2026年北中米ワールドカップ(W杯)準決勝のフランス代表vsスペイン代表が、7月15日(水)に行われる。

本記事では、フランスvsスペインのお得な視聴方法、TVer無料配信の有無を紹介する。

フランスvsスペインを無料で見る方法は？

日本時間2026年7月15日(水)午前4:00キックオフ予定のフランスvsスペインは、『DAZN』で無料ライブ＆見逃し配信される。また、地上波『日本テレビ』でも生中継。その他、『NHK総合』や『フジテレビ』、『TVer』での生放送は予定されていない。そのため、テレビとネットの両方で無料視聴が可能だ。

その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送を実施予定だが、視聴するためにはNHK受信料の衛星契約を結ぶ必要がある。

ラウンド：ワールドカップ2026・準決勝

開始日時：2026年7月15日(水)午前4:00 (日本時間)

対戦カード：フランス代表 vs スペイン代表

テレビ放送：日本テレビ、NHK BSプレミアム4K（録）

ネット配信：DAZN(無料配信)

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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