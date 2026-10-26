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2026年のプロ野球日本シリーズでは、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦している。

本記事では、日本シリーズの勝敗決定方式や引き分け時のルールを紹介する。

日本シリーズは何勝で優勝が決まる？

日本シリーズ2026は、先に4勝したチームが優勝する7戦4勝制で行われる。

両チームとも0勝からスタートし、クライマックスシリーズとは異なり、レギュラーシーズンの順位による勝利数のアドバンテージはない。引き分けが発生しなければ、最短で第4戦、最長で第7戦にて日本一が決定する。優勝が決まった時点でシリーズは終了となり、残りの試合は開催されない。

日本シリーズの勝敗決定方式は？

日本シリーズ2026では、通常の9イニングで決着がつかなかった場合、延長戦が行われる。第7戦までは延長12回をもって引き分けとなるが、第8戦以降は延長回数の制限がなく、勝敗が決まるまで試合を行う。

主な勝敗決定方式・ルールは以下の通り。

項目 ルール 優勝条件 4勝先取 試合数 原則最大7試合

※引き分けにより追加試合あり 延長戦(第1～7戦) 12回まで 延長戦(第8戦以降) 回数制限なし 引き分け 勝利数に含めない DH制 パ・リーグ出場チームの本拠地試合で採用

日本シリーズ2026の全試合日程・開始時間

SMBC日本シリーズ2026は、10月24日(土)から最長11月1日(日)までの日程で開催される。

横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦し、第1・2・6・7戦は横浜スタジアム、第3～5戦はみずほPayPayドーム福岡で行われる。

試合 日程 開始時間 会場 第1戦 10月24日(土) 18:30 横浜スタジアム 第2戦 10月25日(日) 18:00 横浜スタジアム 第3戦 10月27日(火) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 第4戦 10月28日(水) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 第5戦 10月29日(木) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 第6戦 10月31日(土) 18:30 横浜スタジアム 第7戦 11月1日(日) 18:00 横浜スタジアム

※すべて日本時間。

※一方のチームが4勝した時点で日本シリーズは終了。

※雨天順延や引き分けにより日程が変更・追加される場合がある。

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

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【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

Hulu公式サイトにアクセス 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

（C）AbemaTV,Inc.

『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。