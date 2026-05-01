井上尚弥vs中谷潤人のファイトマネーは？報酬総額・内訳・過去最高額

ボクシング界屈指のビッグマッチとして注目を集める井上尚弥vs中谷潤人。世界トップクラス同士の対決とあって、試合内容はもちろん「両者はいくら稼ぐのか」といったファイトマネーにも大きな関心が集まっている。
本記事では、井上尚弥vs中谷潤人のファイトマネーについて紹介する。
井上尚弥vs中谷潤人のファイトマネーはいくら？
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日本ボクシング史に残るビッグマッチとなる井上尚弥vs中谷潤人。この一戦では試合内容だけでなく、両者が手にするファイトマネーの規模にも大きな注目が集まっている。公式な金額は公表されていないものの、関係者の証言や各種報道を総合すると、日本人ボクサー史上最高額に到達する見込みとされている。
なかでも井上尚弥は、これまでのキャリア最高額を大きく更新し、単体のファイトマネーだけで30億円を超える可能性が高いと見られている。さらに、サウジアラビアの大型イベント「リヤド・シーズン」との契約やスポンサー収入を含めると、総額では40億円規模に達するとの見方もある。
一方の中谷潤人も、挑戦者という立場ながら約5億円と推定されており、軽量級では異例の高額報酬となる見込みだ。世界戦での実績と評価を背景に、トップファイターとしての価値が大きく反映された形となっている。
この巨額ファイトマネーを支えているのは、東京ドームでの大規模興行、PPV配信による収益拡大、そして海外資本の参入といった複数の要因。国内外からの資金が集まることで、日本人ボクサーの報酬水準は世界トップクラスへと引き上げられている。
競技面だけでなくビジネス面でも歴史的な意味を持つこの一戦は、まさに日本ボクシング界の到達点といえるイベントとなりそうだ。
- 井上尚弥：推定30億円超(スポンサー込みで40億円規模の可能性)
- 中谷潤人：推定5億円
「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」の大会概要
井上尚弥と中谷潤人が激突する世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチは、2026年5月2日(土)に開催される「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」のメインカードとして組まれている。舞台は東京ドームで、12:30開場、15:00開始予定となっている。
イベント当日は全7試合が予定されており、国内屈指のビッグイベントにふさわしいラインナップが揃う。なかでもWBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs井岡一翔をはじめ、注目カードが複数控えている。発表されている試合順および対戦カードは以下の通り。
|試合順
|対戦カード
|MAIN
第7試合
|12R 世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ
井上 尚弥(大橋) vs 中谷 潤人(M.T)
|SEMI
第6試合
|8R スーパーバンタム級
武居 由樹(大橋) vs ワン・デカン(中国)
|第5試合
|12R WBC世界バンタム級タイトルマッチ
井上 拓真(大橋) vs 井岡 一翔(志成)
|第4試合
|10R OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ
田中 空(大橋) vs 佐々木 尽(八王子中屋)
|第3試合
|10R フェザー級
阿部 麗也(KG大和) vs 下町 俊貴(グリーンツダ)
|第2試合
|10R OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィックスーパーミドル級タイトルマッチ
ユン・ドクノ(韓国) vs 森脇 唯人(ワールドS)
|第1試合
|10R WBOアジアパシフィックフライ級タイトルマッチ
富岡 浩介(RE:BOOT) vs 田中 将吾(大橋)
※試合順および対戦カードは変更となる可能性あります。最新情報は大会公式およびLemino公式サイトを確認してください。
井上尚弥vs中谷潤人のおすすめ視聴方法
株式会社NTTドコモ
現地観戦のチケットが手に入らなかった場合でも、井上尚弥vs中谷潤人を視聴する手段はある。「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、ネット『Lemino』で生配信。形式はPPVとなり、配信チケットは事前販売が6,050円(税込)、当日販売が7,150円(税込)となっている。また、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に契約している方であれば「特別な体験価値」特典として、追加料金なしで視聴することが可能だ。
PPVチケットの販売期間は2026年3月18日(水)12:00～5月10日(日)23:59まで。見逃し配信期間は、試合終了後～2026年5月31日(日)23:59までとなっている。
PPVチケットの購入手順は以下の通り。
- 「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」特設ページへアクセス
- 購入方法を選択し、指定されたサービスのアカウントでログイン(Leminoはdアカウント)
- お支払い情報を入力し、購入完了！
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※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。