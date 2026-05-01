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【5/2】井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでPPV配信！購入はこちら
Aoi Fujimiya

井上尚弥vs中谷潤人のPPV購入方法は？視聴手順・料金・Leminoでの買い方まとめ

井上尚弥vs中谷潤人のPPV購入ガイド｜Leminoでの買い方・視聴手順・料金を紹介。

世紀の一戦をLeminoで生配信！
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Lemino

【5月2日】井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでPPV配信！

井上拓真vs井岡一翔のタイトル戦、武居由樹再起戦も実施！

PPVの事前購入割引あり

井上尚弥と中谷潤人による世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチは、PPV(ペイ・パー・ビュー)形式での配信が予定されている。

井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでライブ配信！プレミアム会員はPPV購入でdポイントプレゼント今すぐ視聴開始

本記事では、井上尚弥vs中谷潤人のPPV購入方法について紹介する。

井上尚弥vs中谷潤人の開催情報

Inoue vs Nakatani BoxingGetty Images

世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチとして実現する井上尚弥vs中谷潤人の一戦は、2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される大型興行「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」の第5試合として行われる。開場は12時30分、イベント開始は15時を予定している。

当日は全7試合がラインナップされており、国内トップクラスのカードが集結。メインカード以外にも世界タイトル戦を含む注目マッチが組まれており、ボクシングファンにとって見逃せない興行となる。

主な対戦カードおよび試合順は以下の通り。

  • MAIN(第7試合)
    12R 世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ
    井上尚弥(大橋) vs 中谷潤人(M.T)
  • SEMI(第6試合)
    8R スーパーバンタム級
    武居由樹(大橋) vs ワン・デカン(中国)
  • 第5試合
    12R WBC世界バンタム級タイトルマッチ
    井上拓真(大橋) vs 井岡一翔(志成)
  • 第4試合
    10R OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ
    田中空(大橋) vs 佐々木尽(八王子中屋)
  • 第3試合
    10R フェザー級
    阿部麗也(KG大和) vs 下町俊貴(グリーンツダ)
  • 第2試合
    10R OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィックスーパーミドル級タイトルマッチ
    ユン・ドクノ(韓国) vs 森脇唯人(ワールドS)
  • 第1試合
    10R WBOアジアパシフィックフライ級タイトルマッチ
    富岡浩介(RE:BOOT) vs 田中将吾(大橋)

※試合順および対戦カードは変更となる可能性あり。最新情報は大会公式およびLemino公式サイトを確認。

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井上尚弥vs中谷潤人のPPV購入方法は？

井上尚弥と中谷潤人の一戦は、PPV(ペイ・パー・ビュー)形式での配信となり、視聴には事前にチケット購入が必要となる。購入方法はいくつか用意されているが、最も基本となるのは『Lemino』公式サイトからの直接購入だ。

そのほかにも、チケットぴあやイープラスといったプレイガイド経由、さらにDAZNからの購入にも対応しており、自分の利用環境に応じて選択できる仕組みとなっている。購入方法によって手順が異なるため、事前に流れを把握しておくことが重要だ。

Lemino公式サイトでの購入手順

最もシンプルで推奨されるのが、Lemino公式サイトからの直接購入。dアカウントを用意することでスムーズに手続きが進められる。

  • dアカウントを作成・ログイン
  • Leminoの特設ページにアクセス
  • 「PPVチケット購入」を選択
  • 決済方法(クレジットカード/キャリア決済)を入力
  • 購入完了後、そのまま視聴可能

プレイガイドでの購入手順

チケットぴあ、イープラス、ローソンチケットなどでも購入可能。購入後に発行されるコードを使って視聴する形式となる。

  • 各プレイガイドでチケット購入
  • 16桁のライブ視聴コードを取得
  • Leminoの視聴コード入力ページで登録
  • ログイン後に視聴可能

DAZNでの購入方法

DAZN有料会員の場合、専用ページからPPVを購入し、そのままプレイヤー上で視聴することも可能。既存ユーザーにとっては手間なく利用できる選択肢となる。

料金・販売期間

PPVは事前購入と当日購入で価格が異なる。早期購入の方が安く設定されているため、事前購入が基本戦略となる。

項目内容
事前価格6,050円(税込)
当日価格7,150円(税込)
事前販売期限2026年5月1日 23:59まで
当日販売開始2026年5月2日 0:00〜
販売終了2026年5月10日 23:59まで
主な購入方法Lemino／プレイガイド／DAZN

購入方法ごとの違いを理解しておくことで、当日の視聴トラブルを回避できる。特に初めてPPVを利用する場合は、事前にログインや決済確認を済ませておくことがポイントとなる。

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井上尚弥vs中谷潤人のLemino視聴方法

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井上尚弥vs中谷潤人を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり

  1. 「THE DAY 井上尚弥vs中谷潤人」Lemino特設ページへアクセス
  2. 「PPVチケットの購入」をタップ
  3. Leminoでの購入を選択
  4. dアカウントでログインし、PPVの支払方法を選択
  5. 購入完了！すぐにLeminoで視聴可能に！

【5/2開催】「THE DAY」井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでライブ配信！今すぐ視聴開始

井上尚弥vs中谷潤人｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。