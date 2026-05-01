井上尚弥vs中谷潤人のファイトマネーは？報酬総額・内訳・過去最高額

ボクシング界屈指のビッグマッチとして注目を集める井上尚弥vs中谷潤人。世界トップクラス同士の対決とあって、試合内容はもちろん「両者はいくら稼ぐのか」といったファイトマネーにも大きな関心が集まっている。

本記事では、井上尚弥vs中谷潤人のファイトマネーについて紹介する。

井上尚弥vs中谷潤人のファイトマネーはいくら？

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日本ボクシング史に残るビッグマッチとなる井上尚弥vs中谷潤人。この一戦では試合内容だけでなく、両者が手にするファイトマネーの規模にも大きな注目が集まっている。公式な金額は公表されていないものの、関係者の証言や各種報道を総合すると、日本人ボクサー史上最高額に到達する見込みとされている。

なかでも井上尚弥は、これまでのキャリア最高額を大きく更新し、単体のファイトマネーだけで30億円を超える可能性が高いと見られている。さらに、サウジアラビアの大型イベント「リヤド・シーズン」との契約やスポンサー収入を含めると、総額では40億円規模に達するとの見方もある。

一方の中谷潤人も、挑戦者という立場ながら約5億円と推定されており、軽量級では異例の高額報酬となる見込みだ。世界戦での実績と評価を背景に、トップファイターとしての価値が大きく反映された形となっている。

この巨額ファイトマネーを支えているのは、東京ドームでの大規模興行、PPV配信による収益拡大、そして海外資本の参入といった複数の要因。国内外からの資金が集まることで、日本人ボクサーの報酬水準は世界トップクラスへと引き上げられている。

競技面だけでなくビジネス面でも歴史的な意味を持つこの一戦は、まさに日本ボクシング界の到達点といえるイベントとなりそうだ。

井上尚弥：推定30億円超(スポンサー込みで40億円規模の可能性)

中谷潤人：推定5億円

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」の大会概要

井上尚弥と中谷潤人が激突する世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチは、2026年5月2日(土)に開催される「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」のメインカードとして組まれている。舞台は東京ドームで、12:30開場、15:00開始予定となっている。

イベント当日は全7試合が予定されており、国内屈指のビッグイベントにふさわしいラインナップが揃う。なかでもWBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs井岡一翔をはじめ、注目カードが複数控えている。発表されている試合順および対戦カードは以下の通り。

試合順 対戦カード MAIN

第7試合 12R 世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ

井上 尚弥(大橋) vs 中谷 潤人(M.T) SEMI

第6試合 8R スーパーバンタム級

武居 由樹(大橋) vs ワン・デカン(中国) 第5試合 12R WBC世界バンタム級タイトルマッチ

井上 拓真(大橋) vs 井岡 一翔(志成) 第4試合 10R OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ

田中 空(大橋) vs 佐々木 尽(八王子中屋) 第3試合 10R フェザー級

阿部 麗也(KG大和) vs 下町 俊貴(グリーンツダ) 第2試合 10R OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィックスーパーミドル級タイトルマッチ

ユン・ドクノ(韓国) vs 森脇 唯人(ワールドS) 第1試合 10R WBOアジアパシフィックフライ級タイトルマッチ

富岡 浩介(RE:BOOT) vs 田中 将吾(大橋)

※試合順および対戦カードは変更となる可能性あります。最新情報は大会公式およびLemino公式サイトを確認してください。

井上尚弥vs中谷潤人のおすすめ視聴方法

株式会社NTTドコモ

現地観戦のチケットが手に入らなかった場合でも、井上尚弥vs中谷潤人を視聴する手段はある。「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、ネット『Lemino』で生配信。形式はPPVとなり、配信チケットは事前販売が6,050円(税込)、当日販売が7,150円(税込)となっている。また、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に契約している方であれば「特別な体験価値」特典として、追加料金なしで視聴することが可能だ。

PPVチケットの販売期間は2026年3月18日(水)12:00～5月10日(日)23:59まで。見逃し配信期間は、試合終了後～2026年5月31日(日)23:59までとなっている。

PPVチケットの購入手順は以下の通り。

井上尚弥vs中谷潤人｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。