サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026のグループF第3節でスウェーデン代表と対戦する。決勝トーナメント進出や最終順位を左右する重要な一戦だ。

本記事では、チュニジア戦からスウェーデン戦までの試合間隔、キックオフ時刻について紹介する。

サッカー日本代表 ワールドカップ3戦目のスウェーデン戦まで中何日？

サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026・グループF第2節のチュニジア代表戦から中4日で、第3節のスウェーデン代表戦を迎える。

チュニジア戦は日本時間2026年6月21日(日)、スウェーデン戦は同26日(金)に開催。両試合の間には6月22日(月)から25日(木)までの4日間があるため、試合間隔は「中4日」となる。

試合 開催日 試合間隔 第2節 日本 vs チュニジア 2026年6月21日(日) 中4日 第3節 日本 vs スウェーデン 2026年6月26日(金)

スウェーデン戦は日本時間で何時キックオフ？

FIFAワールドカップ2026・グループF第3節の日本代表vsスウェーデン代表は、日本時間2026年6月26日(金)午前8:00にキックオフ予定だ。

日本では平日の早朝開催となる。

日本対スウェーデンはどこで見られる？テレビ中継・配信情報

FIFAワールドカップ2026・グループF最終節の日本代表対スウェーデン代表は、NHK総合とNHK BSプレミアム4Kで生中継される。キックオフは日本時間2026年6月26日(金)午前8:00。NHK総合は午前7:30、NHK BSプレミアム4Kは午前7:45から番組がスタートする。

インターネットではDAZNとNHK ONEで視聴可能。DAZNは日本代表戦を無料でライブ配信し、試合終了後の見逃し配信にも対応する。有料プランの契約は必要なく、無料アカウントを作成すれば視聴できる。NHK ONEでは、NHK総合の放送を同時配信するほか、見逃し配信も実施される。

なお、DAZNではFIFAワールドカップ2026の全104試合をライブ配信予定。DAZNでしかライブ配信が行われない試合もあるため、ワールドカップを幅広く楽しみたいならDAZNがおすすめだ。

サービス 放送・配信予定 解説・実況 DAZN 無料ライブ配信

見逃し配信 解説：内田篤人、安田理大、久保裕也

実況：野村明弘 NHK総合 6月26日(金)7:30から生中継 現地解説：本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平現地実況：曽根優 NHK BSプレミアム4K 6月26日(金)7:45から4K生中継 NHK総合と同内容 NHK ONE NHK総合の同時配信

見逃し配信 NHK総合と同内容

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【日本代表】

【大会情報・日程】

【視聴方法】