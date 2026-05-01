井上尚弥vs中谷潤人のPPV購入方法は？視聴手順・料金・Leminoでの買い方まとめ

井上尚弥と中谷潤人による世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチは、PPV(ペイ・パー・ビュー)形式での配信が予定されている。
本記事では、井上尚弥vs中谷潤人のPPV購入方法について紹介する。
井上尚弥vs中谷潤人の開催情報
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世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチとして実現する井上尚弥vs中谷潤人の一戦は、2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される大型興行「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」の第5試合として行われる。開場は12時30分、イベント開始は15時を予定している。
当日は全7試合がラインナップされており、国内トップクラスのカードが集結。メインカード以外にも世界タイトル戦を含む注目マッチが組まれており、ボクシングファンにとって見逃せない興行となる。
主な対戦カードおよび試合順は以下の通り。
- MAIN(第7試合)
12R 世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ
井上尚弥(大橋) vs 中谷潤人(M.T)
- SEMI(第6試合)
8R スーパーバンタム級
武居由樹(大橋) vs ワン・デカン(中国)
- 第5試合
12R WBC世界バンタム級タイトルマッチ
井上拓真(大橋) vs 井岡一翔(志成)
- 第4試合
10R OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ
田中空(大橋) vs 佐々木尽(八王子中屋)
- 第3試合
10R フェザー級
阿部麗也(KG大和) vs 下町俊貴(グリーンツダ)
- 第2試合
10R OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィックスーパーミドル級タイトルマッチ
ユン・ドクノ(韓国) vs 森脇唯人(ワールドS)
- 第1試合
10R WBOアジアパシフィックフライ級タイトルマッチ
富岡浩介(RE:BOOT) vs 田中将吾(大橋)
※試合順および対戦カードは変更となる可能性あり。最新情報は大会公式およびLemino公式サイトを確認。
井上尚弥vs中谷潤人のPPV購入方法は？
井上尚弥と中谷潤人の一戦は、PPV(ペイ・パー・ビュー)形式での配信となり、視聴には事前にチケット購入が必要となる。購入方法はいくつか用意されているが、最も基本となるのは『Lemino』公式サイトからの直接購入だ。
そのほかにも、チケットぴあやイープラスといったプレイガイド経由、さらにDAZNからの購入にも対応しており、自分の利用環境に応じて選択できる仕組みとなっている。購入方法によって手順が異なるため、事前に流れを把握しておくことが重要だ。
Lemino公式サイトでの購入手順
最もシンプルで推奨されるのが、Lemino公式サイトからの直接購入。dアカウントを用意することでスムーズに手続きが進められる。
- dアカウントを作成・ログイン
- Leminoの特設ページにアクセス
- 「PPVチケット購入」を選択
- 決済方法(クレジットカード/キャリア決済)を入力
- 購入完了後、そのまま視聴可能
プレイガイドでの購入手順
チケットぴあ、イープラス、ローソンチケットなどでも購入可能。購入後に発行されるコードを使って視聴する形式となる。
- 各プレイガイドでチケット購入
- 16桁のライブ視聴コードを取得
- Leminoの視聴コード入力ページで登録
- ログイン後に視聴可能
DAZNでの購入方法
DAZN有料会員の場合、専用ページからPPVを購入し、そのままプレイヤー上で視聴することも可能。既存ユーザーにとっては手間なく利用できる選択肢となる。
料金・販売期間
PPVは事前購入と当日購入で価格が異なる。早期購入の方が安く設定されているため、事前購入が基本戦略となる。
|項目
|内容
|事前価格
|6,050円(税込)
|当日価格
|7,150円(税込)
|事前販売期限
|2026年5月1日 23:59まで
|当日販売開始
|2026年5月2日 0:00〜
|販売終了
|2026年5月10日 23:59まで
|主な購入方法
|Lemino／プレイガイド／DAZN
購入方法ごとの違いを理解しておくことで、当日の視聴トラブルを回避できる。特に初めてPPVを利用する場合は、事前にログインや決済確認を済ませておくことがポイントとなる。
井上尚弥vs中谷潤人のLemino視聴方法
Lemino
井上尚弥vs中谷潤人を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり
- 「THE DAY 井上尚弥vs中谷潤人」Lemino特設ページへアクセス
- 「PPVチケットの購入」をタップ
- Leminoでの購入を選択
- dアカウントでログインし、PPVの支払方法を選択
- 購入完了！すぐにLeminoで視聴可能に！
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※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。