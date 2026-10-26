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Tsutomu Maeda

プロ野球日本シリーズ2026は何勝で優勝？勝敗決定方式は？｜DeNA対ソフトバンク

横浜DeNAベイスターズvs福岡ソフトバンクホークスのプロ野球・日本シリーズ2026は何勝で優勝チームが決まる？勝敗決定方式を紹介。

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2026年のプロ野球日本シリーズでは、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦している。

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本記事では、日本シリーズの勝敗決定方式や引き分け時のルールを紹介する。

日本シリーズは何勝で優勝が決まる？

日本シリーズ2026は、先に4勝したチームが優勝する7戦4勝制で行われる。

両チームとも0勝からスタートし、クライマックスシリーズとは異なり、レギュラーシーズンの順位による勝利数のアドバンテージはない。引き分けが発生しなければ、最短で第4戦、最長で第7戦にて日本一が決定する。優勝が決まった時点でシリーズは終了となり、残りの試合は開催されない。

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日本シリーズの勝敗決定方式は？

日本シリーズ2026では、通常の9イニングで決着がつかなかった場合、延長戦が行われる。第7戦までは延長12回をもって引き分けとなるが、第8戦以降は延長回数の制限がなく、勝敗が決まるまで試合を行う。

主な勝敗決定方式・ルールは以下の通り。

項目

ルール

優勝条件

4勝先取

試合数

原則最大7試合
※引き分けにより追加試合あり

延長戦(第1～7戦)

12回まで

延長戦(第8戦以降)

回数制限なし

引き分け

勝利数に含めない

DH制

パ・リーグ出場チームの本拠地試合で採用

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日本シリーズ2026の全試合日程・開始時間

SMBC日本シリーズ2026は、10月24日(土)から最長11月1日(日)までの日程で開催される。

横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦し、第1・2・6・7戦は横浜スタジアム、第3～5戦はみずほPayPayドーム福岡で行われる。

試合

日程

開始時間

会場

第1戦

10月24日(土)

18:30

横浜スタジアム

第2戦

10月25日(日)

18:00

横浜スタジアム

第3戦

10月27日(火)

18:00

みずほPayPayドーム福岡

第4戦

10月28日(水)

18:00

みずほPayPayドーム福岡

第5戦

10月29日(木)

18:00

みずほPayPayドーム福岡

第6戦

10月31日(土)

18:30

横浜スタジアム

第7戦

11月1日(日)

18:00

横浜スタジアム

※すべて日本時間。
※一方のチームが4勝した時点で日本シリーズは終了。
※雨天順延や引き分けにより日程が変更・追加される場合がある。

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日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

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U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

  1. U-NEXT公式サイトにアクセス
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【Hulu】第4戦をライブ配信！

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10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

  1. Hulu公式サイトにアクセス
  2. 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
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【ABEMA】第5戦をライブ配信！

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ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
  4. パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
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プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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