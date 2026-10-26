2026年のプロ野球日本シリーズでは、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦している。
本記事では、日本シリーズの勝敗決定方式や引き分け時のルールを紹介する。
日本シリーズは何勝で優勝が決まる？
日本シリーズ2026は、先に4勝したチームが優勝する7戦4勝制で行われる。
両チームとも0勝からスタートし、クライマックスシリーズとは異なり、レギュラーシーズンの順位による勝利数のアドバンテージはない。引き分けが発生しなければ、最短で第4戦、最長で第7戦にて日本一が決定する。優勝が決まった時点でシリーズは終了となり、残りの試合は開催されない。
日本シリーズの勝敗決定方式は？
日本シリーズ2026では、通常の9イニングで決着がつかなかった場合、延長戦が行われる。第7戦までは延長12回をもって引き分けとなるが、第8戦以降は延長回数の制限がなく、勝敗が決まるまで試合を行う。
主な勝敗決定方式・ルールは以下の通り。
項目
ルール
優勝条件
4勝先取
試合数
原則最大7試合
延長戦(第1～7戦)
12回まで
延長戦(第8戦以降)
回数制限なし
引き分け
勝利数に含めない
DH制
パ・リーグ出場チームの本拠地試合で採用
日本シリーズ2026の全試合日程・開始時間
SMBC日本シリーズ2026は、10月24日(土)から最長11月1日(日)までの日程で開催される。
横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦し、第1・2・6・7戦は横浜スタジアム、第3～5戦はみずほPayPayドーム福岡で行われる。
試合
日程
開始時間
会場
第1戦
10月24日(土)
18:30
横浜スタジアム
第2戦
10月25日(日)
18:00
横浜スタジアム
第3戦
10月27日(火)
18:00
みずほPayPayドーム福岡
第4戦
10月28日(水)
18:00
みずほPayPayドーム福岡
第5戦
10月29日(木)
18:00
みずほPayPayドーム福岡
第6戦
10月31日(土)
18:30
横浜スタジアム
第7戦
11月1日(日)
18:00
横浜スタジアム
※すべて日本時間。
※一方のチームが4勝した時点で日本シリーズは終了。
※雨天順延や引き分けにより日程が変更・追加される場合がある。
日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法
【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり
『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。
U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。
■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
- U-NEXT公式サイトにアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」を選択
- メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
- あとは試合配信ページから視聴を開始するだけ！
【Hulu】第4戦をライブ配信！
10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。
■Huluの登録方法
- Hulu公式サイトにアクセス
- 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
- 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！
【ABEMA】第5戦をライブ配信！
『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。
無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。
なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。
■ABEMAの登録方法
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
- 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
- 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
- パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
プロ野球日本シリーズ2026の関連情報
- プロ野球日本シリーズ2026のテレビ放送まとめ｜全試合が見られるのはどこ？
- プロ野球 日本シリーズのTV放送はある？民放・NHK・ネット中継情報まとめ
- 日本シリーズはスマホで見れる？視聴方法まとめ
- 日本シリーズのレギュレーション・ルールは？2026年最新
- プロ野球セ・リーグ順位表｜CS出場決定チームは？
- プロ野球パ・リーグ順位表｜CS出場決定チームは？
※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。