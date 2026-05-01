井上尚弥vs中谷潤人のPPV購入方法は？視聴手順・料金・Leminoでの買い方まとめ

井上尚弥と中谷潤人による世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチは、PPV(ペイ・パー・ビュー)形式での配信が予定されている。

本記事では、井上尚弥vs中谷潤人のPPV購入方法について紹介する。

井上尚弥vs中谷潤人の開催情報

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世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチとして実現する井上尚弥vs中谷潤人の一戦は、2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される大型興行「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」の第5試合として行われる。開場は12時30分、イベント開始は15時を予定している。

当日は全7試合がラインナップされており、国内トップクラスのカードが集結。メインカード以外にも世界タイトル戦を含む注目マッチが組まれており、ボクシングファンにとって見逃せない興行となる。

主な対戦カードおよび試合順は以下の通り。

MAIN(第7試合)

12R 世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ

井上尚弥(大橋) vs 中谷潤人(M.T)

12R 世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ 井上尚弥(大橋) vs 中谷潤人(M.T) SEMI(第6試合)

8R スーパーバンタム級

武居由樹(大橋) vs ワン・デカン(中国)

8R スーパーバンタム級 武居由樹(大橋) vs ワン・デカン(中国) 第5試合

12R WBC世界バンタム級タイトルマッチ

井上拓真(大橋) vs 井岡一翔(志成)

12R WBC世界バンタム級タイトルマッチ 井上拓真(大橋) vs 井岡一翔(志成) 第4試合

10R OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ

田中空(大橋) vs 佐々木尽(八王子中屋)

10R OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ 田中空(大橋) vs 佐々木尽(八王子中屋) 第3試合

10R フェザー級

阿部麗也(KG大和) vs 下町俊貴(グリーンツダ)

10R フェザー級 阿部麗也(KG大和) vs 下町俊貴(グリーンツダ) 第2試合

10R OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィックスーパーミドル級タイトルマッチ

ユン・ドクノ(韓国) vs 森脇唯人(ワールドS)

10R OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィックスーパーミドル級タイトルマッチ ユン・ドクノ(韓国) vs 森脇唯人(ワールドS) 第1試合

10R WBOアジアパシフィックフライ級タイトルマッチ

富岡浩介(RE:BOOT) vs 田中将吾(大橋)

※試合順および対戦カードは変更となる可能性あり。最新情報は大会公式およびLemino公式サイトを確認。

井上尚弥vs中谷潤人のPPV購入方法は？

井上尚弥と中谷潤人の一戦は、PPV(ペイ・パー・ビュー)形式での配信となり、視聴には事前にチケット購入が必要となる。購入方法はいくつか用意されているが、最も基本となるのは『Lemino』公式サイトからの直接購入だ。

そのほかにも、チケットぴあやイープラスといったプレイガイド経由、さらにDAZNからの購入にも対応しており、自分の利用環境に応じて選択できる仕組みとなっている。購入方法によって手順が異なるため、事前に流れを把握しておくことが重要だ。

Lemino公式サイトでの購入手順

最もシンプルで推奨されるのが、Lemino公式サイトからの直接購入。dアカウントを用意することでスムーズに手続きが進められる。

dアカウントを作成・ログイン

Leminoの特設ページにアクセス

「PPVチケット購入」を選択

決済方法(クレジットカード/キャリア決済)を入力

購入完了後、そのまま視聴可能

プレイガイドでの購入手順

チケットぴあ、イープラス、ローソンチケットなどでも購入可能。購入後に発行されるコードを使って視聴する形式となる。

各プレイガイドでチケット購入

16桁のライブ視聴コードを取得

Leminoの視聴コード入力ページで登録

ログイン後に視聴可能

DAZNでの購入方法

DAZN有料会員の場合、専用ページからPPVを購入し、そのままプレイヤー上で視聴することも可能。既存ユーザーにとっては手間なく利用できる選択肢となる。

料金・販売期間

PPVは事前購入と当日購入で価格が異なる。早期購入の方が安く設定されているため、事前購入が基本戦略となる。

項目 内容 事前価格 6,050円(税込) 当日価格 7,150円(税込) 事前販売期限 2026年5月1日 23:59まで 当日販売開始 2026年5月2日 0:00〜 販売終了 2026年5月10日 23:59まで 主な購入方法 Lemino／プレイガイド／DAZN

購入方法ごとの違いを理解しておくことで、当日の視聴トラブルを回避できる。特に初めてPPVを利用する場合は、事前にログインや決済確認を済ませておくことがポイントとなる。

井上尚弥vs中谷潤人のLemino視聴方法

Lemino

井上尚弥vs中谷潤人を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり

井上尚弥vs中谷潤人｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。