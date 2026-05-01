井上尚弥vs中谷潤人の放送はいくら？視聴価格・購入手順まとめ

ボクシング界屈指のビッグマッチとして注目を集める井上尚弥vs中谷潤人。世界トップクラス同士の対戦とあって配信情報にも関心が高まっている。

本記事では、井上尚弥vs中谷潤人の放送・配信予定をはじめ、視聴に必要な料金やPPV(ペイ・パー・ビュー)の価格、視聴方法について紹介する。

井上尚弥vs中谷潤人の放送はいくら？視聴価格は？

注目の一戦となる井上尚弥vs中谷潤人は、PPV(ペイ・パー・ビュー)形式で配信される。視聴にはチケットの購入が必要となり、購入タイミングや方法によって価格が異なる点には注意が必要だ。

まず、Leminoサービスサイト(ブラウザ)やDAZN、各プレイガイド経由で購入する場合、事前購入と当日購入で料金が分かれている。事前購入は6,050円(税込)で、2026年5月1日23:59までが対象。一方、試合当日の2026年5月2日0:00以降は7,150円(税込)となり、事前購入より1,100円高くなる。

また、Leminoアプリからの購入はアプリ内課金が適用されるため、7,590円(税込)と割高に設定されている。さらに、チケットぴあやイープラス、ローソンチケットなどのプレイガイドを利用する場合は、チケット代金自体は同額ながら、システム利用料や決済手数料(110円〜825円程度)が別途発生するケースもある。

できるだけ安く視聴したい場合は、事前にブラウザ経由で購入するのが基本となる。視聴方法によって料金差が生じるため、事前に確認したうえで最適な購入方法を選択しておきたい。

購入方法 価格(税込) 備考 事前購入(ブラウザ/DAZN/プレイガイド) 6,050円 2026年5月1日23:59まで 当日購入(ブラウザ/DAZN/プレイガイド) 7,150円 2026年5月2日0:00以降 Leminoアプリ(アプリ内課金) 7,590円 アプリ手数料込み プレイガイド利用 6,050円〜7,150円 別途手数料(110円〜825円程度)が発生する場合あり

井上尚弥vs中谷潤人の試合日程・大会概要

世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチとして行われる井上尚弥vs中谷潤人は、2026年5月2日(土)開催の「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」のメインイベントとして実施される。会場は東京ドームで、開場は12:30、イベント開始は15:00を予定している。

当日は全7試合がラインナップされており、ビッグマッチにふさわしい豪華カードが並ぶ。なかでもWBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs井岡一翔など、注目度の高い対戦が複数組まれている。現時点で発表されている試合順および対戦カードは以下の通り。

試合順 対戦カード MAIN

第7試合 12R 世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ

井上 尚弥(大橋) vs 中谷 潤人(M.T) SEMI

第6試合 8R スーパーバンタム級

武居 由樹(大橋) vs ワン・デカン(中国) 第5試合 12R WBC世界バンタム級タイトルマッチ

井上 拓真(大橋) vs 井岡 一翔(志成) 第4試合 10R OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ

田中 空(大橋) vs 佐々木 尽(八王子中屋) 第3試合 10R フェザー級

阿部 麗也(KG大和) vs 下町 俊貴(グリーンツダ) 第2試合 10R OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィックスーパーミドル級タイトルマッチ

ユン・ドクノ(韓国) vs 森脇 唯人(ワールドS) 第1試合 10R WBOアジアパシフィックフライ級タイトルマッチ

富岡 浩介(RE:BOOT) vs 田中 将吾(大橋)

※試合順および対戦カードは変更となる可能性あります。最新情報は大会公式およびLemino公式サイトを確認してください。

井上尚弥vs中谷潤人のLemino視聴方法

Lemino

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井上尚弥vs中谷潤人｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。