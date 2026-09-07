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Rui Machida Iyana Martin(C)Getty Images
【9/8(火)0:50 日本対スペイン】DAZN月額プラン最安値！DMM×DAZNホーダイに登録
Aoi Fujimiya

女子バスケスペイン代表は強い？日本との通算対戦成績は？FIBAランキング・注目選手まとめ

【FIBA女子W杯2026】スペイン代表は強い？日本との通算対戦成績・ランキング・注目選手を紹介。

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女子バスケットボール日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026でスペイン代表と対戦する。

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本記事では、女子バスケ・スペイン代表の強さや特徴、FIBAランキング、日本代表との通算対戦成績について紹介する。

女子バスケスペイン代表は強い？

女子バスケットボールのスペイン代表は、世界トップクラスの実力を誇る強豪国の一つだ。2026年4月時点のFIBAランキングでは6位につけており、10位の日本にとってグループAの中でも警戒すべき相手となる。

スペインの強みは、ボールをテンポよく動かしながら相手守備を崩す組織的なオフェンスにある。パスワークでフリーの選手を作り、効率よく得点につなげるスタイルで、チーム全体の戦術理解度も高い。

また、190cmを超える選手を複数擁する高さも大きな武器。インサイドでの得点力やリバウンド、セカンドチャンスからの得点は、日本が特に注意したいポイントとなる。

スペインでは若年代からの育成体制も整っており、国内で競争を勝ち抜いた選手が代表へとステップアップしている。こうした育成環境も、国際大会で長年安定した成績を残している要因の一つだ。

個人では、190cmのセンターで得点力とリバウンドに強みを持つメーガン・グスタフソンらが要注意。日本としてはスペインの高さを抑えながら、持ち味のスピードやアウトサイドシュートを生かせるかがポイントとなりそうだ。

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女子バスケ日本代表対スペイン代表の対戦成績は？

FIBAの公式記録によると、女子バスケットボール日本代表とスペイン代表の通算対戦成績は、日本の1勝5敗となっている。

日本は1998年の世界選手権で初めてスペインと対戦して以降、5連敗を喫していた。しかし、直近の対戦となった2024年2月のパリ五輪世界最終予選では86-75で勝利し、公式戦で初めてスペインを破った。

この試合では林咲希と馬瓜エブリンがそれぞれ20得点を記録。日本は3ポイントシュートを15本成功させ、強豪スペインから歴史的な白星を挙げた。

日程

大会

結果

1998年5月30日

世界選手権

日本 58-97 スペイン

2002年9月15日

世界選手権

日本 63-100 スペイン

2010年9月27日

世界選手権

日本 59-86 スペイン

2014年9月27日

世界選手権

日本 50-74 スペイン

2018年9月22日

ワールドカップ

日本 71-84 スペイン

2024年2月8日

パリ五輪世界最終予選

日本 86-75 スペイン

通算成績ではスペインが大きく勝ち越しているものの、日本は直近の対戦で勝利している。2026年の女子W杯で再び顔を合わせる一戦では、2024年に続く白星を挙げられるかに注目が集まる。

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女子バスケ日本vsスペインはどこで見られる？テレビ放送・ネット配信情報

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026のグループA、日本vsスペインは、地上波のフジテレビ系列とCSのフジテレビNEXT ライブ・プレミアムで生中継される予定だ。

地上波ではフジテレビ系列が9月7日(月)24:45から26:45まで放送。CSではフジテレビNEXT ライブ・プレミアムが24:35から27:15まで中継する。BSでの放送予定はない。

インターネットでは、FOD(Amazonあり)DAZNでライブ配信予定。DMM×DAZNホーダイからもDAZN対象コンテンツとして視聴できる。

日本vsスペインのテレビ中継

サービス

種別

放送

時間

フジテレビ系列

地上波

9月7日(月)24:45～26:45

フジテレビNEXT ライブ・プレミアム

CS

9月7日(月)24:35～27:15

BS

BS放送

×

放送予定なし

日本vsスペインのインターネット配信

サービス

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FOD(Amazonあり)

9月7日(月)24:35～

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※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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