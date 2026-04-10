嵐のラストライブとなる東京ドーム公演の生配信が決定し、チケット情報に注目が集まっている。活動の締めくくりとなる特別なステージを、オンラインでも同時に体験できる機会が用意された。

本記事では、嵐ラストライブ東京ドーム公演の生配信に関する料金や販売日、購入方法を紹介する。

嵐ラストライブの東京ドーム公演はいつ？

嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の東京ドーム公演は、2026年5月31日(日)18時に開催される。グループとしての活動最終日にあたる特別なステージとして、大きな注目を集める一戦だ。

この公演はツアーのファイナル(オーラス)に位置づけられており、嵐にとって最後のライブパフォーマンスとなる。長年にわたり日本の音楽シーンを牽引してきた5人が、集大成としてどのようなステージを見せるかに関心が集まる。

なお、当日は『FAMILY CLUB online』での生配信も実施されることが決定しており、現地に足を運べないファンでもリアルタイムでライブを体感できる環境が整っている。

嵐ラストライブ視聴チケットの販売日・購入方法は？

嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」の最終公演は、2026年5月31日(日)に『FAMILY CLUB online』で生配信が行われる。この配信に伴い、視聴チケットは段階的に販売されるスケジュールとなっている。

チケット販売は会員区分ごとに順次スタートし、ファンクラブ会員向けの先行販売から一般販売へと移行する流れ。購入はすべてオンライン上で完結し、専用ページから手続きが可能となる。

購入方法はシンプルで、対象ページにアクセス後、希望の区分のチケットを選択し、必要情報と決済手続きを行うことで完了。視聴はストリーミング形式で提供され、専用サイトからログインして楽しむ形となる。

なお、配信当日は開演前に特別映像も用意されており、事前に視聴環境の確認を行っておくことが推奨されている。販売期間内に手続きを済ませ、万全の状態でラストステージを迎えたい。

区分 販売開始日 購入方法 ファンクラブ会員 4月10日〜 FAMILY CLUB onlineで購入 ファミリークラブ会員 4月17日〜 FAMILY CLUB onlineで購入 一般 4月30日〜 FAMILY CLUB onlineで購入 販売終了 〜6月15日22:00 オンラインで手続き

嵐ラストライブ視聴チケットの料金は？

嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」の最終公演は、『FAMILY CLUB online』での生配信が決定しており、視聴チケットは購入者の区分ごとに料金が設定されている。

チケットはファンクラブ会員、ファミリークラブ会員、一般の3区分に分かれており、それぞれ価格帯が異なる仕組み。先行販売はファンクラブ会員から順次スタートし、後から一般販売が開始される流れとなる。

また、ファンクラブ会員向けのチケットを購入した場合には、オリジナル特典として「We are ARASHI」銀テープが後日届けられる特典も用意されている点が特徴だ。

販売は6月15日まで行われており、配信当日だけでなく見逃し配信期間中も購入可能。自身の視聴タイミングに合わせてチケットを選択できる。

区分 料金(税込) 販売開始日 嵐ファンクラブ会員 3,900円 4月10日〜 ファミリークラブ会員 4,500円 4月17日〜 一般 6,000円 4月30日〜

嵐ラストライブの現地チケットの購入方法は？

嵐のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の現地チケットは、ファンクラブ先行の時点で全日程が完売とされている。現地チケットを手に入れる難易度は非常に高い状況にあるが、現時点でもいくつかの入手手段は残されている。

公式ルートで期待される現地チケット入手機会

公式リセール(RELIEF Ticket)：参加できなくなった会員がチケットを定価で譲渡する仕組み。抽選形式で行われることが多く、限られた枠ながらも正規ルートでの入手が可能。

復活当選：支払い期限内に入金されなかったチケットを対象に、落選者へ再抽選が行われる制度。不定期で案内が届くケースもある。

制作開放席：ステージ設営後に追加で確保された座席が販売される枠。公演直前に案内されることが多い。

いずれも供給数は限られており、確実に入手できる保証はない。公式サイトやファンクラブの情報を随時チェックすることが前提となる。

チケット流通サービスを利用する方法

ユーザー数の多い『チケジャム』などのサービスでも、大規模公演のチケットが出品される場合がある。出品を待つだけでなく、希望条件を提示して募集をかける「リクエスト機能」を活用する手段もある。

利用時の注意点

チケットの売買には法的な制限が存在する。「チケット不正転売禁止法」により、興行主の同意を得ないまま定価を超える価格で転売する行為は禁止されている。対象となるのは、販売時に転売禁止が明示されているチケットや、日時・座席・入場者が特定されている興行入場券などだ。

そのため、『チケジャム』でも規約および関連法令の遵守が求められており、適正な範囲での利用が前提となる。不当に高額な出品や出どころが不透明なチケットには注意が必要だ。

チケジャムでのリクエスト手順

チケジャム公式サイトへアクセス Yahoo!JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスのいずれかで無料会員登録 トップページの「リクエストする」から希望する公演や価格条件を入力して投稿

嵐ラストツアー遠征に使いたいおすすめ旅行サービス

嵐ラストツアーは全国5大ドーム開催となるため、遠征を前提に宿泊や移動手段を確保するファンも多い。特に公演日周辺はホテルの空室が一気に減り、直前になるほど料金も高騰しやすい傾向にある。チケットの当落が出た段階で、できるだけ早く宿泊先を押さえておくことが重要だ。

ここでは、嵐ラストツアーの遠征に使いやすい旅行予約サービスを厳選し、それぞれの特徴や向いている利用シーンを整理して紹介する。

いずれのサービスも、公演日程が近づくにつれて空室が減少しやすいため、当選後はできるだけ早めにチェックしておきたい。特に東京ドームや京セラドーム大阪など都市部の公演は競争が激しく、遠征組は選択肢が限られるケースも多い。チケット確保とあわせて、宿泊・移動の準備も早めに進めておくことが、ラストツアーを安心して迎えるためのポイントとなる。

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