ロス五輪野球種目の出場権を得るには？プレミア12で必要な成績まとめ

2028年に開催されるロサンゼルスオリンピック(LA2028)では、追加競技として野球が実施される予定となっている。東京2020以来となる五輪での野球復活ということもあり、日本代表「侍ジャパン」をはじめ各国の代表チームが出場権争いを繰り広げる見込みだ。

本記事では、ロサンゼルス五輪の野球競技に出場するための条件や出場枠の仕組み、そしてプレミア12で求められる成績について紹介する。

ロス五輪野球種目の出場権を得るには？

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2028年ロサンゼルスオリンピック(LA2028)の野球競技は、出場チーム数がわずか6か国・地域に限られている。東京2020と同様に非常に狭き門となるため、各国代表は複数の国際大会や予選を通じて出場権を争うことになる。

まず開催国であるアメリカが自動的に出場枠を確保。さらに2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の結果によって、アメリカを除くアメリカ大陸の上位2チームが出場権を獲得する。この枠ではドミニカ共和国とベネズエラがロス五輪行きを決めている。

残る出場枠は、2027年11月開催予定のWBSCプレミア12と世界最終予選で決定する。プレミア12ではアジア最上位チームとヨーロッパ・オセアニア最上位チームの2チームが出場権を獲得。さらに、まだ出場権を得ていない各地域の代表チームが出場する世界最終予選で、最後の1枠が決まる予定だ。

このため、日本代表「侍ジャパン」にとっては2027年プレミア12でアジア最上位となることが、ロサンゼルス五輪出場への最短ルートとみられている。

出場枠 決定方法 枠数 開催国枠 開催国アメリカが自動出場 1 WBC2026枠 アメリカを除くアメリカ大陸の上位2チーム 2 プレミア12枠 2027年大会のアジア最上位・欧州/オセアニア最上位 2 世界最終予選 各地域代表6チームによる最終予選の優勝国 1

プレミア12で必要な成績は？

2028年ロサンゼルスオリンピック(LA2028)の野球競技では、2027年11月開催予定の「WBSCプレミア12」が五輪出場権を争う重要な大会の一つとなる。プレミア12ではロス五輪の出場枠が2つ割り当てられており、地域ごとに最も高い成績を収めたチームがオリンピックへの切符を手にする仕組みだ。

具体的には、アジア地域の最上位チームに1枠、ヨーロッパまたはオセアニア地域の最上位チームに1枠が与えられる。アジア枠では日本、韓国、チャイニーズタイペイ、中国などが争う形となり、欧州・オセアニア枠ではオーストラリア、オランダ、イタリア、チェコ、イギリス、スペイン、ドイツなどが対象となる。

日本代表「侍ジャパン」がこの大会でロス五輪出場を決めるためには、プレミア12の最終順位ではなく、アジア勢の中で最も上位の成績を収めることが条件となる。つまり、日本が大会全体で優勝しなくても、アジア勢の中でトップであれば五輪出場権を獲得できる。

一方、プレミア12でアジア最上位を逃した場合は、2028年3月までに開催予定の世界最終予選に回ることになる。最終予選では各地域から集まる6チームが最後の1枠を争うため、日本にとってはプレミア12でアジア1位を確保することが最短ルートといえる。

出場枠 対象地域 必要条件 プレミア12枠① アジア アジア勢の中で最上位 プレミア12枠② ヨーロッパ・オセアニア 欧州/オセアニア勢の中で最上位 日本の条件 侍ジャパン プレミア12でアジア1位 逃した場合 世界最終予選 最終予選で優勝

ロス五輪の出場資格(選手個人)は？

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ロサンゼルスオリンピック(LA2028)の野球競技に出場するためには、国・地域としての出場枠を獲得するだけでなく、選手個人にもいくつかの参加条件が設けられている。五輪は国際オリンピック委員会(IOC)の規定に基づいて開催されるため、選手は五輪憲章や各種競技規定を満たす必要がある。

まず年齢については、大会が開催される年に18歳以上であることが条件となる。登録時にはACR登録に使用するパスポートによって年齢が確認される仕組みだ。また、代表する国・地域の有効なパスポートを保有していることが必須であり、国籍に関する規定や世界アンチ・ドーピング規定(WADA)の遵守も求められる。

各チームの登録人数は最大24人と定められており、その枠内で代表チームが編成される。選手の選出は各国の野球連盟や代表チームの監督・コーチ陣によって決定される形となる。

ロス五輪でプロ選手は出場できる？

これまでのオリンピックでは、メジャーリーグ(MLB)の40人枠に登録されている選手は参加が認められていなかった。しかし、2028年ロサンゼルス大会では状況が大きく変わる可能性がある。

MLBのロブ・マンフレッド・コミッショナーは、ロス五輪へのトップ選手派遣について前向きな姿勢を示している。アメリカ本土で開催される大会ということもあり、MLBにとっても野球の国際的な普及を進める機会と捉えられている。

実現に向けてはMLB選手会(MLBPA)との合意が必要となるほか、スター選手が大会中に負傷した場合の高額保険の問題なども解決しなければならない。それでも、シーズンを一時中断して五輪期間に充てる案などが具体的に検討されており、メジャーリーガーがオリンピックの舞台に立つ可能性はこれまでになく高まっている。

項目 内容 年齢条件 大会開催年に18歳以上 国籍条件 代表国の有効なパスポートが必要 登録人数 1チーム最大24人 ドーピング規定 WADA規定の遵守が必要 MLB選手 派遣に向けた協議が進行中

ロス五輪 野球競技の開催日程

2028年ロサンゼルスオリンピック(LA2028)では、追加競技として復活する野球が2028年7月13日から7月19日まで実施される予定となっている。大会は開会式より前にスタートする形となり、メジャーリーグ(MLB)選手の参加を見据えて当初の計画よりも前倒しされたスケジュールが採用された。

出場チーム数は6か国・地域で、予選ラウンドと決勝トーナメントの2段階でメダルを争う。予選ラウンドは7月13日、15日、16日に行われ、各日2試合(現地時間11:00、19:00)が予定されている。その後、7月17日に準々決勝、7月18日に準決勝が行われ、7月19日に3位決定戦と決勝戦が開催される。

決勝は現地時間7月19日19:00開始予定で、日本時間では7月20日11:00にプレーボールとなる見込みだ。試合会場にはロサンゼルス・ドジャースの本拠地であるドジャー・スタジアムが使用される予定。なお、同じく追加競技として実施されるソフトボールはロサンゼルスではなく、オクラホマシティで7月23日から29日にかけて開催される予定となっている。

ラウンド 開催日 補足 予選ラウンド 2028年7月13日・15日・16日 1日2試合(現地11:00 / 19:00) 準々決勝 2028年7月17日 決勝トーナメント開始 準決勝 2028年7月18日 決勝進出チーム決定 3位決定戦 2028年7月19日 11:00 現地時間 決勝戦 2028年7月19日 19:00 日本時間7月20日11:00

WBC2026はNetflixで全試合配信

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は、日本国内における映像配信権を動画配信サービス「Netflix」が取得している。大会は1次ラウンドから準決勝、決勝まで含めてすべてNetflixで配信される予定だ。

このため、日本国内では地上波の民放各局やNHK、BS・CSでのテレビ中継は予定されていない。また、民放が提供する見逃し配信サービスTVerでもライブ配信は行われない見込みとなっている。試合映像をリアルタイムで視聴する場合はNetflixを利用する必要がある。

WBC2026 放送・配信情報

Netflix：○（ライブ配信）

地上波テレビ：×（放送予定なし）

NHK：×（放送予定なし）

TVer：×（配信予定なし）

ニッポン放送：○（ラジオ中継）

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WBC 2026｜関連情報

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