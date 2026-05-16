2026バレーボール女子日本代表紅白試合のチケット販売情報は？一般発売・先行抽選・購入方法まとめ

2026バレーボール女子日本代表紅白試合が、国立代々木競技場第一体育館で開催される。世界大会を前にした日本代表候補選手たちによる貴重な実戦機会となり、ファンから大きな注目を集めている。

本記事では、2026バレーボール女子日本代表紅白試合のチケット販売情報を紹介する。

2026バレーボール女子日本代表紅白試合の日程は？

「2026バレーボール女子日本代表紅白試合 ミズノマッチ」は、東京大会と千葉大会の2会場で開催される。新体制となった女子日本代表候補選手たちが紅組・白組に分かれて対戦し、2026シーズン開幕を告げる注目イベントとなる。

大会は、ネーションズリーグ(VNL)開幕前に国内で代表候補選手のプレーを観戦できる貴重な機会として大きな注目を集めている。代表常連組に加え、若手有望株やSVリーグで活躍する選手たちのパフォーマンスにも期待が高まる。

なお、試合は勝敗に関係なく4セットマッチ形式で実施予定。会場ではグッズ販売やファンクラブ先行入場なども予定されている。

大会 開催日 開始時間 会場 東京大会 2026年5月18日(月) 18:30 試合開始 国立代々木競技場 第二体育館 千葉大会 2026年5月21日(木) 19:00 試合開始 千葉ポートアリーナ

2026バレーボール女子日本代表紅白試合のチケット販売情報は？

「2026バレーボール女子日本代表紅白試合 ミズノマッチ」のチケットは、公式ファンクラブ「バレとも」先行を経て、現在は一般販売および追加販売が実施されている。東京大会・千葉大会ともに、日本代表候補選手たちの貴重な実戦機会として高い注目を集めている。

一般発売は2026年4月8日(水)18:00からスタート。さらに、機材席開放に伴う追加販売も5月15日(金)18:00から行われている。

販売窓口はローソンチケット(ローチケ)。申し込みにはローソンWEB会員登録(無料)と携帯電話番号認証が必要となる。また、チケットは「ローチケ電子チケット」アプリによる電子発券形式を採用している。

なお、東京大会・千葉大会では席種や価格設定が異なり、千葉大会では写真撮影特典付きのプレミアムシートも用意されている。

項目 内容 一般発売 2026年4月8日(水)18:00〜 追加販売 2026年5月15日(金)18:00〜 販売窓口 ローソンチケット(ローチケ) 受取方法 ローチケ電子チケット 東京大会 スーパーシート 10,000円 東京大会 アリーナ指定サイド 7,000円 東京大会 1F指定サイド 5,000円 東京大会 1F自由 3,000円 千葉大会 プレミアムシート 30,000円 千葉大会 スーパーシート 10,000円 千葉大会 アリーナ指定 5,000円〜6,000円 千葉大会 2F指定 3,000円

チケット流通サービスの利用について

ユーザー数の多いチケジャムなどで大型公演のチケットが取り扱われるケースもある。出品を待つだけでなく、「リクエスト」機能を活用し希望条件を提示する方法もあるが、利用にあたっては十分な注意が必要だ。

利用時の注意点

チケット不正転売禁止法では、興行主の同意なく販売価格を超える金額で有償譲渡する行為が不正転売と定義されている。入場資格者の氏名確認が行われる公演では、条件を満たすチケットの転売や転売目的での取得も禁止対象となる。公式価格を大きく上回る出品には特に警戒が必要だ。

チケジャムでリクエストする場合の流れ