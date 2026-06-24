サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026のグループF第3節でスウェーデン代表と対戦する。決勝トーナメント進出や最終順位を左右する重要な一戦だ。
本記事では、チュニジア戦からスウェーデン戦までの試合間隔、キックオフ時刻について紹介する。
サッカー日本代表 ワールドカップ3戦目のスウェーデン戦まで中何日？
サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026・グループF第2節のチュニジア代表戦から中4日で、第3節のスウェーデン代表戦を迎える。
チュニジア戦は日本時間2026年6月21日(日)、スウェーデン戦は同26日(金)に開催。両試合の間には6月22日(月)から25日(木)までの4日間があるため、試合間隔は「中4日」となる。
|試合
|開催日
|試合間隔
|第2節 日本 vs チュニジア
|2026年6月21日(日)
|中4日
|第3節 日本 vs スウェーデン
|2026年6月26日(金)
スウェーデン戦は日本時間で何時キックオフ？
FIFAワールドカップ2026・グループF第3節の日本代表vsスウェーデン代表は、日本時間2026年6月26日(金)午前8:00にキックオフ予定だ。
日本では平日の早朝開催となる。
日本対スウェーデンはどこで見られる？テレビ中継・配信情報
FIFAワールドカップ2026・グループF最終節の日本代表対スウェーデン代表は、NHK総合とNHK BSプレミアム4Kで生中継される。キックオフは日本時間2026年6月26日(金)午前8:00。NHK総合は午前7:30、NHK BSプレミアム4Kは午前7:45から番組がスタートする。
インターネットではDAZNとNHK ONEで視聴可能。DAZNは日本代表戦を無料でライブ配信し、試合終了後の見逃し配信にも対応する。有料プランの契約は必要なく、無料アカウントを作成すれば視聴できる。NHK ONEでは、NHK総合の放送を同時配信するほか、見逃し配信も実施される。
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|サービス
|放送・配信予定
|解説・実況
|DAZN
|無料ライブ配信
見逃し配信
|解説：内田篤人、安田理大、久保裕也
実況：野村明弘
|NHK総合
|6月26日(金)7:30から生中継
|現地解説：本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平現地実況：曽根優
|NHK BSプレミアム4K
|6月26日(金)7:45から4K生中継
|NHK総合と同内容
|NHK ONE
|NHK総合の同時配信
見逃し配信
|NHK総合と同内容
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