1.0以上、Android版26.1.1以上が必要。

※すでにNetflixまたはLYPプレミアムを利用している場合は、会員状況によって登録方法が異なる。

※既存のNetflixアカウントを切り替える場合は、契約状況によって料金が重複する期間が発生する可能性があります。