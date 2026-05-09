DAZN サッカープランの切り替え方法は？既存会員から変更できる？

『DAZN(ダゾーン)』がサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」を提供している。

本記事では、既存会員から「DAZN SCOCER」への切り替え方法を紹介する。

DAZNサッカープランは期間限定で提供！

「DAZN SOCCER」は、2026年8月30日(日)までの期間限定で販売されているサッカー特化型のプラン。「DAZNStandard」で配信されているすべてのサッカーコンテンツを、よりお得な価格で視聴することができる。一方で、サッカー以外のコンテンツを視聴することはできない。

料金払いは年間プラン(月々払い)のみで、合計価格が31,200円(税込)。月々の支払いは2,600円(税込)となる。また、7月20日(月・祝)23:59までに加入するとさらに割引されるキャンペーンが実施中。最初の3カ月間が月々980円(税込 ※4カ月目から月々2,600円)となり、初年度年間総額は26,340円(税込)となる。

なお、「DAZN SOCCER」はDAZNアプリからプラン選択することはできず、パソコン、スマートフォンなどのWebブラウザからのみ選択可能となる。

DAZN SOCCER加入手順

DAZN公式サイトへアクセス 「サッカーを選択」をタップ メールアドレスを入力 支払い情報を入力して登録が完了！

※DAZN SOCCERはサッカー関連コンテンツのみ視聴可能。

※加入手続きはブラウザ上でのみ受付。

DAZNサッカープランの切り替え方法は？

既存の『DAZN』会員の場合、現在の契約期間が満了した後に「DAZN SOCCER」を開始することができる。プラン切り替えによる支払いの日割りなどは行われず、途中での解約も受け付けられていない。

つまり、既存の『DAZN』会員が「DAZN SOCCER」に切り替える場合、以下の手順で解約後にブラウザから加入手続きを行う必要がある。

WebブラウザからDAZN公式サイトにログイン 右上のプロフィールアイコンから「マイ・アカウント」に進む 画面左側のカテゴリから｢プラン｣→「プランを解約」→「解約を進める」 解約理由を選択し、｢続く｣を選択 パスワードを入力し、「続行」を選択すれば解約手続きが完了 再びDAZN公式サイトからDAZN SOCCERに申し込んで切り替え完了！

DAZN SOCCERの視聴可能コンテンツ一覧

「DAZN SOCCER」で視聴できる主なコンテンツは以下の通り。